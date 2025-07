Diese Fehler sollten Sie besser vermeiden – und wie es richtig geht

Warme Temperaturen und lange Sommerabende laden zur Grillparty ein – Würstel, Koteletts und Zucchini landen auf dem Rost. Bei der anschließenden Reinigung sollten Sie ein paar Dinge beachten.

Ein schmutziger Grill ist nicht nur unappetitlich, sondern auch ungesund. Eingebrannte Reste, Fett und Ruß sollten Sie daher regelmäßig entfernen, am besten direkt im Anschluss an das Festmahl. Aber: Nicht alles, was auf den ersten Blick wie eine gute Idee scheint, ist auch tatsächlich eine. Wer den Grill falsch reinigt, riskiert Materialschäden und sogar Gesundheitsrisiken. Damit das nicht passiert, geben wir Tipps – so geht es richtig!

1. Der Zeitpunkt der Grillreinigung ist entscheidend

❌ Don’t: Warten, bis der Grill ganz abgekühlt ist

Warten, bis der Grill ganz abgekühlt ist ✔️ Do: Nach dem Grillen loslegen

Der Rost lässt sich am einfachsten reinigen, solange er noch warm ist (aber nicht heiß!). Angebrannte Reste sind dann noch weich und lassen sich mit einem Grillstein*, einer Nylonbürste oder einem Kugelgrillschaber leicht entfernen.

Reinigungsstein für Grillroste und Co.

Dreier-Set

Bimsstein zum Reinigen (vier Stück) – 10,68 Euro bei Amazon* © Mikiuly / Werbung

2. Aufs richtige Werkzeug setzen

Herkömmliche Drahtbürsten mit Edelstahlborsten sind besonders effektiv, um einen verschmutzen Grillrost zu reinigen. Was viele nicht wissen: Solche Drahtbürsten können gefährlich werden. Lösen sich einzelne Borsten unbemerkt, können sie ins Grillgut gelangen und schmerzhafte Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen.

❌ Don’t: Drahtbürsten verwenden.

Drahtbürsten verwenden. ✔️ Do: Bimsstein, zerknüllte Alufolie oder spezielle Grillrostschaber

Eine US-Studie der University of Missouri zeigte schon vor Jahren: Zwischen 2002 und 2014 mussten schätzungsweise rund 1.500 Menschen in den USA wegen genau solcher Borstenverletzungen in der Notaufnahme behandelt werden. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen, so die Forschenden.

Besonders häufig sind solche Verletzungen durch Drahtbürsten also nicht – aber wer auf Nummer sicher gehen will, setzt alternativ auf Bimsstein oder spezielle Grillrostschaber*.

Praktischer Schaber zur Reinigung von Grillrosten

Geeignet für Rundstäbe mit Durchmessern von vier, fünf, sechs und acht Millimetern

Edelstahl-Grillrostschaber – 10,00 Euro bei Amazon* © Grillrost.com / Werbung

3. Die richtigen Reinigungsmittel lösen Fett und Schmutz

Ist der Grillrost schon kalt oder die Verschmutzungen besonders hartnäckig, hilft es, sie mit Hausmitteln oder Grillreinigern einzuweichen.

❌ Don’t: Scharfe Reinigungsmittel wie Backofenreiniger, Scheuermittel oder aggressive Chemikalien können den Grill beschädigen – oder Rückstände hinterlassen, die später mit gegrillt werden.

Scharfe Reinigungsmittel wie Backofenreiniger, Scheuermittel oder aggressive Chemikalien können den Grill beschädigen – oder Rückstände hinterlassen, die später mit gegrillt werden. ✔️ Do: Hausmittel oder spezielle Grillreiniger entfernen Fett- und Essensrückstände sowie Eingebranntes schonend und umweltfreundlich.

Oft hilft beispielsweise ein Bad aus heißem Wasser, etwas Spülmittel und Natron oder Backpulver. Einfach den Rost in eine Wanne legen und mehrere Stunden einwirken lassen. Alternativ schafft auch ein spezieller Grillrostreiniger Abhilfe, zum Beispiel der bei Amazon beliebte Weber-Reiniger*.

Grillrost-Reiniger für alle Grillmodelle

Löst Fett- und Speisereste ohne Kratzen oder Scheuern

Biologisch abbaubar, umweltfreundliche Formel

300 Milliliter

Weber Grillrost-Reiniger – 8,22 Euro* © Weber / Werbung

4. Beim Grillreinigen den Innenraum nicht vergessen

Auch die Grillkammer, die Auffangschale für Fett und der Deckel sollten Sie regelmäßig reinigen – sonst droht Schimmel oder Fettbrand.

❌ Don’t: Nicht mit dem Hochdruckreiniger draufhalten. So verlockend es klingt – der starke Wasserstrahl kann die empfindlichen Teile zerstören oder Wasser ins Innere pressen, wo es Rost verursacht.

Nicht mit dem Hochdruckreiniger draufhalten. So verlockend es klingt – der starke Wasserstrahl kann die empfindlichen Teile zerstören oder Wasser ins Innere pressen, wo es Rost verursacht. ✔️ Do: Mit Papiertüchern und geeigneten Reinigungsmitteln auswischen.

5. Nach dem Reinigen ölen

Ein leichter Ölfilm schützt den Grillrost vor Flugrostbildung und schafft einen Antihaft-Effekt – besonders wichtig bei Gusseisen oder Stahl. Hitzebeständiges Öl wie Sonnenblumen- oder Rapsöl eignet sich hierfür gut.

Wie oft sollte ein Grill gereinigt werden?

Nach jedem Grillen : Rost gründlich säubern, Asche und Fett entfernen.

: Rost gründlich säubern, Asche und Fett entfernen. Alle vier bis sechs Wochen (bei häufiger Nutzung): Komplettreinigung inkl. Innenraum, Auffangschale und Deckel.

Komplettreinigung inkl. Innenraum, Auffangschale und Deckel. Vor dem Winter: Grill vollständig reinigen, trocknen und mit Abdeckhaube lagern.

Fazit: Sauber grillt besser – und gesünder!

Ein gepflegter Grill macht nicht nur optisch etwas her, sondern schützt auch Ihre Gesundheit. Wer regelmäßig reinigt, spart sich die aufwendige Schrubberei, verlängert die Lebensdauer des Grills und verringert Gesundheitsrisiken durch Schimmel oder Rost. Unser Tipp: Direkt nach dem Grillen mit einem Grillstein und speziellen Reinigern oder Hausmitteln säubern – das spart später Zeit und Nerven.

