Diese Amazon-Prime-Filme und Serien sind perfekt für Ihren Valentinstag

Der Valentinstag ist die ideale Gelegenheit für einen gemütlichen Serienabend zu zweit. Ob große Gefühle, komplizierte Beziehungen oder charmante Lovestorys – Amazon Prime Video bietet aktuell Serien und Filme, die genau für diese besondere Stimmung gemacht sind.

Wir zeigen Ihnen, welche Serien jetzt besonders im Trend liegen und sich perfekt für einen romantischen Abend eignen.

Normal People © Amazon Prime Vdieo

Normal People zeigt eine intensive und realistische Liebesgeschichte, die unter die Haut geht. Die Serie überzeugt mit starken Emotionen und authentischen Charakteren – perfekt für alle, die tiefgründige Romantik schätzen.

• Realistische und intensive Beziehungsgeschichte

• Emotional und besonders authentisch

• Ideal für einen ruhigen Valentinstagsabend

Maxton Hall © Amazon Prime Vdieo

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns ist aktuell eine der erfolgreichsten Prime-Serien. Die Liebesgeschichte zwischen Ruby und James ist voller Spannung, Emotion und knisternder Momente. Wir sagen: modern, fesselnd und absolut valentinstagstauglich.

• Enemies-to-Lovers-Story mit viel Spannung

• Hochwertige Produktion und starke Charaktere

• Perfekt zum gemeinsamen Binge-Watching

Daisy Jones & The Six © Amazon Prime Vdieo

Daisy Jones & The Six verbindet Musik, Leidenschaft und komplizierte Beziehungen. Die Serie erzählt von Liebe, Erfolg und emotionalen Konflikten – intensiv und mitreißend zugleich.

• Einzigartige Liebesgeschichte in der Musikwelt

• Emotional, stilvoll und spannend

• Ideal für Paare, die Drama und Romantik lieben

Modern Love © Amazon Prime Vdieo

Modern Love ist perfekt für den Valentinstag. Jede Folge erzählt eine eigene Liebesgeschichte – mal romantisch, mal lustig, mal tiefgründig. Ideal für alle, die unterschiedliche Facetten der Liebe erleben möchten.

• Verschiedene Liebesgeschichten in einzelnen Folgen

• Perfekt für kurze oder längere Serienabende

• Emotional, charmant und inspirierend

It Ends With Us © Amazon Prime Vdieo

It Ends With Us gehört aktuell zu den meistgesehenen Liebesverfilmungen auf Amazon Prime Video und sorgt weltweit für Gesprächsstoff. Die Geschichte von Lily und Ryle zeigt, wie intensiv, kompliziert und emotional Liebe sein kann. Wir finden: eine tiefgründige und bewegende Lovestory, die perfekt zum Valentinstag passt und garantiert unter die Haut geht.

Basierend auf dem Bestseller von Colleen Hoover

Intensive Lovestory mit starken Emotionen

Modern, romantisch und gleichzeitig realistisch

Perfekt für einen gemeinsamen Filmabend zum Valentinstag

Aktuell besonders gefragt auf Amazon Prime Video

Fazit: Die perfekte Serie für einen unvergesslichen Valentinstag

