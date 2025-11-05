Black November! Diese Dyson-Angebote bei Media Markt sind megagut

Die Angebote rund um den Black November sind in vollem Gange. Media Markt hält jetzt spannende Deals von Dyson bereit. Wie gut sind die Rabatte? Der Check verrät es!

Der November ist der Monat für echte Shopping-Fans. Bei Media Markt läuft der Rabatt-Marathon – und Dyson ist ganz vorn mit dabei. Vom kabellosen Staubsauger über Luftreiniger bis hin zu Haarstyling-Produkten: Hier sind die Highlights im Überblick.

Dyson Supersonic Origin: Haartrockner im Angebot

Der Haartrockner Dyson HD07 Supersonic Origin* setzt auf 1.600 Watt Leistung, einen kompakten Motor und vier verschiedene Temperaturstufen von heiß bis kalt, die das Haar vor Überhitzung schützen. Bei Media Markt liegt der Preis rund 70 Euro unter dem offiziellen Dyson-Shop – wer also schon länger mit dem Föhn liebäugelt, findet hier einen fairen Deal.

Dyson 107830-01 HD07 Supersonic Origin Haartrockner – für 299,00 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson V8 Advanced: Kabelloser Staubsauger im Angebot

Der Dyson V8 Advanced* ist ein kabelloser Staubsauger mit satten 40 Minuten Akkulaufzeit, beutellosem 0,54-Liter-Staubbehälter und wird mit einer praktischen Wandhalterung zur Aufbewahrung und Ladung geliefert. Bei Media Markt kostet das Gerät aktuell 249 Euro. Zum Vergleich: Amazon verlangt rund 100 Euro mehr.

Dyson V8 Advanced kabelloser Staubsauger – für 249,00 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson Gen5 Detect Absolute: Akku-Staubsauger im Black-Month-Deal

Der Dyson Gen5 Detect Absolute* Akku-Staubsauger kombiniert eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten mit einem Lichtstrahl, der unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar macht – und einem Motor, der laut Hersteller eine Saugkraft von bis zu 262 Air¬watt liefert. Während der durchschnittliche Marktpreis im vergangenen Jahr bei etwa 660 Euro lag, ist dieses Modell aktuell bei Media Markt für 599 Euro erhältlich.

Dyson Gen5 Detect Absolute Akku-Staubsauger – für 599,00 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson 3 in 1: Luftreiniger, Luftbefeuchter und Ventilator

Das 3-in-1-Wundertrio Dyson Purifier Humidify + Cool PH2 De-NOx* vereint Luftreiniger, Luftbefeuchter und Ventilator in einem eleganten Design. Mit HEPA-13- und Aktivkohlefilter hilft er, die Luft zu reinigen, während der integrierte Verdunster Frische bringt und die Lüftung an heißen Tagen clever übernimmt. Aktuell gibt’s das Gerät bei Media Markt um 100 Euro reduziert – ein smarter Move für Raumklima und Stil.

Dyson 545007-01 PH05 Purifier Humidify + Cool PH2 De-Nox – für 699,99 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dyson 2-in-1: Luftreiniger im Angebot

Der Dyson 544901-01 TP11 Purifier Cool PC1* ist ein echter Doppel-Könner: Luftreiniger mit HEPA-13+-Aktivkohlefilter und Ventilator in einem. Bei einem Preis von derzeit 388 Euro – nach einem Preisrückgang seit August – bietet sich gerade jetzt die beste Gelegenheit zum Zuschlagen.

Dyson 544901-01 TP11 Purifier Cool PC1 Luftreiniger 2-in-1– für 388,00 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Jetzt ist der Moment für Dyson-Deals – Technik clever günstiger sichern

Der Black November bei Media Markt bietet spannende Chancen, Dyson Geräte zu einem stärkeren Kurs als gewöhnlich zu ergattern. Wer jetzt zugreift, realisiert nicht nur ein Technik Upgrade, sondern auch den Zeitpunktvorteil im Preis. Wichtig bleibt: vergleichen, genau hinschauen und das passende Modell aussuchen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.