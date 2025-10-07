Der Tefal OptiGrill+ zum Sparpreis

Media Markt bietet derzeit attraktive Herbstangebote – darunter den beliebten Tefal OptiGrill+ GC728D inklusive Grillzange. Der smarte Kontaktgrill überzeugt mit automatischen Programmen, intelligenter Sensorsteuerung und spülmaschinenfesten Platten.

Media Markt startet mit einer großen Angebotsaktion in den Herbst: Noch bis zum 14. Oktober sind zahlreiche Geräte im Onlineshop, in der App und in den Filialen reduziert erhältlich – solange der Vorrat reicht. Ein Highlight darunter: der Tefal OptiGrill+ zum reduzierten Preis.

Tefal OptiGrill bei Media Markt im Angebot

Der Tefal OptiGrill+ GC728D überzeugt durch seine intelligente Sensortechnologie, denn so erkennt das Gerät automatisch die Dicke des Grillguts und passt Zeit und Temperatur optimal an. Ob Steak, Burger, Fisch oder Gemüse – die Ergebnisse werden gleichmäßig und saftig. Insgesamt stehen sechs automatische Grillprogramme sowie ein manueller Modus mit vier Temperaturstufen zur Verfügung.

Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine praktische Grillzange, mit der sich das Grillgut komfortabel wenden lässt. Die antihaftbeschichteten Platten sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet, was die Reinigung besonders unkompliziert macht – ideal für den schnellen Einsatz im Alltag.

Tefal OptiGrll+ inklusive Grillzange– für 149 Euro bei Media Markt* © Tefal / Werbung

• Automatische Grillprogramme: 6 voreingestellte Programme für Fleisch, Fisch, Burger, Sandwiches, Würstchen und Geflügel

• Manueller Modus: 4 Temperaturstufen für individuelle Grillergebnisse

• Intelligente Sensortechnologie: erkennt automatisch Dicke und Menge des Grillguts und passt Garzeit sowie Temperatur an

• Leistung: 2.000 Watt für schnelles Aufheizen und konstantes Grillergebnis

• Grillplatten: antihaftbeschichtet, abnehmbar und spülmaschinengeeignet

• Zubehör: inklusive praktischer Grillzange

• Grillfläche: ca. 600 cm² – ideal für bis zu 2 bis 4 Portionen

Media Markt ruft für den Tefal OptiGrill+ inklusive Grillzange für schmackhafte 149 Euro statt 229,99 Euro (UVP) auf – günstiger ist der Kontaktgrill derzeit in keinem anderen Shop zu finden. Für einen niedrigeren Preis war das Modell zuletzt im November des vergangenen Jahres erhältlich. Eine lohnenswerte Gelegenheit für alle, die ihre Küche aufrüsten möchten.

Sale-Vorteile bei Media Markt im Überblick

Media Markt lockt aktuell mit attraktiven Angeboten im Onlineshop, in der App und in den Filialen – gültig noch bis zum 14. Oktober 2025 und nur, solange der Vorrat reicht. Besonders lohnend: Gratis- Versand auf alle Onlinebestellungen, Null-Prozent-Finanzierung für myMediaMarkt-Mitglieder bei Einkäufen ab 100 Euro sowie der „Click & Collect Express“-Service, bei dem lagernde Produkte innerhalb von 30 Minuten abholbereit sind. Von 6. bis 11. Oktober gibt’s außerdem die kostenlose 90-Minuten-Sofortlieferung für lagernde Kleingeräte – ideal, wenn das neue Gerät direkt zum Einsatz kommen soll.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.