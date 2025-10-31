Für echte Fans: Fünf Harry-Potter-Adventskalender für Klein und Groß

Diese Adventskalender voller Minifiguren, Schmuck und Zauberwelt-Zubehör verwandeln die Vorweihnachtszeit in echtes Hogwarts-Feeling – für große und kleine Fans.

Im Advent öffnet sich jeden Tag ein kleines Türchen voller Magie. Die Harry-Potter-Adventskalender verwandeln den Dezember in ein kleines Fest der Zauberei. Für Fans jeder Altersklasse gibt es jeden Tag ein neues Highlight, das das Warten auf Weihnachten wie durch einen Zauber verkürzt.

Der Harry-Potter-Adventskalender von Schleich

Der Harry-Potter-Adventskalender von Schleich bringt 24 detailreiche Mini-Figuren aus der Zaubererwelt hinter die Türchen. Von Harry und Hermine über Dobby bis zu magischen Kreaturen wie Hippogreif oder Thestral – die handbemalten Figuren bieten kleinen und großen Fans täglich neuen Sammel- und Spielspaß.

Schleich Harry Potter Adventskalender 2025 – für 50,41 Euro bei Amazon* © Schleich / Werbung

Deluxe Harry Potter Adventskalender – Quidditch Edition

Der Deluxe Harry Potter Adventskalender in der Quidditch Edition verwandelt den Dezember in ein tägliches Hogwarts-Erlebnis. Hinter den 24 Türchen warten hochwertige Accessoires und kleine Überraschungen aus der Welt der Magie. Offiziell lizenziert und liebevoll gestaltet, begeistert der Kalender Fans jeden Alters – besonders Sportbegeisterte, die das magische Quidditch-Feeling lieben.

Deluxe Harry Potter Adventskalender Quidditch Edition – für 59,95 Euro bei Ebay* © Cinereplicas / Werbung

Lego Harry Potter Adventskalender 2025

Der Harry-Potter-Adventskalender von Lego zaubert jeden Tag ein kleines Hogwarts-Abenteuer. Hinter den Türchen verbergen sich 278 Teile: acht Minifiguren in Festtags-Pullovern, sechs magische Kreaturen wie Hedwig oder der Hirsch-Patronus und zehn Mini-Modelle von sprechendem Hut bis Schokofrosch. Mit allen Figuren lässt sich sogar ein kleines Brettspiel spielen – idealer Zauberstoff für die Tage bis Weihnachten.

Lego Harry Potter Adventskalender 2025 (76456) – für 24,19 Euro bei Amazon* © Lego / Werbung

Harry Potter Socken-Adventskalender

Dieser Harry-Potter-Adventskalender bringt Magie in die Sockenschublade. Jeder Tag enthüllt eine neue Socke mit kultigen Motiven aus Hogwarts – mal verspielt, mal klassisch. Ideal für alle, die selbst beim Kaffeekochen das Gefühl haben wollen, gerade durch die Gänge von Schloss Hogwarts zu schlendern.

Sockswear Socken Harry Potter Adventskalender – für 40,33 Euro bei Amazon* © Sockswear / Werbung

Harry-Potter-Adventskalender mit Schmuck & Zubehör

24 Türchen, 24 magische Überraschungen: Ketten, Armbänder, Ohrringe und Anhänger aus der Welt von Hogwarts. Jeden Tag wartet ein neues Schmuckstück oder Accessoire, das Fans jeden Alters verzaubert und den Dezember zu einem kleinen Hogwarts-Abenteuer macht.

Harry-Potter-Adventskalender mit Schmuck & Zubehör – für 93,76 Euro bei Amazon* © The Carat Shop / Werbung

Zauberhafte Vorfreude hinter jedem Türchen

Die Harry-Potter-Adventskalender verwandeln den Dezember in einen täglichen Zaubermoment. Ob Minifigur, Schmuck oder Socken – für jeden Fan gibt es den passenden Kalender. Kleine Türchen, große Freude: So vergeht das Warten auf Weihnachten wie durch Magie.

