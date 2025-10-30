Alles unter 20 Euro? Diese Produkte landen bei Media Markt im Sale

Von Technik bis Deko: Bei Media Markt gibt es aktuell zahlreiche Produkte für unter 20 Euro – ideal für alle, die günstige, praktische oder einfach schöne Dinge suchen. Sie lohnen sich für Alltag, Freizeit und Homeoffice gleichermaßen.

Ob praktische Alltagshelfer, kleine Technik-Gadgets oder stylishe Hingucker – derzeit lohnt sich ein Blick in den Sale-Bereich von Media Markt. Viele Produkte sind dort überraschend günstig zu haben: für unter 20 Euro. Hier ist für fast jeden Geschmack etwas dabei, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Clevere Technik-Deals für den Alltag

Apple EarPods mit USB-C

Auch ohne kabelloses Design bleiben die Apple EarPods ein Klassiker: klarer Klang, bequeme Passform und ein robustes Kabel mit USB-C-Anschluss. Ideal für unterwegs oder als Ersatz für verloren gegangene Kopfhörer.

Anschluss: USB-C

USB-C Kompatibilität: iPhones ab Modell 15, Android-Geräte mit USB-C

Apple EarPods– für 18,90 Euro bei Media Markt* © Apple / Werbung

HAMA PC-Lautsprecher „E 80“

Wer seinem Laptop oder PC klanglich auf die Sprünge helfen möchte, bekommt mit diesen kompakten Lautsprechern eine günstige Soundlösung für Schreibtisch oder Gaming-Setup. Das schlichte Design passt in jedes Umfeld.

Leistung: 2 Watt

2 Watt Anschluss: 3,5-mm-Klinke

Hama PC-Lautsprecher E80– für 19,99 Euro bei Media Markt* © Hama / Werbung

Kleine Helfer für Komfort und Entspannung

Vitalmaxx Mini Massage Gun

Ein kompaktes Gerät für müde Muskeln: Mit vier Aufsätzen und fünf Intensitätsstufen eignet sich die Mini-Massagepistole für Nacken, Beine oder Schultern – und passt sogar in die Handtasche.

Aufsätze: 4 Stück

4 Stück Akku-Laufzeit: bis zu 3 Stunden

Vitalmaxx Mini Massage Gun– für 19,99 Euro bei Media Markt* © Vitalmaxx / Werbung

ISY IBL-1000-WT Leselampe

Diese kleine Leselampe sorgt für gutes Licht – ob am Bett, auf dem Schreibtisch oder unterwegs. Dank USB-Ladefunktion und flexiblem Arm lässt sie sich vielseitig einsetzen.

Licht: 5 Helligkeitsstufen, 3 Farbtemperaturen

5 Helligkeitsstufen, 3 Farbtemperaturen Betrieb: Akku, wiederaufladbar

ISY IBL-1000-WT Leselampe – für 9,99 Euro bei Media Markt* © ISY / Werbung

Für Deko-Fans und Spieleabende

SBS LED-Leuchtschild „Red Lips Glow“

Ein echter Hingucker für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche: Das LED-Schild mit Neon-Effekt bringt Farbe und einen Hauch Retro-Vibe an die Wand. Es zaubert eine angenehme Lichtstimmung für wenig Geld.

Motiv: Lippen in Rot

Lippen in Rot Betrieb: USB

SBS LED-Leuchtschild „Red Lips Glow“ – für 14,99 Euro bei Media Markt* © SBS / Werbung

Abacusspiele „Sherlock – Tod am 4. Juli“

Fans von Krimispielen sollen hier auf ihre Kosten kommen. Im Kartenspiel schlüpft man in die Rolle von Ermittlerinnen und Ermittlern und versucht gemeinsam, den mysteriösen Todesfall aufzuklären. Spannend, kurzweilig und ideal für den Spieleabend!

Spieltyp: kooperatives Krimispiel

kooperatives Krimispiel Spieler: 1–8 Personen

1–8 Personen Alter: ab 12 Jahren

Sherlock – Tod am 4. Juli Kartenspiel – für 8,53 Euro bei Media Markt* © Abacusspiele / Werbung

Fazit: Nette Gadgets zu netten Preisen

Ob Technik, Spiel oder Design-Highlight – die Auswahl an Produkten unter 20 Euro kann sich sehen lassen. Wer online stöbert, findet auch noch mehr Produkte, die nützlich sein können. Vor allem an Spielen und niedlichen Lampen oder LED-Signs gibt es noch mehr zu entdecken.

