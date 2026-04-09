Panini Sammelalbum zur WM 2026 – Der Start in das große Fußball-Sammeljahr!

Mit der FIFA World Cup 2026™ beginnt nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch die nächste große Sammelsaison. Panini setzt diese Tradition mit der neuen Adrenalyn XL™ Kollektion fort und bietet Ihnen einen hochwertigen Einstieg in die Welt der offiziellen Trading Cards.

Der klassische Einstieg: Sammelalbum und Megapack

Das Adrenalyn XL-Weltmeister-Album 2026 Megapack richtet sich an alle, die von Beginn an systematisch sammeln möchten. Es vereint die wichtigsten Grundlagen in einem Set und schafft damit eine solide Basis für Ihre Sammlung.

Enthalten sind ein offiziell lizenziertes Sammelalbum, erste Trading Cards sowie passende Aufbewahrungslösungen wie Ordner und Umschläge. Die Gestaltung ist klar auf Übersicht und Erweiterbarkeit ausgelegt, sodass Sie Ihre Karten geordnet sammeln und jederzeit erweitern können.

Adrenalyn XL-Weltmeister-Album 2026, Megapack Adrenalyn FIFA World Cup 2026, mit Fußballkarten, Ordner und Umschlägen, Sammelalbum, Fußball-Weltmeisterschaft Panini © Amazon

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Mit einem Preis von 29,06 € positioniert sich das Megapack als zugänglicher Einstieg in die Kollektion.

Erweiterung für ambitionierte Sammler: Die Fatpack Box

Für alle, die schneller tiefer in die Kollektion einsteigen möchten, bietet die Panini FIFA World Cup 2026™ Adrenalyn XL™ Trading Cards Fatpack Box eine deutlich umfangreichere Auswahl an Karten.

Sie eignet sich besonders für Sammler, die ihre Sammlung gezielt ausbauen, Tauschkarten generieren oder die Chance auf seltene Karten erhöhen möchten. Die größere Kartenmenge ermöglicht einen schnelleren Fortschritt innerhalb des Albums und eröffnet zusätzliche strategische Möglichkeiten beim Sammeln und Tauschen.

Panini FIFA World Cup 2026™ Adrenalyn XL™ Trading Cards (Fatpack Box) © Amazon

Panini FIFA World Cup 2026™ Adrenalyn XL™ Trading Cards (Fatpack Box) © Amazon

Mit einem Preis von 65,53 € richtet sich dieses Produkt an Sammler mit höherem Anspruch und entsprechendem Sammelinteresse.

Sammeln als Teil des Turniererlebnisses

Die Panini-Kollektionen sind seit Jahrzehnten eng mit großen Fußballturnieren verbunden. Auch zur WM 2026 wird das Sammeln erneut zu einem festen Bestandteil des Erlebnisses.

Jede Karte steht für Mannschaften, Spieler und Momente des Turniers. Für Sie entsteht daraus nicht nur eine Sammlung, sondern eine dokumentierte Erinnerung an die Weltmeisterschaft – strukturiert, greifbar und individuell aufgebaut.

Fazit

Mit dem Adrenalyn XL™ Sammelsystem zur FIFA World Cup 2026™ bietet Panini sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Sammlern passende Produkte. Das Megapack ermöglicht einen klaren Start, während die Fatpack Box gezielt auf Ausbau und Vertiefung der Sammlung ausgelegt ist.

Wer die Weltmeisterschaft nicht nur verfolgen, sondern aktiv begleiten möchte, findet hier den passenden Einstieg in eine der traditionsreichsten Sammelreihen des Fußballs!

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