Mega-Schnäppchen: Siemens Kaffeevollautomat jetzt -18 %

© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Top-Angebote!

10.03.26, 17:04 | Aktualisiert: 11.03.26, 13:27
Teilen

Für viele Menschen gehört eine gute Tasse Kaffee fest zum Start in den Tag. Wer dabei Wert auf Komfort und Vielfalt legt, greift gerne zu einem Kaffeevollautomaten. Während der aktuellen Frühlingsangebote auf Amazon sind viele Geräte aus dem Bereich Küche und Haushalt reduziert!

Ein interessantes Angebot gibt es derzeit für den Siemens Kaffeevollautomat EQ6 plus s700 (TE657503DE). Das Modell ist aktuell im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote erhältlich und kostet 604,03 € statt rund 737 €. Damit ergibt sich eine Ersparnis von etwa 18 %. 

Große Getränkeauswahl auf Knopfdruck 

© Amazon

© Amazon

Der Kaffeevollautomat richtet sich an alle, die verschiedene Kaffeespezialitäten bequem zu Hause zubereiten möchten. Insgesamt stehen 12 unterschiedliche Getränke zur Auswahl, die sich direkt über das integrierte Display auswählen lassen.

Dazu gehören unter anderem:

  • Espresso
  • Cappuccino
  • Latte Macchiato
  • Café Crema
  • Milchkaffee

Durch das integrierte Milchsystem lassen sich auch Milchgetränke komfortabel zubereiten. 

Komfortable Bedienung über Touchdisplay

Ein Highlight des Geräts ist das große Touchdisplay, über das sich die verschiedenen Kaffeevarianten einfach auswählen lassen. Die Bedienung ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es, Getränke schnell anzupassen.

Sie können beispielsweise:

  • die Kaffeestärke einstellen
  • die Getränkemenge anpassen
  • verschiedene Kaffeeprogramme auswählen

© Amazon

So lässt sich jede Tasse Kaffee individuell an den eigenen Geschmack anpassen. 

© Amazon

Keramikmahlwerk für gleichmäßiges Mahlen

Im Inneren des Geräts arbeitet ein Keramikmahlwerk, das für eine gleichmäßige Mahlung der Bohnen sorgt. Keramikmahlwerke gelten als besonders langlebig und arbeiten zudem vergleichsweise leise.

Das Mahlwerk sorgt dafür, dass die Bohnen frisch gemahlen werden – ein wichtiger Faktor für ein intensives Aroma. 

Automatische Reinigung des Milchsystems

© Amazon

Gerade bei Kaffeevollautomaten mit Milchfunktion spielt die Reinigung eine wichtige Rolle. Der Siemens-Automat verfügt deshalb über eine automatische Reinigung des Milchsystems.

Nach der Zubereitung wird das System automatisch gespült. Dadurch wird die Pflege des Geräts erleichtert und die Hygiene verbessert.

Weitere praktische Eigenschaften des Kaffeevollautomaten sind:

  • Edelstahl-Design für eine moderne Küchenoptik
  • integriertes Milchsystem
  • individuelle Getränkeeinstellungen
  • automatisierte Reinigungsprogramme 

© Amazon

Fazit

Wer gerne verschiedene Kaffeespezialitäten zu Hause genießt, für den kann ein Kaffeevollautomat eine praktische Lösung sein. Der Siemens Kaffeevollautomat EQ6 plus s700 (TE657503DE) bietet eine große Getränkeauswahl, ein komfortables Touchdisplay sowie ein automatisches Reinigungssystem.

Im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote ist das Gerät derzeit für rund 604,03 € erhältlich – etwa 18 % günstiger als der ursprüngliche Preis. Damit gehört der Kaffeevollautomat aktuell zu den auffälligeren Angeboten im Bereich Küchen- und Haushaltsgeräte. 

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

