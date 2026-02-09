Alles zu oe24VIP
Maxton Hall
© Amazon Prime Vdieo
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Es wird romantisch!

Diese Amazon-Prime-Filme und Serien sind perfekt für Ihren Valentinstag

09.02.26, 16:13
Teilen

Der Valentinstag ist die ideale Gelegenheit für einen gemütlichen Serienabend zu zweit. Ob große Gefühle, komplizierte Beziehungen oder charmante Lovestorys – Amazon Prime Video bietet aktuell Serien und Filme, die genau für diese besondere Stimmung gemacht sind. 

Das Beste daran: Sie können Amazon Prime aktuell 30 Tage kostenlos testen und alle Serien ganz entspannt streamen.
Wir zeigen Ihnen, welche Serien jetzt besonders im Trend liegen und sich perfekt für einen romantischen Abend eignen.

Normal People

Normal People

Normal People

© Amazon Prime Vdieo

Normal People zeigt eine intensive und realistische Liebesgeschichte, die unter die Haut geht. Die Serie überzeugt mit starken Emotionen und authentischen Charakteren – perfekt für alle, die tiefgründige Romantik schätzen.

• Realistische und intensive Beziehungsgeschichte
• Emotional und besonders authentisch
• Ideal für einen ruhigen Valentinstagsabend

Maxton Hall

Maxton Hall

Maxton Hall

© Amazon Prime Vdieo

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns ist aktuell eine der erfolgreichsten Prime-Serien. Die Liebesgeschichte zwischen Ruby und James ist voller Spannung, Emotion und knisternder Momente. Wir sagen: modern, fesselnd und absolut valentinstagstauglich.

• Enemies-to-Lovers-Story mit viel Spannung
• Hochwertige Produktion und starke Charaktere
• Perfekt zum gemeinsamen Binge-Watching

Daisy Jones & The Six 

Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six

© Amazon Prime Vdieo

Daisy Jones & The Six verbindet Musik, Leidenschaft und komplizierte Beziehungen. Die Serie erzählt von Liebe, Erfolg und emotionalen Konflikten – intensiv und mitreißend zugleich.

• Einzigartige Liebesgeschichte in der Musikwelt
• Emotional, stilvoll und spannend
• Ideal für Paare, die Drama und Romantik lieben

Modern Love 

Modern Love

Modern Love

© Amazon Prime Vdieo

Modern Love ist perfekt für den Valentinstag. Jede Folge erzählt eine eigene Liebesgeschichte – mal romantisch, mal lustig, mal tiefgründig. Ideal für alle, die unterschiedliche Facetten der Liebe erleben möchten.

• Verschiedene Liebesgeschichten in einzelnen Folgen
• Perfekt für kurze oder längere Serienabende
• Emotional, charmant und inspirierend

It Ends With Us

It Ends With Us 

It Ends With Us 

© Amazon Prime Vdieo

It Ends With Us gehört aktuell zu den meistgesehenen Liebesverfilmungen auf Amazon Prime Video und sorgt weltweit für Gesprächsstoff. Die Geschichte von Lily und Ryle zeigt, wie intensiv, kompliziert und emotional Liebe sein kann. Wir finden: eine tiefgründige und bewegende Lovestory, die perfekt zum Valentinstag passt und garantiert unter die Haut geht.

  • Basierend auf dem Bestseller von Colleen Hoover
  • Intensive Lovestory mit starken Emotionen
  • Modern, romantisch und gleichzeitig realistisch
  • Perfekt für einen gemeinsamen Filmabend zum Valentinstag
  • Aktuell besonders gefragt auf Amazon Prime Video

 Amazon Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen

Wenn Sie noch kein Prime-Mitglied sind, können Sie Amazon Prime aktuell 30 Tage kostenlos testen. In dieser Zeit haben Sie Zugriff auf alle Serien, Filme und exklusiven Inhalte – perfekt, um Ihren Valentinstag besonders romantisch zu gestalten. Danach können Sie jederzeit kündigen.

Fazit: Die perfekte Serie für einen unvergesslichen Valentinstag

Ob emotional, spannend oder leicht und charmant – mit den richtigen Amazon-Prime wird Ihr Valentinstag zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wir sagen: Starten Sie Ihre Lieblingsserie, machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie gemeinsame Zeit voller Gefühle und unvergesslicher Momente.
 

 

 
 

