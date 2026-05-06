Kreditkarte ohne Jahresgebühr: Jetzt mit 50 Euro Bonus sichern – wie gut ist der Deal?

Die TF Bank bietet mit ihrer Mastercard Gold eine Kreditkarte an, die Inhaberinnen und Inhabern einige Extras bietet – und trotzdem ohne Jahresgebühr auskommt. Aktuell wartet auf Neukunden ein Bonus von 50 Euro.

Die Mastercard Gold der TF Bank vereint clevere Features, eine Willkommensprämie und gebührenfreie Zahloptionen – das macht sie zu einem praktischen Begleiter im Alltag, beim Online-Shopping und auf Reisen. Wir haben uns die aktuelle Neukundenaktion angesehen und verraten, für wen sich die Kreditkarte lohnt.

TF Bank: Kreditkarte ohne Jahresgebühr – die wichtigsten Punkte auf einen Blick

0 Euro Jahresgebühr

50 Euro Startbonus für Neukunden (unter Bedingungen)

Flexible Rückzahlung möglich

Weltweit gebührenfrei bezahlen, ohne Fremdwährungsgebühren

Online-Banking und App-Banking

Kompatibel mit Apple Pay und Google Pay

Reiseversicherungen inklusive

Mastercard Gold Kreditkarte ohne Jahresgebühr bei der TF Bank* © TF Bank

Was bietet die Mastercard Gold der TF Bank?

Mit der Mastercard Gold bietet die TF Bank eine Kreditkarte an, die dauerhaft ohne Jahresgebühr auskommt. Zudem können Sie mit der Kreditkarte gebührenfrei im Ausland bezahlen, auch außerhalb der Eurozone – es entstehen also keine versteckten Kosten. Sie ist kompatibel mit Apple Pay und Google Pay und lässt sich so auf Reisen, im Alltag und beim Online-Shopping flexibel einsetzen. Alle Ausgaben, Limits und Co. behalten Inhaberinnen und Inhaber der Karte in der zugehörigen App im Blick.

Premium-Features? Darum ist die TF Bank ein guter Reisebegleiter

Darüber hinaus kommt die Mastercard Gold mit einigen Vorteilen, die sonst nur kostenpflichtige Kreditkarten bieten. Dazu zählen verschiedene Reiseversicherungen sowie Cashback-Aktionen.

Wenn Sie mindestens 50 Prozent der Gesamttransportkosten der Reise über die Mastercard Gold bezahlen, zum Beispiel eine Flugbuchung, dann greifen die folgenden Versicherungen für Sie und mitreisende Familienangehörige:

Versicherungsschutz für verlorenes, beschädigtes, gestohlenes oder verspätetes Gepäck

Stornierungsschutz bis zu 3.000 Euro bei Unfall oder Krankheit

24-Stunden-Schutz im Krankheitsfall

Unfallschutz

In jedem Fall ist es ratsam, für die genauen Konditionen im Kleingedruckten und in den Versicherungsbedingungen nachzulesen.

Willkommensbonus von 50 Euro: So sichern Sie sich die Startprämie

Aktuell kann sich der Abschluss der Mastercard Gold besonders lohnen, denn Sie können sich 50 Euro als Willkommensprämie sichern. So geht’s:

Beantragen Sie die Kreditkarte über einen Link wie unseren. Wer von sich aus auf der Website sucht, findet das Willkommensangebot nicht. Setzen Sie innerhalb von vier Wochen nach Kartenaktivierung mindestens 100 Euro mit der Mastercard Gold um. Die Gutschrift wird automatisch auf Ihre TF Mastercard Gold gebucht.

Wichtig: Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur vom 1. bis zum 31. Mai.

Gebührenfreie Kreditkarte: Diese Rückzahlungsoptionen gibt es

Wichtig zu wissen: Wie bei den meisten Kreditkarten haben Sie auch bei der Mastercard Gold der TF Bank mehrere Rückzahlungsoptionen. Zinsen fallen dabei nur an, wenn Sie sich für die Rückzahlung in Teilbeträgen entscheiden. Bei Vollzahlung hingegen bleibt jeder Einkauf bis zu 51 Tage lang zinsfrei. Begleichen Sie den gesamten Rechnungsbetrag bis zum Fälligkeitsdatum in einem Rutsch, nutzen Sie die Karte also vollständig gebühren- und zinsfrei!

Fazit: Für wen ist die Mastercard Gold jetzt eine gute Wahl?

Die Mastercard Gold der TF Bank bietet mit dem inkludierten Versicherungspaket und der weltweiten Bezahloption ohne Zusatzgebühren deutliche Vorteile gegenüber vielen anderen gebührenfreien Kreditkarten. Sie positioniert sich als günstige Kartenlösung für alle, die eine möglichst flexible Kartenlösung ohne versteckte Gebühren suchen. Dank Mobile-Payment-Kompatibilität und weltweiten Einsatzmöglichkeiten eignet sie sich prima für Reisende, für Online-Shopping und für Zahlungen im Alltag.

*Die Konditionen von Finanzprodukten können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Konditionen nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Anbieter angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes oder Abschluss eines Services über diese Links erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.