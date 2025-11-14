Küchen-Gadgets von Ninja im Angebot: Diese Bestseller sind jetzt megagünstig

Küchen-Ausstatter Ninja bringt den ganzen November über Black-Month-Angebote – unter den reduzierten Geräten sind auch einige Bestseller zu Bestpreisen. Das sind Deals, die sich lohnen.

Hersteller Ninja ist einer der Kandidaten, die den Black Friday auf den gesamten November ausweiten und schon vor dem eigentlichen Schnäppchentag satte Rabatte regnen lassen. Mit dabei: Die Bestseller der populären Heißluftfritteusen und Eismaschinen zu richtig guten Preisen. Wir haben die fünf besten Deals herausgesucht.

Heißluftfritteusen von Ninja zu Bestpreisen: Diese sind im Angebot

Mit Glasbehälter: Ninja Crispi

Statt eines herkömmlichen Frittierkorbs hat sich Ninja für den Crispi-Airfryer etwas Neues ausgedacht: Die Speisen werden direkt in einem Glasbehälter gegart. Ideal für Meal-Prep-Fans, denn so kann das Essen ohne Umfüllen direkt in die Tasche oder in den Kühlschrank.

Frittieren, Servieren und Aufbewahren in einem Behälter

Mit 2 Glasbehältern mit Deckel (3,8 und 1,4 Liter)

Spülmaschinenfeste Teile

Preis-Check: So günstig wie gerade bei Ninja gab es die innovative Heißluftfritteuse noch nie – der Bestpreis!

Ninja Cripsi 4-in-1 Tragbare Glas-Heißluftfritteuse – für 129,99 statt 179,99 Euro bei Ninja* © Ninja / Anzeige

Ninja Double Stack XL

Bei der Ninja Double Stack XL können Hobbyköche zwei übereinander liegende Frittierkörbe separat nutzen oder nach Bedarf auch synchronisieren. Wer zusätzlich die Grillroste einsetzt, kann vier Speisen gleichzeitig zubereiten – ideal für ausgewogene Gerichte oder große Haushalte.

Insgesamt 9,5 Liter Volumen

2 Schubladen

Mit 2 Grillrosten

Preis-Check: Die Ninja Double Stack XL gab es erst ein einziges Mal günstiger. Das bedeutet: Der Preis von knapp 170 Euro kann sich sehen lassen! Hier machen Käuferinnen und Käufer alles richtig.

Ninja Double Stack XL 2-Ebenen Heißluftfritteuse – für 159,99 statt 289,99 Euro bei Ninja* © Ninja / Anzeige

Mit zwei Kammern: Ninja Foodi Max Dual Zone

Ebenfalls mit zwei Kammern, aber nebeneinander angeordnet: Die Ninja Foodi Max Dual Zone eignet sich gut für Familien und Meal-Prepper. Mit sechs Garfunktionen zum Heißluftfrittieren, Backen und Aufwärmen können Hobbyköche hier eine Vielzahl an Gerichten zubereiten. Dank Synch-Funktion werden Hauptspeisen und Beilagen mit unterschiedlichen Temperatur- und Zeiteinstellungen gleichzeitig servierfertig.

Insgesamt 9,5 Liter Volumen

2 Schubladen

6 Programme, Match, Synch

Preis-Check: Erst zweimal kurzzeitig war die Ninja Foodi Max Dual Zone günstiger als derzeit bei Amazon – knappe 130 Euro sind ein wirklich guter Kurs! Ein besseres Angebot gibt es gerade nicht.

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse – für 130,08 statt 231,92 Euro bei Amazon* © Ninja / Anzeige

Beim Hersteller selbst gibt es die Doppelkammer-Fritteuse für knapp 160 Euro in neuem Design – statt klassischem Schwarz kommt sie in schickem Grau mit Metallic-Akzenten. Ein Hingucker auf der Küchenzeile! Ideales Set für Profi-Köche: Mit dabei sind eine Grillzange und eine Schürze.

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse in neuem Design – für 159,99 statt 229,99 Euro bei Ninja* © Ninja / Anzeige

Eismaschinen von Ninja zum Black Friday reduziert

Ninja Creami Deluxe mit Mixer

Eiscreme, Sorbet oder Frozen Yoghurt: Die Ninja Creami Deluxe zaubert zehn verschiedene Snacks und Kaltgetränke. Das perfekte Küchengerät, um an den Weihnachtstagen ein hausgemachtes Dessert aufzutischen oder im nächsten Sommer einen kühlen Kopf zu bewahren.

Eismaschine mit 4 Behältern

10 verschiedene Desserts: Eiscreme, Frappé, Slushi, Milchshake und mehr

Inklusive Akku-Standmixer für Smoothies und Co.

Preis-Check: Ninja reduziert die Eismaschine auf 260 Euro. Im Bundle gibt es zwei zusätzliche Eisbehälter und einen praktischen Akku-Standmixer mit dazu – ein Komplettpaket, das es nirgends günstiger gibt.

Ninja Creami Deluxe inklusive Ninja Blast Standmixer – für 259,99 statt 339,99 Euro bei Ninja* © Ninja / Anzeige

Wer auf den Mixer und die zusätzlichen Behälter verzichten kann, findet die Ninja Creami Deluxe gerade zum Bestpreis bei Amazon:

Ninja Creami Deluxe Eis-und Eisgetränkmaschine – für 231,92 statt 272,26 Euro bei Amazon* © Ninja / Anzeige

Ninja Swirl by Creami 13-in-1 Softeis & Eismaschine

Noch mehr Funktionen bietet die Ninja Swirl: Diese Eismaschine kreiert auch Softeis in sechs verschiedenen Varianten.

13 One-Touch-Programme: 6 Soft-Serve-Programme, 6 klassische Kugeln-Programme & Mix-In

Mit 2 Swirl-Behältern und Deckeln

Preis-Check: Preissturz! Zuletzt kostet die Softeismaschine noch 350 Euro, jetzt knackt das Black-Month-Angebot von Ninja erstmals die 300-Euro-Marke.

Ninja Swirl by Creami 13-in-1 Softeis & Eismaschine – für 299,99 statt 349,99 Euro bei Ninja* © Ninja / Anzeige

Fazit: Diese Ninja-Angebote lohnen sich jetzt

Die Ninja-Bestseller der Airfryer und Eismaschinen sind schon vor dem Black Friday stark rabattiert – ein Preisvergleich zeigt, dass Ninja oft die besten Angebote hat. Andere Händler ziehen jedoch mit und bieten Modelle in anderen Farben oder mit weniger Zubehör ebenfalls zu starken Preisen an. So oder so: Wer seine Küchenausstattung aufstocken möchte, hat jetzt im Black Month gute Gelegenheiten!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.