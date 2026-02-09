Diese Amorelie-Produkte sind jetzt im Sale

Der aktuelle Amorelie-Sale sorgt gerade für besonders viel Aufmerksamkeit – und das aus gutem Grund. Ob für romantische Abende zu zweit oder bewusste Self-Love-Momente: Hochwertige Produkte für mehr Nähe, Entspannung und Wohlbefinden sind gefragter denn je.

Self Love ist längst mehr als nur ein Trend. Sich selbst etwas Gutes zu tun oder gemeinsame Zeit bewusst zu genießen, steht im Fokus. Genau hier setzen die aktuellen Amorelie-Deals an: stilvolle Designs, hochwertige Materialien und Produkte, die für echte Wohlfühlmomente sorgen.

EasyGlide Gleitgel - 150 ml © Amorelie

Dieses EasyGlide Gleitgel sorgt für ein besonders angenehmes und sanftes Gefühl. Die hautfreundliche Formel ist auch für empfindliche Haut geeignet und ideal für entspannte Momente.

Highlights:

Langanhaltende Gleitfähigkeit

Hautfreundliche Formel

Auch für empfindliche Haut geeignet

Statt €11,99 jetzt €8,99

Easy Choice Paarvibrator & Gleitgel Set © Amorelie

Dieses Easy Choice Set kombiniert einen Paarvibrator mit passendem Gleitgel für mehr Komfort und Nähe. Ideal für Paare, die Neues entdecken und gemeinsame Zeit intensiver erleben möchten.

Highlights:

Paarvibrator inklusive Gleitgel

Ideal für gemeinsame Momente

Einsteigerfreundlich und einfach zu nutzen

Statt €99,99 jetzt €44,99

AMORELIE Joy »Shimmer« App-gesteuerte Liebeskugeln © Amorelie

Die app-gesteuerten Liebeskugeln »Shimmer« von AMORELIE Joy überzeugen mit modernem Design und flexibler Steuerung. Ideal für individuelle Self-Love-Momente oder als besondere Ergänzung für gemeinsame Zeit.

Highlights:

App-gesteuerte Funktionen

Elegantes, modernes Design

Ideal für Solo und Paare

Statt €49,99 jetzt €39,99

AMORELIE VOU »Virgo 2.0« Rabbit-Vibrator © Amorelie

Der »Virgo 2.0« von AMORELIE VOU überzeugt mit elegantem Design und vielseitigen Funktionen für intensive Self-Love-Momente. Die hochwertige Verarbeitung und einfache Bedienung machen ihn besonders beliebt. Wir sagen: modern, stilvoll und effektiv.

Highlights:

Elegantes, hochwertiges Design

Verschiedene Intensitätsstufen

Ideal für Self-Love und Entspannung

Statt €89,99 jetzt €79,99

Fazit: Der Amorelie-Sale bietet jetzt die besten Deals für Self Love

Die aktuellen Amorelie-Angebote zeigen, wie wichtig Self Care und bewusste Nähe geworden sind. Ob für sich selbst oder gemeinsam mit dem Partner – diese Produkte sorgen für echte Wohlfühlmomente. Wer jetzt zugreift, sichert sich hochwertige Highlights zu besonders attraktiven Preisen. Wir sagen: Der perfekte Zeitpunkt, sich selbst oder einem besonderen Menschen eine Freude zu machen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.