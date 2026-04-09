Samsung 4K Fernseher im Angebot – jetzt auf idealo.at!

Ein Blick auf idealo.at zeigt aktuell ein besonders attraktives Angebot im Bereich 4K-Fernseher. Der Samsung GU43U8079F (43 Zoll) gehört derzeit zu den preislich interessantesten Modellen seiner Klasse und ist bereits ab 196,64 € erhältlich.

Damit positioniert sich das Gerät deutlich unter vielen vergleichbaren Fernsehern und überzeugt vor allem durch sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

4K-Auflösung zum Einstiegspreis

Der Samsung GU43U8079F bietet Ihnen eine 4K Ultra HD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) und liefert damit ein scharfes, detailreiches Bild – ideal für Streaming, Fernsehen und Gaming.

Zu den wichtigsten Bildfeatures gehören:

• Crystal UHD Display für klare Farben

• HDR10+ Unterstützung für bessere Kontraste

• 4K Upscaling, das auch Inhalte niedriger Auflösung sichtbar verbessert

• Motion Xcelerator für flüssigere Bewegungen

Samsung GU-U8079F GU43U8079F (43 Zoll) © idealo.at

Mit einer Bildwiederholrate von 50 Hz richtet sich das Modell vor allem an klassische TV-Nutzung und Gelegenheitsspieler.

Smart TV mit Tizen – moderne Bedienung inklusive

Dank Tizen OS erhalten Sie Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste und Apps. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht eine schnelle Navigation.

Weitere Ausstattung:

• 3 HDMI-Anschlüsse für Konsole, Receiver oder Soundbar

• DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 integriert

• 20 Watt Lautsprecherleistung für solide Klangqualität

Samsung GU-U8079F GU43U8079F (43 Zoll) © idealo.at

Energieeffizienz und Alltag

Der Fernseher ist in der Energieeffizienzklasse G eingestuft, verfügt jedoch über praktische Funktionen wie einen Eco-Sensor, der die Helligkeit automatisch an die Umgebung anpasst und so Energie sparen kann.

Preisentwicklung und Varianten

Aktuell sparen Sie rund 46,36 € (-19 %) gegenüber früheren Preisen. Der GU43U8079F ist zudem Teil einer Serie mit mehreren Größen:

• 43 Zoll: ab 196,64 €

• 50 Zoll: ab 251,09 €

• 55 Zoll: ab 301,51 €

• 65 Zoll: ab 382,18 €

Damit können Sie je nach Raumgröße flexibel wählen.

Samsung GU-U8079F GU43U8079F (43 Zoll) © idealo.at

Fazit: Günstiger Einstieg in die 4K-Welt

Der Samsung GU43U8079F ist eine interessante Option, wenn Sie einen preiswerten 4K Smart TV suchen, ohne auf grundlegende moderne Funktionen zu verzichten.

Gerade im aktuellen Angebot hebt sich das Modell klar hervor:

Sie erhalten solide Bildqualität, Smart-TV-Funktionen und vielseitige Anschlussmöglichkeiten – zu einem Preis, der im Marktvergleich derzeit schwer zu schlagen ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.