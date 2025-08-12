Kühlende Matratzentopper: So schlafen Sie auch im Sommer erholsam

Heiße Sommernächte können den Schlaf erheblich stören. Kühlende Matratzentopper leiten Wärme ab, fördern die Luftzirkulation und schaffen so ein angenehmes Schlafklima. Wir zeigen, worauf Sie achten sollten – und welche Modelle empfehlenswert sind.

Hohe Temperaturen im Schlafzimmer führen dazu, dass wir häufiger aufwachen, unruhiger liegen und uns schlechter erholen. Kühlende Matratzentopper können hier Abhilfe schaffen, indem sie Wärme ableiten und die Luftzirkulation verbessern. Wir erklären, wie diese Topper funktionieren, welche Materialien sich eignen und worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Warum kühlende Matratzentopper im Sommer so wichtig sind

Die optimale Schlaftemperatur liegt laut Forschenden der Harvard Medical School zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Wird es wärmer, gerät die Temperaturregulation des Körpers ins Stocken – besonders in der REM-Schlafphase. Das Ergebnis: unruhiger Schlaf und häufiges Aufwachen. Kühlende Topper können helfen, die Körperwärme abzuleiten und so die Nacht angenehmer zu machen.

So funktionieren kühlende Matratzentopper

Die kühlende Auflagen setzen auf Materialien und Strukturen, die Wärme abführen und Luftzirkulation verbessern. Typische Lösungen sind:

Offenporiger Kaltschaum: beugt Wärmestau vor, gute Luftzirkulation

beugt Wärmestau vor, gute Luftzirkulation Memory Foam mit offener Zellstruktur: passt sich dem Körper an und bleibt atmungsaktiv

passt sich dem Körper an und bleibt atmungsaktiv Materialmixe mit Graphit, Bambus oder Baumwolle: leiten Wärme gezielt ab und fühlen sich kühl an

Topper aus diesen Materialien können also helfen, einen Wärme- und Feuchtigkeitsstau zu verhindern. Hier kommen drei empfehlenswerte Modelle:

Matratzentopper aus Komfortschaum von MaxVitalis

Der MaxVitalis Komfortschaum-Matratzentopper* setzt auf einen weichen, atmungsaktiven Schaumkern für ein angenehmes Liegegefühl. Seine offenporige Struktur unterstützt die Luftzirkulation in warmen Nächten. Der Topper eignet sich gut, um den Komfort einer zu festen Matratze zu erhöhen und die Druckbelastung auf Schultern und Hüfte zu reduzieren.

Komfortschaum-Topper mit sechs Zentimetern Gesamthöhe

Punktelastizität und hohe Atmungsaktivität

Strapazierfähiger Bezug mit Reißverschluss, bei 30 Grad Celsius waschbar

Für Allergiker geeignet

In verschiedenen Größen erhältlich

MaxVitalis Komfortschaum-Matratzentopper – ab 39,99 Euro bei Ebay* © MaxVitalis / Werbung

Traumnacht: Orthopädischer Matratzentopper mit Komfortschaumkern

Der Topper von Traumnacht* ist aus Kaltschaum und führt bei Amazon die Bestsellerliste an. Er punktet mit hoher Formstabilität und guter Stützkraft. Die gleichmäßige Druckverteilung unterstützt die Wirbelsäule in jeder Schlafposition und kann so Verspannungen vorbeugen. Ebenfalls praktisch: Die Eckgummis fixieren den Topper auf der Matratze, sodass er nicht verrutscht.

Offenporiger Kaltschaum-Topper mit sechs Zentimetern Gesamthöhe

Atmungsaktiver Bezug mit Reißverschluss, bei 60 Grad Celsius waschbar

Für Allergiker geeignet

Verschiedene Größen

Traumnacht orthopädischer Matratzentopper – ab 53,34 Euro bei Amazon* © Traumnacht / Werbung

Fan “Medisan Softly Komfort”-Topper

Wer es noch etwas weicher mag, kann zum Matratzentopper von Fan* greifen. Er ist acht Zentimeter dick und bietet dank Sieben-Zonen-Struktur die passende Unterstützung für jede Körperregion. Der Bezug aus Baumwolle ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme gut ab.

Komfortschaum-Topper mit acht Zentimetern Gesamthöhe

Sieben-Zonen-Wellenstruktur

Bezug aus Baumwolle

Viele verschiedene Größen

Fan Medisan Softly Komfort Topper – ab 79,99 Euro bei Otto* © Fan / Werbung

Matratzentopper kaufen: Komfort nicht vergessen!

Aber: Auch der beste Kühlungseffekt bringt nichts, wenn der Liegekomfort nicht passt. Deshalb sollten Sie neben den Materialien auch auf die Komforteigenschaften achten. Die Dicke des Toppers beeinflusst, wie weich oder fest er sich anfühlt. Dünnere Modelle bieten oft mehr Stützkraft, während dickere Varianten ein weicheres Liegegefühl bringen. Spezielle Liegezonen mit unterschiedlichen Härtegraden können gezielt Rücken, Lendenwirbelsäule und Becken entlasten – das beugt Verspannungen und Rückenschmerzen vor und trägt zu einer gesunden Schlafhaltung bei.

Noch ein Tipp: Auch die Bettwäsche spielt eine Rolle

Nicht nur die Unterlage unterstützt die Temperaturregulierung des Körpers – auch die Bettdecke und die Bettbezüge sind entscheidend. Empfehlenswerte Materialien für Sommerbettwäsche sind beispielsweise Leinen, Seide und Bambusviskose. Sie sind leicht und leiten Wärme sehr gut ab.

Auch Seersucker-Bettwäsche aus Baumwolle ist für ihre Krepp-Struktur bekannt, die Luft gut zirkulieren lässt. Die Bettwäsche von Andas* beispielsweise passt dank zurückhaltender Unifarben in jedes Schlafzimmer.

Verschiedene Farben und Größen

Seersucker: atmungsaktiv und leicht

100 Prozent Baumwolle

Waschbar bei 60 Grad Celsius

Andas Bettwäsche Sari2 – ab 36,99 Euro bei Otto* © Andas / Werbung

Frische Nächte trotz Sommerhitze dank Matratzentopper

Ein kühlender Matratzentopper ist eine einfache und effektive Möglichkeit, die Schlafqualität in warmen Nächten zu verbessern. Moderne Materialien leiten Wärme effektiv ab, unterstützen die Luftzirkulation und bieten dabei hohen Liegekomfort. Wer auf hochwertige Verarbeitung, atmungsaktive Stoffe und eine passende Härte achtet, kann auch bei sommerlichen Temperaturen erholsam schlafen.

