Trendgerät für perfekte Locken: Philips Auto-Curler aktuell auf Amazon

Wer Locken oder Wellen gerne selbst stylt, kennt das Problem: Mit klassischen Lockenstäben braucht es oft Übung und Geduld. Genau hier setzt der automatische Lockenstab von Philips an.

Der Philips automatischer Lockenstab 8000 Series BHB876/00 ist aktuell als stark nachgefragtes Amazon-Angebot erhältlich.

Der Preis liegt derzeit bei € 79,66 – rund 44 % unter dem ursprünglichen Preis. Damit gehört das Stylinggerät momentan zu den auffälligen Beauty-Deals im Onlinehandel.

Philips automatischer Lockenstab 8000 Series, Lockenwickler/Curler, 27 verschiedene Stylingoptionen, Schwarz, Modell BHB876/00 © Amazon

Locken automatisch formen lassen

Der große Unterschied zu klassischen Lockenstäben: Dieses Gerät arbeitet mit einem automatischen Curl-System. Die Haarsträhne wird dabei automatisch in den Lockenstab geführt und gleichmäßig erhitzt.

Zwei rotierende Führungssysteme sorgen dafür, dass das Haar gleichmäßig um den Stab gewickelt wird, wodurch definierte und gleichmäßige Locken entstehen können.

Für Sie bedeutet das:

• weniger Aufwand beim Styling

• gleichmäßige Locken

• weniger Übung nötig als bei klassischen Lockenstäben

Philips automatischer Lockenstab 8000 Series, Lockenwickler/Curler, 27 verschiedene Stylingoptionen, Schwarz, Modell BHB876/00 © Amazon

27 Stylingmöglichkeiten für verschiedene Looks

Ein besonderes Highlight sind die vielen Einstellmöglichkeiten. Insgesamt stehen 27 verschiedene Stylingkombinationen zur Verfügung. Diese ergeben sich aus:

• drei Temperaturstufen

• drei Timer-Einstellungen

• drei Lockenrichtungen

Philips automatischer Lockenstab 8000 Series, Lockenwickler/Curler, 27 verschiedene Stylingoptionen, Schwarz, Modell BHB876/00 © Amazon

So können Sie je nach Anlass sanfte Beach Waves, definierte Locken oder voluminöse Styles kreieren.

Schnelleres Styling dank längerem Lockenstab

Der Lockenstab wurde bewusst etwas länger konstruiert. Dadurch können größere Haarpartien in einem Durchgang gestylt werden, was den Prozess deutlich beschleunigen kann.

Zusätzlich sorgt die sogenannte Curl-Boost-Technologie dafür, dass Locken länger halten, während die Temperatur möglichst gleichmäßig verteilt wird.

Viele Nutzer schätzen außerdem:

• schnelles Aufheizen

• einfache Bedienung

• gleichmäßige Locken

• modernes Design

Warum das Gerät aktuell so gefragt ist

Der Philips Auto-Curler gehört seit einiger Zeit zu den beliebtesten Stylinggeräten im Onlinehandel. Tausende Bewertungen zeigen, dass viele Käufer vor allem die einfache Anwendung und die gleichmäßigen Ergebnisse schätzen.

Gerade für Menschen, die regelmäßig Locken stylen oder verschiedene Frisuren ausprobieren möchten, kann ein automatischer Curler eine praktische Alternative zum klassischen Lockenstab sein.

Fazit

Der Philips automatische Lockenstab der 8000 Series richtet sich an alle, die Locken oder Wellen möglichst unkompliziert zuhause stylen möchten. Dank automatischer Rotation, verschiedener Stylingoptionen und moderner Technik können Sie unterschiedliche Looks mit wenig Aufwand kreieren.

Mit dem aktuellen Preis von € 79,66 und rund 44 % Rabatt gehört das Gerät derzeit zu den auffälligeren Beauty-Angeboten auf Amazon – vor allem, solange das befristete Angebot verfügbar ist.



*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.