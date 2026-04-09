Jetzt wird’s bequem UND günstig: Calvin Klein Basics bis zu 50 Prozent reduziert

Wer bei Basics spart, spart oft am falschen Ende – außer es geht um diese Deals! Calvin Klein liefert genau die Teile, die täglich im Einsatz sind: bequem und zeitlos. Und jetzt kommt der Clou: Viele dieser Essentials sind aktuell stark reduziert. Wir sagen: zuschlagen lohnt sich!

Calvin Klein steht seit Jahren für minimalistischen Style mit maximalem Komfort. Genau diese Mischung macht die Basics so beliebt – vom ikonischen Logo-Bund bis zu hochwertigen Baumwollstoffen. Und gerade jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, den Kleiderschrank aufzurüsten. Wir zeigen Ihnen die besten Deals für Damen und Herren.

Herren-Basics: Klassiker, die immer gehen

Calvin Klein Herren Trunk 5er-Pack – mehr Style geht kaum

Wer einmal CK-Unterwäsche getragen hat, weiß: Hier stimmt einfach alles. Der 5er-Pack Trunks* liefert gleich fünfmal Komfort, perfekten Sitz und das ikonische Logo-Band. Ideal für alle, die ihre Basics unkompliziert upgraden wollen. Besonders stark: Der Preis ist aktuell fast halbiert – ein echtes Schnäppchen für Markenqualität.

Calvin Klein Herren Trunk 5 Stück – für 38,08 statt 70,49 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein 3er-Pack Boxershorts – bequem und unverzichtbar

Diese Low-Rise-Trunks* sind der Inbegriff von Alltags-Komfort. Elastisch, weich und mit perfektem Sitz – genau das, was man(n) jeden Tag braucht. Drei Stück im Set machen das Ganze noch attraktiver, vor allem bei diesem satten Rabatt. Wir finden: Ein Klassiker, den man immer auf Vorrat haben sollte.

Calvin Klein Herren 3er Pack Boxershorts – für 27,13 statt 45,28 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein T-Shirts 3er-Pack – Basics mit Premium-Feeling

Ein gutes T-Shirt ist die Basis jedes Outfits – und genau hier liefert Calvin Klein zuverlässig ab. Die Crew-Neck-Shirts* sitzen modern, fühlen sich angenehm leicht an und funktionieren solo genauso gut wie unter Hemd oder Hoodie. Der reduzierte Preis macht den Deal besonders attraktiv.

Calvin Klein Herren T-Shirt 3er Pack – für 31,73 statt 50,32 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein Poloshirt – smarter Casual-Look leicht gemacht

Dieses Poloshirt* bringt genau die richtige Mischung aus sportlich und elegant. Perfekt für Büro, Freizeit oder den spontanen Sommerabend. Hochwertige Baumwolle sorgt für angenehmen Tragekomfort – und der aktuelle Rabatt macht den Style gleich doppelt attraktiv.

Calvin Klein Herren Poloshirt – für 49,40 statt 70,49 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein Badeshorts – Der Sommer kann kommen

Ob Pool oder Strand: Diese CK-Badeshorts* sind ein echter Hingucker. Der elastische Logo-Bund sorgt für den typischen Markenlook, während der Schnitt bequem und modern bleibt. Besonders stark: Über 50 Prozent Rabatt – das sieht man bei Calvin Klein selten.

Calvin Klein CK Sea Boxer – für 34,28 statt 70,49 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Damen-Basics: Komfort trifft ikonischen Look

Calvin Klein Lift Bralette – minimalistisch und superbequem

Dieses Bralette* steht für den typischen CK-Style: schlicht, modern und super angenehm zu tragen. Ohne Bügel, dafür mit leichtem Support – perfekt für den Alltag. Und mit über 30 Prozent Rabatt ein Deal, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Calvin Klein Damen Lift Bralette – für 30,96 statt 48,30 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein Slips 3er-Pack – Everyday-Essentials

Diese Slips* sind genau das, was frau jeden Tag tragen möchte: bequem, elastisch und schlicht im Design. Der Stretch-Anteil sorgt für einen perfekten Sitz, während das 3er-Pack gleich für Nachschub sorgt. Der Rabatt? Fast die Hälfte – wir sagen: Deal-Alarm!

Calvin Klein Damen Slips 3er Pack – für 24,19 statt 45,28 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein Classic Tee – das perfekte Basic-Shirt

Ein schlichtes T-Shirt* kann so viel ausmachen – vor allem, wenn Schnitt und Qualität stimmen. Dieses Modell liefert genau das: ein cleanes Design, angenehmes Material – und es ist zudem vielseitig kombinierbar. Der aktuelle Preis macht es zum echten Must-have.

Calvin Klein Damen T-Shirt – für 19,99 statt 36,20 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Calvin Klein Tank-Top – lässiger Sommer-Style

Dieses Tank-Top* ist wie gemacht für warme Tage. Der figurbetonte Schnitt trifft auf weiche Baumwolle und ein dezentes Branding. Ob solo oder unter einer Jacke – ein vielseitiges Basic, das jetzt auch preislich überzeugt.

Calvin Klein Damen Tank-Top – für 22,18 statt 30,16 Euro bei Amazon* © Calvin Klein

Fazit: Diese CK-Deals sollten Sie nicht verpassen

Calvin Klein Basics gehören zu den Teilen, die man wirklich jeden Tag trägt – und genau deshalb lohnt sich ein Upgrade umso mehr. Wenn dann noch Rabatte von bis zu 50 Prozent dazukommen, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Wir sagen: Jetzt ist der perfekte Moment, um den Kleiderschrank mit hochwertigen Essentials aufzufrischen – stylisch, bequem und überraschend günstig.

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