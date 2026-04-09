Aufräumen im Kleiderschrank: So machen Sie jetzt Platz für den Frühling

Der Frühling ist endlich da – und mit ihm der perfekte Moment für einen echten Neustart im Kleiderschrank. Schluss mit dicken Pullis, schweren Mänteln und Chaos auf engem Raum! Mit den richtigen Tools wird aus dem Saisonwechsel ein echter Ordnungs-Boost.

Wir zeigen, wie Sie clever Platz schaffen – und welche Helfer jetzt besonders sinnvoll sind.

Frühjahrsputz im Kleiderschrank: Mehr als nur Ausmisten

Die ersten warmen Tage sind da, die Winterjacke bleibt immer öfter hängen – und plötzlich wirkt der Kleiderschrank überfüllt, unübersichtlich und irgendwie… aus der letzten Saison. Genau jetzt ist der ideale Zeitpunkt für einen großen Neustart.

Wir kennen es alle: Die dicken Winterteile nehmen unnötig Platz weg, während die luftige Frühlingskleidung irgendwo dazwischen verschwindet. Wer jetzt einmal gründlich aussortiert und neu organisiert, spart sich später jede Menge Stress – und startet stilvoll in die neue Saison.

Unser Ansatz: erst Altes verstauen, dann neu strukturieren, schließlich optimieren. Mit den richtigen Produkten wird daraus keine lästige Pflicht, sondern ein tolles Upgrade für den Alltag!

Der Winter kann weg: Mehr Platz auf einen Schlag

Platzwunder unter dem Bett: Lifewit Aufbewahrungsboxen

Wer Winterkleidung einfach irgendwo verstaut, kennt das Problem: das Chaos ist vorprogrammiert. Die Lifewit Aufbewahrungsboxen* schaffen hier sofort Ordnung – und zwar dort, wo oft ungenutzter Platz ist: unter dem Bett. Decken, Pullover oder Jacken verschwinden sauber verstaut und staubgeschützt aus dem Blickfeld. Besonders praktisch: Die Taschen sind faltbar und überraschend robust. Für rund 19 Euro im 4er-Set ein echtes Ordnungs-Schnäppchen.

Lifewit Aufbewahrungstaschen (4 Stück, 95 L) – für 19,14 statt 25,20 Euro bei Amazon* © Lifewit



Luft raus und Platz schaffen: Vakuumbeutel von Captainfive

Noch effizienter wird es mit Vakuumbeuteln: Einfach Kleidung einlegen, Luft absaugen – und das Volumen schrumpft drastisch. Ideal für dicke Winterdecken oder voluminöse Pullover. Die Captainfive Beutel im 6er-Set* schaffen richtig viel Stauraum und sind besonders für größere Textilien geeignet. Für knapp 16 Euro bekommen Sie hier eine simple, aber extrem effektive Lösung.

Captainfive Vakuumbeutel (6 Stück Jumbo) – für 16,13 Euro bei Amazon* © Captainfive



Neue (Frühlings-)Ordnung: So wird Ihr Kleiderschrank übersichtlich

Mehr Ebenen, mehr Überblick: SONGMICS Hänge-Organizer

Wer kennt es nicht: die Stapel aus Shirts oder Jeans kippen ständig um. Ein Hänge-Organizer* bringt sofort Struktur ins Spiel. Das Modell von SONGMICS punktet mit stabilen Einsätzen und einer praktischen Aufteilung – perfekt für Basics oder Accessoires. Für unter 11 Euro ein kleines Upgrade mit großer Wirkung.

SONGMICS Hänge-Organizer – für 10,78 statt 16,13 Euro bei Amazon* © Amazon



Schubladen endlich im Griff: SIMPLE JOY FileFolding-Box

Chaos in der Kommode? Damit ist jetzt Schluss. Die FileFolding-Box* bringt Struktur in Shirts, Unterwäsche oder Kinderkleidung. Alles bleibt sichtbar und griffbereit – kein Wühlen mehr. Für rund 23 Euro eine langlebige Lösung, die sich besonders für Minimalisten lohnt.

SIMPLE JOY MALM FileFolding Box (4er Set) – für 23,18 Euro bei Amazon* © SIMPLE JOY

Kleine Teile optimal verstaut: SONGMICS Unterwäsche-Organizer

Socken, BHs, Krawatten – genau die Dinge, die sonst schnell durcheinandergeraten. Mit dem 8er-Set Organizer von SONGMICS* bekommt alles seinen festen Platz. Besonders praktisch: Die Boxen sind flexibel einsetzbar und lassen sich bei Bedarf einfach zusammenfalten. Für rund 14 Euro ein echtes Ordnungs-Must-have.

SONGMICS Unterwäsche-Organizer (8er Set) – für 14,16 statt 16,66 Euro bei Amazon* © SONGMICS



Stapeln für eine bessere Übersicht: Lifewit Schrank-Organizer

Wer mehr Stauraum schaffen will, sollte in die Höhe denken. Diese stapelbaren Organizer von Lifewit* bringen zusätzliche Ebenen in den Schrank – und sorgen für deutlich mehr Übersicht. Besonders praktisch sind die ausziehbaren Fächer. Für rund 35 Euro eine flexible Lösung für größere Schränke.

Lifewit Stapelbarer Kleiderschrank-Organizer (6er Pack) – für 35,28 Euro bei Amazon* © Lifewit



Mehr Platz auf der Kleiderstange: MORALVE Kleiderbügel-Organizer

Wenn die Kleiderstange schon überquillt, hilft nur eins: klüger aufhängen. Diese mehrstufigen Bügel-Organizer* schaffen Platz, ohne dass Kleidung knittert. Besonders praktisch für Hemden, Blusen oder leichte Jacken. Für etwa 27 Euro ein einfacher Trick mit großem Effekt.

MORALVE Kleiderbügel-Organizer (4er-Pack) – für 27,22 Euro bei Amazon* © MORALVE



Weniger Chaos, mehr Platz – so fühlt sich Frühling an

Ein aufgeräumter Kleiderschrank ist mehr als nur ein Nice-to-Have – er spart Zeit, Nerven und macht einfach bessere Laune. Wer jetzt Winterkleidung klug verstaut und den vorhandenen Platz optimal nutzt, startet deutlich entspannter in die warme Saison.

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