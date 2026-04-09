Philips Epilierer der neuen Generation – Lumea Series 9900 im Expertencheck

Bevor Sie sich für ein Premium-Gerät entscheiden, lohnt sich ein Blick auf aktuelle Preisvergleiche. Plattformen wie idealo.at bieten Ihnen eine Übersicht über Preise und Markttrends. Gerade bei höherpreisigen Beauty-Geräten wie IPL-Haarentfernern können Sie so gezielt das beste Angebot finden!

Der Philips Lumea Series 9900 gehört dabei aktuell zu den gefragtesten Modellen im Vergleich. Getestete Qualität auf Top-Niveau! Das Gerät wurde unter anderem von t3.com mit der Bestnote 1,0 bewertet. Diese Einordnung unterstreicht den Anspruch von Philips, IPL-Haarentfernung auf ein neues Niveau zu heben – insbesondere durch die Kombination aus Technologie, Komfort und Anwendungsvielfalt.

Technologie, die sich an Sie anpasst

Philips Lumea Series 9900 SkinAI BRI951/00 © idealo.at

Im Zentrum steht die IPL-Technologie (Intense Pulsed Light), die Lichtimpulse gezielt an die Haarwurzel sendet und so das Nachwachsen reduziert. Besonders hervorzuheben ist die integrierte SkinAI-Funktion, die Behandlungen intelligenter und individueller macht.

Ihre Vorteile im Überblick:

• Für Körper, Gesicht, Achseln und Intimbereich geeignet

• 5 Intensitätsstufen für unterschiedliche Haut- und Haartypen

• Bis zu 450.000 Lichtimpulse für langanhaltende Nutzung

• Flexible Anwendung dank Akku- und Netzbetrieb

• Kurze Ladezeit von 1,6 Stunden

Vier verschiedene Aufsätze sorgen dafür, dass Sie jede Körperregion präzise und komfortabel behandeln können.

Philips Lumea Series 9900 SkinAI BRI951/00 © idealo.at

Für wen eignet sich das Gerät?

Das Philips Lumea Series 9900 ist für eine breite Zielgruppe ausgelegt. Besonders effektiv arbeitet es bei:

• dunkelblondem, braunem oder schwarzem Haar

• hellen bis mittleren Hauttypen

Dank moderner Sensorik wird die Behandlung optimal angepasst, was sowohl Sicherheit als auch Effizienz erhöht.

Preisvergleich: Wo steht das Modell aktuell?

Im aktuellen Preisvergleich zeigt sich das Gerät im oberen Segment, bewegt sich jedoch im Rahmen vergleichbarer Premium-IPL-Systeme.

• Österreich (idealo.at): ab 479,00 €

Philips Lumea Series 9900 SkinAI BRI951/00 © idealo.at

Das aktuell günstigste Gesamtangebot liegt bei rund 495,00 € inklusive Versand (Stand: Marktplatz-Angebot).

Einordnung im Markt

Im Ranking der beliebtesten IPL-Geräte gehört die Serie 9900 klar zur Spitzengruppe. Vergleichbare Modelle von Braun oder ältere Philips-Serien liegen preislich teilweise darunter, bieten jedoch oft weniger intelligente Funktionen oder Zubehör.

Fazit: Premium-Gerät für langfristige Ergebnisse

Wenn Sie Wert auf eine komfortable, technologiegestützte und langfristige Haarentfernung legen, stellt der Philips Lumea Series 9900 SkinAI eine der derzeit überzeugendsten Lösungen dar.

Die Kombination aus getesteter Spitzenleistung, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und intelligenter Anpassung macht das Gerät zu einer Investition, die sich vor allem bei regelmäßiger Anwendung auszahlt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.