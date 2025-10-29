Letzte Chance bis Halloween: Mega-Deals bei Media Markt nur noch für kurze Zeit!

Nur noch bis Halloween heißt es: sparen, was das Zeug hält! Media Markt zieht mit der „Oktobergaudi“ alle Register – quer durchs Sortiment gibt’s Technik-Highlights, Haushaltshelden und sogar kleine Geschenkideen zu echten Knallerpreisen.

Wer schnell ist, kann sich noch bis zum 31. Oktober starke Rabatte sichern – sowohl online, im Markt als auch über die App.

Oktober-Angebote bei Media Markt: Maßlos günstig durch den Herbst

Was steckt hinter der Aktion? Ganz einfach: „Oktobergaudi“ bedeutet Technik-Spaß zum Sparpreis. Media Markt bietet Ihnen:

Gratis Versand ab 49 Euro

ab 49 Euro 0 Prozent Finanzierung für myMediaMarkt-Mitglieder (bis 12 Monate)

für myMediaMarkt-Mitglieder (bis 12 Monate) Click & Collect Express: Abholbereit in 30 Minuten

Abholbereit in 30 Minuten Sofort-Lieferung: Lagernde Kleingeräte in 90 Minuten zu Hause

Die Aktion läuft noch bis Ende Oktober. Wer also auf der Suche nach neuen Geräten für Heimkino, Küche oder Alltag ist, sollte nicht zu lange warten. Hier kommen die zehn heißesten Angebote, die jetzt richtig Spaß machen!

1. Samsung Q8F (2025) – QLED-TV mit AI-Magie

Der Samsung Q8F* verwandelt jedes Wohnzimmer in ein Heimkino mit Wow-Effekt. Dank 4K-QLED-Technologie und KI-Bildoptimierung lassen sich Filme, Serien und Games gestochen scharf schauen – selbst bei diffusem Halloween-Kerzenlicht. Das ultraschlanke AirSlim-Design fügt sich dabei so elegant ein, als wäre der Fernseher ein modernes Kunstobjekt.

Highlights:

65 Zoll QLED-Display mit 4K-Auflösung : Riesiger Bildschirm mit extrem scharfem, farbintensivem Bild – ideal fürs Heimkino.

: Riesiger Bildschirm mit extrem scharfem, farbintensivem Bild – ideal fürs Heimkino. Quantum 4K AI Prozessor für brillantes Upscaling: Eine eingebaute KI verbessert automatisch schwächere Bildquellen, damit auch alte Filme in fast 4K-Qualität erscheinen.

Eine eingebaute KI verbessert automatisch schwächere Bildquellen, damit auch alte Filme in fast 4K-Qualität erscheinen. Q-Symphony Sound mit Dolby Atmos : Fernseher und Soundbar (falls vorhanden) arbeiten perfekt zusammen und erzeugen Raumklang, der von allen Seiten kommt.

: Fernseher und Soundbar (falls vorhanden) arbeiten perfekt zusammen und erzeugen Raumklang, der von allen Seiten kommt. Art Store & AI-Wallpaper-Funktion: Wenn der TV aus ist, zeigt er Kunstwerke oder stimmungsvolle Bilder – und passt sie sogar ans Wohnzimmerlicht an.

Wenn der TV aus ist, zeigt er Kunstwerke oder stimmungsvolle Bilder – und passt sie sogar ans Wohnzimmerlicht an. Preis: 1.099 statt 1.299 € (-15 %)

SAMSUNG Q8F (2025) 65 Zoll QLED 4K Vision AI TV – für 1.099 statt 1.299 Euro bei Media Markt* © Samsung / Werbung

2. Lenovo 15,6" Notebook – stark, schlank, zuverlässig

Dieses Lenovo-Notebook* ist ein echter Allrounder – flink im Alltag, leise im Betrieb und leicht im Gepäck. Ob Videocall, Uni-Projekt oder Grusel-Serienmarathon nach Sonnenuntergang: Der Intel-Prozessor sorgt für Tempo, während 24 Gigabyte RAM Multitasking zur Leichtigkeit machen. Und weil das Design schlicht und modern ist, passt es perfekt auf jeden Schreibtisch – ob im Homeoffice oder Studentenwohnheim.

Highlights:

Intel Core i5-13420H, 8 Kerne, bis 4,6 GHz: Ein flotter Prozessor, der auch bei mehreren geöffneten Programmen oder Videocalls nicht ins Schwitzen kommt.

Ein flotter Prozessor, der auch bei mehreren geöffneten Programmen oder Videocalls nicht ins Schwitzen kommt. 24 GB RAM, 1 TB SSD: Viel Arbeitsspeicher für ruckelfreies Arbeiten und eine große, superschnelle Festplatte mit Platz für Fotos, Filme und Projekte.

Viel Arbeitsspeicher für ruckelfreies Arbeiten und eine große, superschnelle Festplatte mit Platz für Fotos, Filme und Projekte. 15,6 Zoll Full-HD-Display: Angenehm großer Bildschirm mit scharfer Darstellung – perfekt für Büro, Uni oder Streaming.

Angenehm großer Bildschirm mit scharfer Darstellung – perfekt für Büro, Uni oder Streaming. Windows 11 Home vorinstalliert

vorinstalliert Preis: 559 statt 729 € (-23 %)

LENOVO Laptop 15,6" – für 559 statt 729 Euro bei Media Markt* © LENOVO / Werbung

3. De’Longhi Magnifica Start Milk – Kaffee wie vom Barista

Wenn draußen der Wind heult, hilft nur eines: eine heiße Tasse frisch gemahlenen Kaffee. Die De’Longhi Magnifica Start Milk* verwandelt Bohnen in samtigen Espresso oder cremigen Cappuccino – auf Knopfdruck und mit perfekt aufgeschäumter Milch. Das Soft-Touch-Bedienfeld macht’s einfach, der Geschmack überzeugt auch Feinschmecker. Ein echtes Highlight für dunkle Herbstmorgen – oder lange Halloween-Nächte.

Highlights:

Vier Kaffee-Klassiker auf Knopfdruck: Espresso, Kaffee, Cappuccino und Heißwasser

Integriertes Mahlwerk und Milchschäumer

250 g Bohnenbehälter

1,8 l Wassertank

15 bar Druck

Soft-Touch Bedienfeld

Preis: 333 statt 499,99 € (-33 %)

DE LONGHI ECAM 220.60.B Magnifica Start Milk Kaffeevollautomat – für 344 statt 499,99 Euro bei Media Markt* © DE LONGHI / Werbung

4. Philips Standmixer HR3041/00 – Smoothie in Sekundenschnelle

Ob Kürbissuppe oder grüner Halloween-Smoothie – der Philips HR3041/00* mixt alles mühelos cremig. Mit satten 1.200 Watt verwandelt er Früchte, Gemüse und Eiswürfel in Sekundenschnelle in feine Texturen. Praktisch: Die automatische Reinigungsfunktion spart Zeit, während die mitgelieferte Trinkflasche den Vitaminkick auch unterwegs sichert.

Highlights:

1.200 W Leistung

2 l Fassungsvermögen

Abnehmbare Messer

Trinkflasche inklusive

NutriU-App für Rezepte

Preis: 77 statt 119,99 € (-36 %)

PHILIPS HR3041/00 Standmixer – für 79 statt 119,99 Euro bei Media Markt* © PHILIPS / Werbung

5. Dyson V15 Origin – der Akku-Held im Haushalt

Wenn der Boden knirscht wie ein Geisterhaus, ist der Dyson V15 Origin* zur Stelle. Mit seiner enormen Saugkraft und der Laser-Technologie erkennt er selbst feinste Staubpartikel – kein Krümel bleibt verborgen. Das Ganze kabellos, beutellos und erstaunlich leise. So wird sogar das Aufräumen vor und nach der Halloween-Party zum kleinen Vergnügen.

Highlights:

525 W Leistung / 220 AirWatt Saugkraft

Laufzeit bis 60 Minuten

LED-Fugendüse, Flex-Adapter, Wandhalterung

Beutellos

2,9 kg leicht

Preis: 444 statt 699 € (-36 %)

DYSON V15 Origin Staubsauger – für 444 statt 699 Euro bei Media Markt* © DYSON / Werbung

6. Braun Series 9 Pro 9465cc – der Rasierer mit Köpfchen

Ein echter Gentleman braucht keine Monster-Maske – sondern einen Rasierer, der präzise und sanft zugleich arbeitet. Der Braun Series 9 Pro* gleitet mühelos über die Haut, entfernt selbst kurze Haare und reinigt sich dank 5-in-1-Station von selbst. Und das Beste: Mit dem Gratis-Ersatzscherkopf hält der gepflegte Look bis weit nach Halloween.

Highlights:

5-in-1 Reinigungsstation

Wet & Dry Nutzung (100 % wasserdicht)

60 Minuten Betriebsdauer

Gratis Ersatz-Scherkopf M94

Preis: 299 statt 549,99 € (-45 %)

BRAUN Series 9 - 9465cc Elektrorasierer mit zusätzlicher Scherkopf M94– für 299 statt 549,99Euro bei Media Markt* © BRAUN / Werbung

7. JBL PartyBox Club 120 – Sound, Licht, Stimmung

Wenn Kürbisse leuchten und Nebelmaschinen zischen, darf eins nicht fehlen: Bass. Die JBL PartyBox Club 120* liefert satten Sound, farbiges Licht und die passende Dosis Partyenergie – egal, ob Wohnzimmer oder Garten. Per Bluetooth oder Kabel verbinden, Mikro einstöpseln, und schon wird’s laut und bunt.

Highlights:

Kraftvoller JBL Pro Sound

12 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladung

KI-Sound-Boost: Klang passt sich automatisch an die Umgebung an

Auracast-Konnektivität: Die PartyBox lässt sich kabellos mit weiteren Geräten koppeln

Spritzwasserfest (IPX4) + Gitarren-/Mikro-Eingänge

Preis: 299,99 statt 399 € (-24 %)

JBL PartyBox Club 120 – für 299,99 statt 399 Euro bei Media Markt* © JBL / Werbung

8. Sony Kopfhörer WH-1000XM4 – Ruhe, bitte!

Nach der Halloween-Feier braucht man manchmal einfach Stille. Die Sony Kopfhörer WH-1000XM4* sind wie eine weiche Klangdecke für die Ohren: Sie blenden störende Geräusche aus und liefern dabei warmen, detailreichen Sound. Egal ob beim Pendeln, Arbeiten oder Entspannen – dieser Klassiker unter den Noise-Cancelling-Kopfhörern sorgt für wohltuende Ruhe.

Highlights:



Branchenführendes Noise Cancelling

30 Stunden Akkulaufzeit

Schnellladung (10 Min. = 5 Std. Musik)

Multipoint-Verbindung und Touch-Steuerung

Preis: 199,99 statt 379 € (-47 %)

SONY Bluetooth Kopfhörer WH-1000XM4 mit Geräuschminimierung – für 199,99 statt 379 Euro bei Media Markt* © SONY / Werbung

9. WMF LONO Raclette – Festmahl mit Stil

Wenn’s draußen kälter wird, zieht Gemütlichkeit ein – und mit dem WMF LONO Raclette* der Duft nach geschmolzenem Käse. Ob klassisch mit Kartoffeln oder kreativ mit Crêpes: Die Wendeplatte macht’s möglich. Das hochwertige Cromargan-Gehäuse sieht edel aus, ist robust und leicht zu reinigen – perfekt für lange Abende mit Familie oder Freunden.

Highlights:

Für 8 Personen

1500 W Leistung

Wende-Grillplatte (Antihaft + Crêpe-Seite)

Variable Temperaturregelung mit LED

Preis: 93 statt 159,99 € (-41 %)

WMF LONO Raclette – für 93 statt 159,99 Euro bei Media Markt* © WMF / Werbung

10. POP MART Labubu Blindbox – süß, gruselig, sammelwürdig

Kleine Monster, große Sammelleidenschaft: Die POP MART Labubu Blindbox* bringt Halloween-Feeling im Miniaturformat. Jede Box enthält eine zufällige Figur aus der „Big Into Energy“-Reihe – von niedlich über schräg bis kultig. Ideal zum Sammeln, Verschenken oder als spooky Deko-Element.

Highlights:

„Big Into Energy“ Kollektion

Zufällige Figur im Blindbox-Prinzip

Hochwertig verarbeitet

Preis: 49,90 statt 69 € (-27 %)

POP MART Labubu The Monsters Big Into Energy Blindbox – für 49,90 statt 69 Euro bei Media Markt* © POP MART / Werbung

Halloween: Ein Grund zum Gruseln – und zum Sparen!

Bei Media Markt wird der Oktober zum Schnäppchenfest. Von Fernsehern über Technik-Highlights bis hin zu praktischen Küchenhelfern – wer jetzt zugreift, spart bis zu 45 Prozent. Wer noch von der Aktion profitieren will: Besser heute klicken als morgen ärgern!

Disclaimer: *Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.