Lange Autofahrt und die Blase drückt? Diese Produkte sind echte Gamechanger!

Die Reisesaison ist in vollem Gange – und wer mit dem Auto in den Sommerurlaub fährt, muss oft mit Stau rechnen. Wenn dann die Blase drückt, kann das unangenehm werden. Diese Produkte helfen im Notfall.

Stau, Camping oder Roadtrip? Es gibt Zeiten, da ist eine richtige Toilette leider keine Option – und dann kann es ungemütlich werden. Mit cleveren, tragbaren Lösungen können Sie auch bei langen Autostrecken ohne Raststätte entspannt unterwegs sein. Von mobiler Toilette bis Schutzhosen: Diese Helfer sind diskret, geruchsneutral und bieten Sicherheit für lange Reisen.

Urinflaschen: Die schnelle Lösung für den Notfall

Wenn weit und breit keine Toilette in Sicht ist, sind mobile Urinalbeutel und Urinflaschen eine praktische Sofortmaßnahme. Die kompakten Helfer passen locker ins Handschuhfach und sind in Sekunden einsatzbereit. Viele Modelle enthalten ein spezielles Gel, das Flüssigkeiten sofort bindet – ganz ohne Auslaufen oder unangenehme Gerüche. Auch auf Festivals oder bei Outdoor-Aktivitäten können Urinflaschen als spontane Notlösung herhalten. Ein flexibles und preiswertes Modell ist etwa das von Awoken: Es kommt mit Adapter und praktischem Haltegriff.

Ein Liter Kapazität

Mit Trichteradapter

Awoken Unisex-Urinal – für 12,99 Euro bei Amazon* © Awoken / Werbung

Für Kinder: Reise-Töpfchen für unterwegs

Wer mit kleinen Kindern unterwegs ist, weiß: Sie können ihre Bedürfnisse oft noch nicht vorausschauend einschätzen – wenn dann die Blase drückt, muss es schnell gehen. Spezielle Reise-Töpfchen sind kompakt, leicht und ideal für unterwegs. Viele Modelle lassen sich zusammenklappen, mit Hygienebeuteln kombinieren und blitzschnell aufstellen, so zum Beispiel das Reise-Töpfchen von Tyry.Hu, das bei Amazon sehr gute Bewertungen erntet. So bleibt die Notfall-Toilette für Kinder stets griffbereit – und Mama oder Papa ersparen sich unnötigen Stress auf der Rückbank.

Als Reisetöpfen oder Toilettensitz für Kleinkinder nutzbar

Zusammenfaltbar

Reise-Töpfchen mit Einmal-Einlagen – für 24,98 Euro bei Amazon* © Tyry.Hu / Werbung

Inkontinenz-Schutzhosen: Sicherheit mit Tragekomfort

Für Menschen mit empfindlicher Blase oder längeren Fahrten ohne Pause bieten Inkontinenz-Höschen eine sichere, diskrete Alternative. Ob für ältere Personen oder einfach zur Vorsorge bei Langstrecken: Die Höschen lassen sich bequem unter normaler Kleidung tragen und bieten zusätzliche Sicherheit. Moderne Modelle sind atmungsaktiv, geruchsneutral und angenehm unauffällig zu tragen. Aber: Sie sollten bereits vor der Abfahrt angezogen werden. Der Bestseller bei Amazon sind die Hosen von MoliCare, die es in verschiedenen Größen gibt.

MoliCare Premium Mobile – 16,99 Euro bei Amazon* © MoliCare / Werbung

Maximaler Komfort: Tragbare Toiletten für Wohnmobile und Co.

Wer mit dem Camper oder Wohnmobil unterwegs ist, kann auf maximale Unabhängigkeit setzen – auch beim stillen Örtchen. Mobile Campingtoiletten sind dabei der Klassiker: Sie sind einfach zu bedienen, hygienisch und durch separate Tanks meist geruchsarm. Manche Modelle kommen sogar mit einer Wasserspülung. Sie bieten am meisten Komfort, brauchen aber auch etwas Platz. Für die normale Urlaubsfahrt im Auto sind sie daher ungeeignet, aber für Van oder Wohnwagen ideal. Das Modell Porta Potti von Thetford hat bei Amazon 4,6 von fünf Sternen nach über 17.000 Bewertungen und ist damit ein echter Kundenliebling.

15-Liter-Spülwassertank

Mit Füllstandsanzeige

Kapazität des Fäkalientanks: 21 Liter

Thetford Porta Potti – für 82,35 Euro bei Amazon* © Thetford / Werbung

Um auch bei mehreren Insassen Privatsphäre zu schaffen, lohnt es sich, eine Decke oder ein Handtuch griffbereit zu haben. Für die anschließende Hygiene sind Feuchttücher und Desinfektionsmittel nützlich – denn wo keine Toilette ist, ist meist auch kein Waschbecken.

Wenn im Stau die Blase drückt: So fährt es sich entspannter

Mit den passenden Helfern bleibt unangenehmer Harndrang auch auf der längsten Fahrt in der Komfortzone. Egal ob Urinflasche oder Schutzhose – die vorgestellten Produkte sind günstig, problemlos handhabbar und gehören in jede Notfall-Ausrüstung für unterwegs. Wer im Fahrzeug ausreichend Platz hat, kann sogar in eine Camping-Toilette für den Notfall investieren.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.