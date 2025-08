Mega im Trend: Alle lieben diese Schneckenschleim-Cremes – aber was steckt dahinter?

Von Korea in die Welt: Schneckenschleim in der Gesichtspflege liegt voll im Trend – und soll gegen Falten, Rötungen und Trockenheit helfen. Aber wie wirksam ist das tierische Wundermittel wirklich? Wir haben den Check gemacht.

Schneckenschleim als Beauty-Geheimwaffe? Was für viele erstmal eklig klingt, ist in der Kosmetikwelt längst Kult. Vor allem in koreanischer Gesichtspflege ist der schleimige Inhaltsstoff fester Bestandteil von Seren und Cremes. Die Substanz soll feuchtigkeitsspendend wirken, Fältchen mildern und sogar Hautprobleme wie Rötungen oder Unreinheiten lindern. Doch hält der Hype, was er verspricht? Wir schauen uns die Schneckenschleim-Produkte genauer an – und zeigen, was wirklich hinter dem schleimigen Trend steckt.

Hautpflege-Hype: Was kann Creme mit Schneckenschleim?

In Cremes wird sogenanntes Snail Mucin verarbeitet – ein Sekret, das Schnecken absondern, um ihre Haut zu schützen und zu regenerieren. Es enthält unter anderem Hyaluronsäure, Glykol- und Milchsäure, Allantoin sowie verschiedene Peptide und Enzyme. In der Hautpflege soll dieser Mix für glattere, gesündere Haut sorgen:

Regeneriert die Haut nach kleinen Entzündungen oder Reizungen

Spendet intensiv Feuchtigkeit

Soll Falten glätten und den Teint verfeinern

Unterstützt bei Akne-Narben und Pickelmalen

Und das funktioniert gut – zumindest, wenn wir den Bewertungen auf Amazon Glauben schenken. Dort erntet beispielsweise das „Advanced Snail 96 Mucin Power Essence“-Serum von Cosrx* nach über 86.800 Bewertungen durchschnittlich 4,4 von fünf Sternen. Allein im letzten Monat wurde das Serum über 8.000-mal verkauft – ein echter Bestseller. Die Rezensenten loben die Hautverträglichkeit, den Feuchtigkeitsgehalt und die Textur.

Enthält 96 Prozent Schneckenschleim-Filtrat

Laut Hersteller keine tierquälende Herstellung

100 Milliliter

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence Serum – für 16,84 Euro bei Amazon* © Cosrx



Die koreanische Marke ist spezialisiert auf Kosmetikprodukte, die mit wenigen Inhaltsstoffen gezielt auf die Verbesserung bestimmter Hautprobleme abzielen.

Wer eine Creme bevorzugt, kann zur „Advanced Snail 92 All in One Cream“ von Cosrx* greifen. Auch diese erhält überwiegend positive Kundenmeinungen und soll Fältchen mindern und die Trockenheit der Haut reduzieren.

Enthält 92 Prozent Schneckenschleim-Filtrat und Hyaluronsäure

Laut Hersteller keine tierquälende Herstellung

100 Gramm

Cosrx Advanced Snail 96 92 All in One Cream – für 18,65 Euro bei Amazon* © Cosrx

Schneckenschleim in der Hautpflege? Das sagt die Wissenschaft

Bisher gibt es bisher nur wenige klinische Studien mit kleiner Probandenzahl zu den Auswirkungen von Schneckenschleim-Präparaten. In diesen konnten Verbesserungen bei Hautelastizität, Hautdichte und Fältchen beobachtet werden.

Ein paar neuere Ergebnisse: Eine Gruppe Wissenschaftler aus Singapur und Madrid untersuchten 2019 in einer placebokontrollierten Studie die Auswirkungen von Schneckenschleim-Produkten auf die Haut. Das Ergebnis: Die Probandinnen der aktiven Gruppe zeigten deutliche Verbesserungen der Hautfestigkeit und -elastizität. Ähnliches fand 2020 eine Studie des Hospital Central de la Defensa in Madrid heraus: Hier reduzierte die Anwendung von Schneckenschleim-Präparaten nach Laserbehandlungen Rötungen und erhöhte die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut. Ebenso kam eine Studie der Chulalongkorn University in Bangkok 2022 zu dem Ergebnis, dass die Anwendung eines Schneckenschleim enthaltenden Serums entzündliche Akne-Läsionen signifikant reduzierte.

Dermatologen warnen allerdings: Da es sich um ein natürliches Tierprodukt handelt, kann Schneckenschleim allergische Reaktionen auslösen. Zudem variiert die Wirkstoffkonzentration je nach Produkt stark – in gezielt angereicherten Cremes sind bestimmte Wirkstoffe oft höher dosiert. Meist kommt der Schneckenschleim aber in Kombination mit weiteren Inhaltsstoffen, zum Beispiel Hyaluron.

Die italienische Skincare-Marke Lumalux setzt auf ein nahezu reines Serum mit 98 Prozent Schneckenschleim. Im Set mit einer Creme* lässt es sich ideal nach der morgendlichen und abendlichen Hautreinigung in die Hautpflege-Routine eingliedern: erst das Anti-Falten-Serum auf die gereinigte und getrocknete Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und einmassieren, danach die Creme verwenden.

Serum mit 98 Prozent Schneckenschleim-Filtrat (50 Milliliter)

Creme mit 75 Prozent Schneckenschleim-Filtrat (50 Milliliter)

Laut Hersteller frei von Tierversuchen

Lumalux Skin Care Combo Pack (Serum + Creme) – für 65,45 Euro bei Amazon* © Lumalux



Kritik am Tierwohl: Wie tierfreundlich ist Schneckenschleim?

Die Gewinnung von Schneckenschleim steht immer wieder in der Kritik. Zwar werben viele Hersteller mit tierschonenden Methoden – doch Tierschutzorganisationen wie PETA schlagen Alarm: Einige Produzenten sollen Schnecken mit Kälte, Strom oder Druck reizen, um möglichst viel Schleim zu gewinnen. Rechtlich ist das zwar nicht als Tierquälerei eingestuft, da Weichtiere nicht unter das Tierschutzgesetz fallen – moralisch bleibt jedoch ein schaler Beigeschmack.

Unser Fazit zu Schneckenschleim-Cremes

Die Wissenschaft und die Kundenrezensionen zeigen: Der Hype um Schneckenschleim-Cremes scheint gerechtfertigt. Die enthaltenen Wirkstoffe können der Haut sichtbar guttun – vor allem bei Trockenheit, Rötungen oder feinen Linien. Das beweisen auch aktuelle Studien, deren Testgruppen deutlich stärkere Linderungen von Hautproblemen als die Placebo-Gruppen erzielten. Trotzdem gilt: Nicht jede Haut reagiert gleich, und der enthaltene Schleim ist kein Wundermittel. Wer zu Allergien neigt oder vegan lebt, sollte lieber zu alternativen Wirkstoffen greifen.

