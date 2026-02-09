Alles zu oe24VIP
Diese Amorelie-Produkte sind jetzt im Sale
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Self Love & Romantik

Diese Amorelie-Produkte sind jetzt im Sale

09.02.26, 12:17
Teilen

Der aktuelle Amorelie-Sale sorgt gerade für besonders viel Aufmerksamkeit – und das aus gutem Grund. Ob für romantische Abende zu zweit oder bewusste Self-Love-Momente: Hochwertige Produkte für mehr Nähe, Entspannung und Wohlbefinden sind gefragter denn je.  

Self Love ist längst mehr als nur ein Trend. Sich selbst etwas Gutes zu tun oder gemeinsame Zeit bewusst zu genießen, steht im Fokus. Genau hier setzen die aktuellen Amorelie-Deals an: stilvolle Designs, hochwertige Materialien und Produkte, die für echte Wohlfühlmomente sorgen. 

EasyGlide Gleitgel: Komfort für jeden Moment

EasyGlide Gleitgel - 150 ml 

EasyGlide Gleitgel - 150 ml 

© Amorelie

Dieses EasyGlide Gleitgel sorgt für ein besonders angenehmes und sanftes Gefühl. Die hautfreundliche Formel ist auch für empfindliche Haut geeignet und ideal für entspannte Momente.

Highlights:

  • Langanhaltende Gleitfähigkeit
  • Hautfreundliche Formel
  • Auch für empfindliche Haut geeignet
  • Statt €11,99 jetzt €8,99 

Easy Choice Paarvibrator & Gleitgel Set: Für gemeinsame Momente

Easy Choice Paarvibrator & Gleitgel Set 

Easy Choice Paarvibrator & Gleitgel Set 

© Amorelie

Dieses Easy Choice Set kombiniert einen Paarvibrator mit passendem Gleitgel für mehr Komfort und Nähe. Ideal für Paare, die Neues entdecken und gemeinsame Zeit intensiver erleben möchten.

Highlights:

  • Paarvibrator inklusive Gleitgel
  • Ideal für gemeinsame Momente
  • Einsteigerfreundlich und einfach zu nutzen
  • Statt €99,99 jetzt €44,99 

AMORELIE Joy »Shimmer« Liebeskugeln: Modern und vielseitig

AMORELIE Joy »Shimmer« App-gesteuerte Liebeskugeln 

AMORELIE Joy »Shimmer« App-gesteuerte Liebeskugeln 

© Amorelie

Die app-gesteuerten Liebeskugeln »Shimmer« von AMORELIE Joy überzeugen mit modernem Design und flexibler Steuerung. Ideal für individuelle Self-Love-Momente oder als besondere Ergänzung für gemeinsame Zeit.

Highlights:

  • App-gesteuerte Funktionen
  • Elegantes, modernes Design
  • Ideal für Solo und Paare
  • Statt €49,99 jetzt €39,99 

AMORELIE VOU »Virgo 2.0« Rabbit-Vibrator: Stilvoll und kraftvoll

AMORELIE VOU »Virgo 2.0« Rabbit-Vibrator 

AMORELIE VOU »Virgo 2.0« Rabbit-Vibrator 

© Amorelie

Der »Virgo 2.0« von AMORELIE VOU überzeugt mit elegantem Design und vielseitigen Funktionen für intensive Self-Love-Momente. Die hochwertige Verarbeitung und einfache Bedienung machen ihn besonders beliebt. Wir sagen: modern, stilvoll und effektiv.

Highlights:

  • Elegantes, hochwertiges Design
  • Verschiedene Intensitätsstufen
  • Ideal für Self-Love und Entspannung
  • Statt €89,99 jetzt €79,99 

Fazit: Der Amorelie-Sale bietet jetzt die besten Deals für Self Love

Die aktuellen Amorelie-Angebote zeigen, wie wichtig Self Care und bewusste Nähe geworden sind. Ob für sich selbst oder gemeinsam mit dem Partner – diese Produkte sorgen für echte Wohlfühlmomente. Wer jetzt zugreift, sichert sich hochwertige Highlights zu besonders attraktiven Preisen. Wir sagen: Der perfekte Zeitpunkt, sich selbst oder einem besonderen Menschen eine Freude zu machen!

