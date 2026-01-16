Jeans war gestern: Diese Hose tragen Männer jetzt im Frühling

Jeans galten jahrzehntelang als unantastbar – doch im Frühling 2026 bekommt der Klassiker ernsthafte Konkurrenz. Eine Hose erobert gerade Büros, Cafés und Straßen gleichermaßen und punktet mit Stil, Komfort und Vielseitigkeit.

Lässiger als Stoffhose, gepflegter als Denim: Männer setzen im Frühling zunehmend auf Alternativen zur Jeans. Der Grund ist simpel – moderne Schnitte, angenehmere Materialien und Looks, die sowohl im Alltag als auch im Job funktionieren. Besonders ein Hosentyp sticht aktuell heraus.

Warum Männer der Jeans gerade Adieu sagen

Jeans sind robust, aber oft steif, schwer und in wärmeren Monaten nicht gerade angenehm zu tragen. Genau hier kommt die Chino ins Spiel. Sie wirkt sowohl lässig als auch edel, ist leichter und lässt sich deutlich vielseitiger kombinieren. Ob mit Sneakern, Loafern oder Boots – die Chino passt sich an, ohne zu bemüht zu wirken. Kein Wunder also, dass sie im Frühling immer häufiger zur ersten Wahl wird, wenn Männer stilvoll, aber entspannt auftreten wollen.

Die neue Lieblingshose für den Frühling: lässig, bequem, optimal kombinierbar

Wer den Trend unkompliziert ausprobieren möchte, landet schnell bei diesem Modell aus der Amazon-Essentials-Kollektion. Die Flatfront-Chino setzt auf einen klassischen Schnitt mit geradem Bein und sitzt bequem an Hüfte und Oberschenkeln. Das Material fühlt sich angenehm weich an, bleibt aber formstabil – ideal für lange Tage im Büro oder unterwegs. Praktisch im Alltag: Die Hose ist pflegeleicht und verzeiht auch mal einen Tag ohne Bügeln.

Amazon Essentials Herren knitterfreie Flatfront-Chinohose – für 28,94 Euro bei Amazon* © Amazon Essentials

Pflegeleicht und alltagstauglich: So unkompliziert ist die Chino wirklich

Chinos sind deutlich unkomplizierter als viele denken. Eine kalte Maschinenwäsche reicht in der Regel aus, anschließend kurz in den Trockner bei niedriger Temperatur oder auf die Leine. Dank des robusten Baumwollmischgewebes bleibt die Hose lange in Form – und sieht auch nach mehreren Wäschen noch gepflegt aus.

Ein Teil, viele Looks: Darum passt die Chino zu fast allem

Der größte Vorteil: Kombinationsfreiheit. Mit T-Shirt und Sneakern wirkt sie entspannt, mit Pullover oder Hemd sofort besonders stilvoll. Genau diese Wandelbarkeit macht sie zum idealen Begleiter für den Frühling – vom Büro bis zum Wochenendtrip.

Der perfekte Begleiter zur Chino: gemütlich und modern

Als Ergänzung zur Chino bietet sich dieser Rundhalspullover an. Die lockere Passform sorgt für ein modernes Gesamtbild, die strukturierte Oberfläche bringt etwas Tiefe in den Look. Ideal für wechselhafte Frühlingstage, an denen eine Jacke oft zu viel ist, aber ein Shirt zu wenig.

Amazon Essentials Herren Relaxed-Fit-Pullover – für 17,39 Euro statt 23,18 Euro bei Amazon* © Amazon Essentials

Stilvoll von Kopf bis Fuß: Diese Schuhe runden den Look ab

Wer den Chino-Look sauber abrunden möchte, liegt mit diesen Stiefeletten richtig. Das polierte Kunstleder, die klassische Kappenkappe und die kräftigen Steppnähte verleihen dem Schuh eine elegante Note, die sowohl im Büro als auch bei formelleren Anlässen funktioniert. Dank Schnürverschluss und atmungsaktiver Schaumstoffsohle sitzt der Schuh bequem, der stabile Absatz mit rutschfester Sohle gibt zusätzlich Sicherheit.

Amazon Essentials Herren Stiefeletten mit Zehenkappe – für 44,77 Euro bei Amazon*

© Amazon Essentials

Diese Hose hat das Zeug zum neuen Klassiker in der Herrengarderobe

Wer im Frühling stilvoll auftreten möchte, kommt an der Chino kaum vorbei. Sie ist bequemer als Jeans, wirkt gepflegter und lässt sich vielseitig kombinieren. In Kombination mit einem lässigen Pullover und klassischen Stiefeletten entsteht ein Look, der modern, erwachsen und absolut alltagstauglich ist. Jeans dürfen bleiben – aber sie sind nicht mehr unbedingt erste Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.