Mega-Schnäppchen: Siemens Kaffeevollautomat jetzt -18 %

Für viele Menschen gehört eine gute Tasse Kaffee fest zum Start in den Tag. Wer dabei Wert auf Komfort und Vielfalt legt, greift gerne zu einem Kaffeevollautomaten. Während der aktuellen Frühlingsangebote auf Amazon sind viele Geräte aus dem Bereich Küche und Haushalt reduziert!
Ein interessantes Angebot gibt es derzeit für den Siemens Kaffeevollautomat EQ6 plus s700 (TE657503DE). Das Modell ist aktuell im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote erhältlich und kostet 604,03 € statt rund 737 €. Damit ergibt sich eine Ersparnis von etwa 18 %.
Große Getränkeauswahl auf Knopfdruck
Der Kaffeevollautomat richtet sich an alle, die verschiedene Kaffeespezialitäten bequem zu Hause zubereiten möchten. Insgesamt stehen 12 unterschiedliche Getränke zur Auswahl, die sich direkt über das integrierte Display auswählen lassen.
Dazu gehören unter anderem:
- Espresso
- Cappuccino
- Latte Macchiato
- Café Crema
- Milchkaffee
Durch das integrierte Milchsystem lassen sich auch Milchgetränke komfortabel zubereiten.
Komfortable Bedienung über Touchdisplay
Ein Highlight des Geräts ist das große Touchdisplay, über das sich die verschiedenen Kaffeevarianten einfach auswählen lassen. Die Bedienung ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es, Getränke schnell anzupassen.
Sie können beispielsweise:
- die Kaffeestärke einstellen
- die Getränkemenge anpassen
- verschiedene Kaffeeprogramme auswählen
So lässt sich jede Tasse Kaffee individuell an den eigenen Geschmack anpassen.
Keramikmahlwerk für gleichmäßiges Mahlen
Im Inneren des Geräts arbeitet ein Keramikmahlwerk, das für eine gleichmäßige Mahlung der Bohnen sorgt. Keramikmahlwerke gelten als besonders langlebig und arbeiten zudem vergleichsweise leise.
Das Mahlwerk sorgt dafür, dass die Bohnen frisch gemahlen werden – ein wichtiger Faktor für ein intensives Aroma.
Automatische Reinigung des Milchsystems
Gerade bei Kaffeevollautomaten mit Milchfunktion spielt die Reinigung eine wichtige Rolle. Der Siemens-Automat verfügt deshalb über eine automatische Reinigung des Milchsystems.
Nach der Zubereitung wird das System automatisch gespült. Dadurch wird die Pflege des Geräts erleichtert und die Hygiene verbessert.
Weitere praktische Eigenschaften des Kaffeevollautomaten sind:
- Edelstahl-Design für eine moderne Küchenoptik
- integriertes Milchsystem
- individuelle Getränkeeinstellungen
- automatisierte Reinigungsprogramme
Fazit
Wer gerne verschiedene Kaffeespezialitäten zu Hause genießt, für den kann ein Kaffeevollautomat eine praktische Lösung sein. Der Siemens Kaffeevollautomat EQ6 plus s700 (TE657503DE) bietet eine große Getränkeauswahl, ein komfortables Touchdisplay sowie ein automatisches Reinigungssystem.
Im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote ist das Gerät derzeit für rund 604,03 € erhältlich – etwa 18 % günstiger als der ursprüngliche Preis. Damit gehört der Kaffeevollautomat aktuell zu den auffälligeren Angeboten im Bereich Küchen- und Haushaltsgeräte.