150 Jahre Sacher: Kunst-Skulpturen zieren Wiener Luxus-Hotel

Das legendäre Hotel Sacher in Wien startet in sein 150. Jahr und setzt gleich zu Beginn ein auffälliges Zeichen direkt am Eingang - mit Skulpturen des Ausnahmekünstlers Erwin Wurm.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wurden vor dem Eingang des Hotel Sacher zwei auffällige Skulpturen enthüllt. Sie tragen die Namen "Step Big" und "Dancer" und wurden von niemand Geringerem als vom renommierten Austro-Künstler Erwin Wurm gefertigt. Zu sehen sind zwei überdimensionale Taschen auf langen Beinen, die ein echter Blickfang mitten in der Innenstadt sind.

Die Installation ist mehr als nur Kunst: Sie versteht sich als poetische Reflexion über das "unsichtbare Gepäck", das jeder Mensch mit sich trägt, geprägt von Herkunft, Geschichte und Erfahrung. Diese Zusammenarbeit zeigt zugleich die enge Verbundenheit von Sacher zu Kunst und Kultur.

"150 Jahre Hotel Sacher Wien stehen für gelebte Tradition mit ständiger Erneuerung, für die Leidenschaft und Excellence vieler Menschen, die Sacher über Generationen hinweg geprägt haben. Als Gäste und Mitarbeitende. Diesen verdanken wir, dass wir heute hier stehen dürfen", betonen die Eigentümer Alexandra Winkler und Georg Gürtler.

Sacher steht für Wiener Geschichte

"Ich gratuliere dem Hotel Sacher herzlich zum 150-jährigen Jubiläum. Sacher steht für Wiener Geschichte, gelebte Gastfreundschaft und ist damit ein wichtiger Botschafter Wiens in der Welt", verkündete Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Gemeinsam mit der Eigentümerfamilie präsentierte er die Figuren am Donnerstag.

Die Skulpturen werden das ganze Jahr über vor Ort zu sehen sein. Sie sind der Jubiläumsauftakt, weitere Aktionen wie beispielsweise Grußbotschaften von prominenten Persönlichkeiten und ein Kurzfilm aus Animation und Realaufnahmen, folgen.

Seit der Eröffnung im Jahr 1876 steht das Hotel Sacher für Wiener Tradition und internationale Klasse. Die Wurzeln reichen sogar noch weiter zurück: Bereits 1832 entstand die berühmte Original Sacher-Torte, die bis heute in aufwendiger Handarbeit gefertigt wird. Über Generationen hinweg entwickelte sich das Hotel zu einem Treffpunkt der High Society. Bis heute befindet sich das Fünf-Sterne-Haus in Familienbesitz und zählt zu den renommiertesten Luxushotels weltweit.