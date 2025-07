Kühlmatten für Hunde: So bleibt Ihre Fellnase auch bei über 30 Grad entspannt

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, suchen auch unsere vierbeinigen Freunde verzweifelt nach Abkühlung. Kühlmatten für Hunde sind die einfache und effektive Lösung – Strom- oder Gefrierfach-frei!

Kaum klettern die Quecksilbersäulen über 25 Grad Celsius, sehnen sich auch unsere Hunde nach einer kühlen Liegefläche. Da sie über kaum Schweißdrüsen verfügen und Hitze nur über das Hecheln abgeben können, drohen Überhitzung und Kreislaufprobleme. Kühlmatten versprechen Abhilfe: Ohne Strom, ohne Einfrieren – einfach hinlegen und wohlfühlen.

Eine Kühlmatte für Hunde – was ist das eigentlich genau?

Kühlmatten sind flexible Unterlagen, die meist mit einem druckaktiven Gel gefüllt sind. Sobald Ihr Hund darauf Platz nimmt, aktiviert der Druck die selbstkühlende Substanz und zieht dem Körper Wärme ab. Innerhalb weniger Sekunden entsteht eine angenehm frische Liegefläche, die ein bis drei Stunden anhaltenden Cooling-Komfort bietet. Ideal für drinnen, draußen, unterwegs im Auto oder im Zwinger – und das ganz ohne lästiges Aufpumpen, Einfrieren oder Kabelgewirr.

Unsere Produktempfehlungen

Pawtasy Kühlmatte für den Hund

Diese Kühlmatte von Pawtasy* ist die Oase für jeden Hund, der Hitze nicht ausstehen kann. Das selbstkühlende Gel regelt sich ganz von selbst, Sie brauchen kein Wasser oder Strom – einfach ausrollen und Ihr Vierbeiner kann los-chillen. Dank robustem Oxford-Bezug trotzt die Matte Kratzern sowie Auslaufen und lässt sich im Handumdrehen säubern.

2–3 Stunden Kühlung ohne externen Aufwand

ohne externen Aufwand Druckaktiviertes, ungiftiges Gel , lädt sich nach kurzer Pause selbst wieder auf

, lädt sich nach kurzer Pause selbst wieder auf Wasserdicht und kratzfest dank Oxford-Verbundmaterial

dank Oxford-Verbundmaterial Kompakt und faltbar – perfekt für Auto, Garten oder Reise

– perfekt für Auto, Garten oder Reise Fünf Größen (S-XXL) erhältlich – für kleine bis sehr große Hunde

Pawtasy Kühlmatte für den Hund in L – für 36,92 Euro bei Amazon* © Pawtasy

Nobleza selbstkühlende Kühlmatte für Hunde

Die Matte von Nobleza* ist das Schweizer Taschenmesser unter den Kühlmatten: vielseitig, pflegeleicht und angenehm weich. Ein Spritzer Wasser, eine kurze Wischrunde – fertig ist die Reinigung. Ob im Körbchen, auf dem Sofa oder im Auto, diese Matte schützt Katzen und Hunde zuverlässig vor Überhitzung.

100 Prozent ungiftiges Selbstkühlgel , reagiert auf Druck

, reagiert auf Druck Kratzfest und verschleißarm – langlebiger Polyesterbezug

– langlebiger Polyesterbezug Zusammenklappbar – ideal für unterwegs

– ideal für unterwegs Multifunktional , als Hundebett, Sitzkissen oder sogar Computerkühlkissen

, als Hundebett, Sitzkissen oder sogar Computerkühlkissen In 7 Größen erhältlich, für jede Rasse geeignet

Nobleza Selbstkühlende Kühlmatte für Hunde Selbstkühlend in L – für 25,49 Euro bei Amazon* © Nobleza

Kurgo Kühlweste für Hunde

Nicht nur Matten, sondern auch Kühlwesten liegen im Trend und bieten unseren felligen Begleitern im Hochsommer eine angenehme Kühlung. Die Kurgo Weste* umhüllt Nacken, Rücken und Brust Ihres Hundes mit reflektierendem Material, das Sonnenhitze abweist. Dank V-Form und leichten Nifco-Schnallen sitzt sie passgenau – die Bewegungsfreiheit bleibt also garantiert.

Kühlt Nacken und Brust bei hohen Temperaturen

bei hohen Temperaturen Reflektierendes Gewebe leitet Sonnenwärme ab

leitet Sonnenwärme ab Kühlung funktioniert mit Wasser

funktioniert mit Wasser V-Form und Kunststoffschnallen , rasches An- und Ausziehen

, rasches An- und Ausziehen Größen S bis XL erhältlich – passt jedem Hund

Kurgo Kühlweste für Hunde in L – für 42,50 Euro bei Amazon*

© Kurgo

Wie genau funktioniert die Kühlung in der Matte?

Die Mehrheit der Kühlmatten nutzt ein Gel, das kalt wird, sobald Druck ausgeübt wird. Dieses Gel entzieht dem Hund Wärme direkt am Liegepunkt und speichert sie. Nach einigen Minuten Ruhephase reguliert sich das Gel von selbst und Sie können die Matte erneut nutzen.

Worauf sollten Sie beim Kauf von Kühlmatten für Hunde achten?

Größe: Der Hund sollte sich bequem komplett ausstrecken können. Material: Kratzfest und leicht zu reinigen ist Pflicht! Sicherheit: Achten Sie auf ungiftige Füllstoffe, gerade bei kaufreudigen Hunden.

Sind Kühlmatten auch für ältere Hunde hilfreich?

Absolut! Gerade Senioren oder Hunde mit Gelenkproblemen profitieren doppelt: Die kühle Unterlage lindert Schmerzen und sorgt für einen ruhigeren Schlaf.

Fazit

Kühlmatten sind in heißen Sommermonaten ein Must have für jeden Hundebesitzer. Ob selbstkühlendes Gelkissen oder reflektierende Weste – kühlende Gadgets helfen, Hitze stressfrei zu meistern und fördern das Wohlbefinden Ihres Vierbeiners. Worauf warten Sie noch? Gönnen Sie Ihrem Liebling eine kühle Auszeit!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.