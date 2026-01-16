Alles zu oe24VIP
Concord Matratzen – der Gamechanger für besseren Schlaf
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Bis zu -70% Rabatt

Concord Matratzen – der Gamechanger für besseren Schlaf

16.01.26, 14:32

16.01.26, 14:32
Teilen

Schlechte Nächte, steifer Rücken, unruhiger Schlaf? Oft liegt es nicht an Ihnen– sondern an deiner Matratze. Concord Matratzen kombinieren ergonomische Unterstützung, moderne Schaumtechnologie und optimalen Liegekomfort für echte Regeneration. 

Das Beste: Jetzt gibt es Top-Deals!

Viele beliebte Concord-Modelle sind aktuell stark reduziert – perfekte Qualität zu richtig guten Preisen.

Warum? Weil sie nicht einfach nur „bequem“ sind – sie sind wissenschaftlich durchdacht, ergonomisch abgestimmt und langlebig. Mit innovativen Schaumtechnologien, präzisen Zonen-Systemen und atmungsaktiven Materialien sorgen Concord Matratzen dafür, dass dder Körper nachts genau dort unterstützt wird, wo er es braucht.

Traumhaft Schlafen 

  • weniger Verspannungen, weniger unruhiges Wälzen, mehr Tiefschlaf. Egal ob Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer – Concord passt sich den Körper an, nicht umgekehrt.
  • Kurz gesagt: Besser schlafen, besser aufwachen. Jeden Tag.
  • Und das Beste? Die beliebtesten Concord Modelle sind aktuell stark reduziert!

Concord Matratzen: Das sind die Top-Angebote 

1. Concord Comfort Balance Matratze

MLILY Royal Deluxe Taschenfederkernmatratze 

MLILY Royal Deluxe Taschenfederkernmatratze 

© Matratzen Concord AT

Ergonomische Komfortmatratze mit 7-Zonen-Struktur für optimale Druckentlastung und stabilen Liegekomfort – ideal für Rücken-, Seiten- und Bauchschläfer.

  • Preis: statt ca. 699 € jetzt ab 299 €
  • 7-Zonen-Aufbau für gezielte Körperunterstützung
  • Punktgenaue Anpassung und Entlastung der Wirbelsäule
  • Atmungsaktiv und langlebig 

2. MLILY Eco Health Taschenfederkernmatratze

MLILY Eco Health Taschenfederkernmatratze 

MLILY Eco Health Taschenfederkernmatratze 

© Matratzen Concord AT

Moderne Hybridmatratze mit Taschenfederkern und innovativem Schaum-Mix für hohe Punktelastizität, starke Atmungsaktivität und stabile Körperunterstützung – ideal für alle Schlafpositionen.

  • Preis: statt ca. 699 € jetzt ab 399 € 
  • Taschenfederkern mit 319 Federn (90x200 cm)
  • Ergonomischer 7-Zonen-Aufbau
  • Besonders atmungsaktiv
  • Abnehmbarer, waschbarer Bezug (40 °C)
  • Gesamthöhe: ca. 24 cm
  • Liegegefühl: fest 

3.Sleepsy Microfaser Set – Bettdecke & Kissen

Sleepsy Microfaser Set Bettdecke und Kissen 

Sleepsy Microfaser Set Bettdecke und Kissen 

© Matratzen Concord AT

Weiches, anschmiegsames Ganzjahres-Set für unkomplizierten Schlafkomfort. Leicht, atmungsaktiv und pflegeleicht – ideal für Gästezimmer, Erstanschaffung oder Upgrade fürs Schlafzimmer.

  • Preis: statt ca. 49€ jetzt ab 14€ 
  • Besonders anschmiegsam & bauschig
  • Atmungsaktive Polyester-Füllung
  • Bettdecke 155 × 220 cm / Kissen 80 × 80 cm
  • Ganzjahres-geeignet
  • Waschbar bis 40 °C & trocknergeeignet
  • Öko-Tex Standard 100 zertifiziert 

4. Sleepsy Solara Tonnentaschenfederkernmatratze – Ergonomisch & komfortabel

Sleepsy Solara Tonnentaschenfederkernmatratze 

Sleepsy Solara Tonnentaschenfederkernmatratze 

© Matratzen Concord AT

Die Solara Matratze bietet 260 Federn/m² und eine 7-Zonen-Ergonomie, die gezielt Rücken und Schultern unterstützt. Mit beidseitiger Komfortschaumauflage passt sie sich jeder Schlafposition sanft an. Ideal für alle, die komfortabel schlafen und Rückenschmerzen vorbeugen wollen.

  • Preis: 99,99 € 
  • Ergonomischer 7-Zonen-Aufbau
  • Punktelastische Druckverteilung
  • Abnehmbarer, waschbarer Bezug (bis 60 °C) 

Fazit

Eine gute Matratze entscheidet darüber, wie Sie sich fühlen – nicht nur nachts, sondern den ganzen Tag.
Concord Matratzen verbinden Komfort, Qualität und Schlafwissenschaft – und mit den aktuellen Rabatten war der Umstieg noch nie so attraktiv.
Guter Schlaf beginnt nicht im Traum – sondern in deinem Bett.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

