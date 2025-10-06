Media Markt verkauft vierteiliges Topf-Set von WMF supergünstig – unter 80 Euro!

Ob Nudeln, Suppe oder Gulasch: Ein Topf-Set gehört in jede gut ausgestattete Küche. Bei Media Markt bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit.

Ein guter Topf ist Gold wert – und gleich vier davon gibt aktuell bei Media Markt zum echten Spitzenpreis: Das WMF Astoria Topf-Set kostet dort nur 79 Euro. Wir prüfen, wie gut das Angebot ist und verraten, für wen das vierteilige Set eine gute Wahl ist.

Im Preis-Check: Topf-Set von WMF günstig bei Media Markt

Günstiger als jetzt bei Media Markt war das Astoria-Topf-Set von WMF* noch nie – 79 Euro ist der Bestpreis! Bei anderen Händlern werden für das gleiche Set aktuell mindestens 179 Euro fällig, also deutlich mehr. Wer seine Küche aufrüsten möchte, findet bei Media Markt jetzt ein echtes Schnäppchen!

Topf-Set aus vier Edelstahltöpfen mit Glasdeckel

Größe: 1x 16 Zentimeter, 2x 20 Zentimeter, 1x 24 Zentimeter

Für alle Herdarten inklusive Induktion

Spülmaschinenfest und backofengeeignet

WMF Topf-Set Astoria – für 79,00 Euro bei Media Markt* © WMF / Anzeige

Premium-Töpfe aus Edelstahl – für alle Herdarten geeignet

Das vierteilige Set von WMF besteht aus vier unterschiedlich großen Fleischtöpfen mit Deckel. Gefertigt sind sie aus rostfreiem Cromargan-Edelstahl, was die Töpfe besonders robust, pflegeleicht und geschmacksneutral macht. Sie sind spülmaschinengeeignet, induktionsfähig und auch für Gas-, Elektro- und Glaskeramikherde geeignet – echte Allrounder also! Praktisch: Durch die hitzebeständigen Glasdeckel können Sie den Kochvorgang jederzeit beobachten. Zudem sind die Töpfe backofenfest – ideal, wenn Sie Speisen im Topf warmhalten oder überbacken möchte.

WMF-Töpfe im Angebot: Für wen lohnt sich das Set?

Das WMF Astoria-Set ist ideal für:

Einsteiger, die sich eine solide Erstausstattung zulegen wollen,

Hobbyköche, die Wert auf Qualität und Vielseitigkeit legen,

Haushalte mit Induktionsherd,

Alle, die beim Kochen gerne auf langlebige Markenqualität setzen.

Alternative: Topf-Set von Tefal inklusive Kasserolle

Das Tefal Duetto-Topfset* ist ähnlich ausgestattet wie das Set von WMF, allerdings noch etwas vielseitiger. Das Set umfasst vier verschieden große Kochtöpfe mit passendem Glasdeckel sowie eine Kasserolle. Alle Töpfe besitzen Messmarken im Inneren, damit Sie Flüssigkeiten direkt im Topf abmessen können. Der Siebdeckel macht das Abgießen besonders einfach, die Töpfe sind backofenfest bis 260 Grad Celsius und können nach dem Kochen einfach in die Spülmaschine.

Tefal Duetto-Topfeset (neunteilig) – für 121,00 Euro bei Amazon* © Tefal / Anzeige

Fazit: Töpfe zum Sparpreis

WMF-Qualität zum Sparpreis – das gibt’s nicht alle Tage. Wer seine Töpfe upgraden möchte oder ein Geschenk für Koch-Fans sucht, macht mit diesem Set zum Preis von nur 79 Euro nichts falsch. Eine etwas vielseitigere – aber auch teurere Alternative ist da Topf-Set von Tefal, das es bei Amazon für 121 Euro gibt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.



