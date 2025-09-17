Heißer Preis für Heißluftfritteuse: Cosori Dual Basket bei Amazon jetzt günstiger

Krosse Pommes, saftiges Hähnchen oder knuspriges Gemüse – ganz ohne Frittierfett: Die Cosori Dual Basket Heißluftfritteuse mit Sichtfenster und zwei Körben gibt es bei Amazon gerade zum Sparpreis.

Mit einer guten Heißluftfritteuse lässt sich vieles zubereiten, etwa Pommes, Gemüse oder Fisch – ganz ohne Frittierfett. Die Geräte gelten inzwischen als Must-have in modernen Küchen, denn sie sind praktisch, stromsparend und vielseitig einsetzbar. Besonders beliebt bei Amazon: die Cosori Dual Basket Heißluftfritteuse CAF-R901-AEU. Sie ist gerade reduziert.

Heißluftfritteuse bei Amazon: So gut ist der Deal wirklich

Preis-Check: Die Cosori Dual Basket Heißluftfritteuse* kostet bei Amazon im aktuellen Angebot jetzt noch knappe 141 Euro. Dieses Jahr war sie laut Geizhals.at erst ein einziges Mal günstiger, und das auch nur um zwei Euro. Ein super Deal also! Wer schon länger auf der Suche nach einem vielseitigen Airfryer ist, kann hier bedenkenlos zugreifen.

Leistung: 1.750 Watt

1.750 Watt Volumen Frittierkorb: zwei Körbe à 4,25 Liter

zwei Körbe à 4,25 Liter Temperaturbereich: 35 bis 230 Grad Celsius

35 bis 230 Grad Celsius Features: sieben Automatikprogramme, Timer, Shake-Erinnerung, Sichtfenster, App für Rezepte, spülmaschinenfeste Körbe

Cosori Dual Basket Heißluftfritteuse CAF-R901-AEU – für 141,17 Euro bei Amazon

Aber: Im Angebot ist das Modell nur in der schwarzen Farbvariante mit goldenen Veredelungen. Mit silbernen Griffen oder weißem Gehäuse kostet der Airfryer mehr.

So gut bewerten Amazon-Kunden den Cosori-Airfryer

Bei Amazon entpuppt sich die Dual-Basket-Fritteuse als echter Kundenliebling: Nach über 17.400 Bewertungen rangiert sie bei durchschnittlich 4,6 von fünf Sternen. Laut Amazon wurde sie allein im letzten Monat über 8.000-mal gekauft. Käufer loben nicht nur die Zubereitungsleistung, sondern auch die intuitive Bedienung über das Touch-Feld. Auch die Reinigung fällt positiv auf – immerhin sind die beiden Körbe spülmaschinenfest.

Cosori Dual Basket Heißluftfritteuse: Was kann das Modell?

Die Cosori-Heißluftfritteuse bietet zwei voneinander getrennte Körbe mit jeweils 4,25 Litern Volumen – perfekt, wenn Sie gleichzeitig unterschiedliche Speisen zubereiten möchten. Zum Beispiel Gemüse auf der einen Seite, Fisch auf der anderen, ganz ohne Geschmacksmischung.

Mit einer Leistung von 1.750 Watt sorgt das Gerät für schnelle Hitzeverteilung und gleichmäßige Ergebnisse. Der Temperaturbereich reicht von 35 bis 230 Grad Celsius, was auch schonendes Garen, Aufwärmen oder sogar das Dörren von Obst ermöglicht. Sieben automatische Programme erleichtern die Bedienung – ob für Pommes, Fleisch oder Backwaren. Besonders praktisch: Das integrierte Sichtfenster ermöglicht einen Blick ins Gerät, ohne den Garprozess zu unterbrechen. Der Airfryer meldet sich per Tonsignal, wenn es Zeit ist, das Gargut zu wenden oder zu schütteln.

Alternative: Ninja Foodi Max Dual Zone

Ähnlich leistungsstark und vielseitig ist die Doppel-Heißluftfritteuse von Ninja:

Leistung: 2.470 Watt

2.470 Watt Volumen Frittierkorb: zwei Körbe à 4,75 Liter

zwei Körbe à 4,75 Liter Temperaturbereich: bis 200 Grad Celsius

bis 200 Grad Celsius Features: sechs Funktionen, Timer, Match- und Synch-Funktion

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse AF400EUCP – für 161,34 Euro bei Amazon

Auch diese Heißluftfritteuse erntet bei Amazon positive Bewertungen und landet bei 4,7 von fünf Sternen nach 24.200 Kundenmeinungen. Insgesamt bietet das Dual-Zone-Modell* ein Volumen von 9,5 Litern, aufgeteilt auf zwei Körbe mit je etwa 4,75 Litern. Hier ist also etwas mehr Platz als im Cosori-Modell. Besonders praktisch ist die „Sync“-Funktion: Damit lässt sich einstellen, dass beide Garzonen zur gleichen Zeit fertig sind, auch wenn sie unterschiedlich programmiert sind. Ein Sichtfenster oder eine Rezepte-App bringt dieses Modell dafür jedoch nicht mit.

