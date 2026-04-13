Samsung Galaxy A57 5G jetzt bis zu 20% günstiger!

Samsung bringt frischen Wind in die Mittelklasse – und genau das zeigt das neue Galaxy A57 5G. Aktuell ist das Smartphone auf Amazon mit rund 10 % Rabatt erhältlich und sorgt damit für ordentlich Aufmerksamkeit.

Mehr als nur ein Upgrade – das steckt drin

Mit dem Galaxy A57 5G setzt Samsung auf ein Gesamtpaket, das im Alltag wirklich zählt.

Das beginnt beim 6,7 Zoll AMOLED-Display, das Inhalte besonders klar und flüssig darstellt – egal ob Streaming, Social Media oder Gaming.

Unter der Haube arbeitet ein neuer Prozessor, der für stabile Leistung sorgt, auch wenn Sie mehrere Apps gleichzeitig nutzen.

Kamera + AI = sichtbar bessere Fotos

Die 50 MP Hauptkamera liefert nicht nur scharfe Bilder, sondern wird durch AI-Funktionen ergänzt.

Das bedeutet konkret:

bessere Porträts

optimierte Farben

klare Nachtaufnahmen

Samsung setzt hier stark auf sogenannte „Awesome Intelligence“, die Fotos automatisch verbessert und anpasst.

Akku, der wirklich durchhält

Ein Highlight im Alltag: die Akkulaufzeit.

Mit 5.000 mAh sind laut Hersteller bis zu 2 Tage Nutzung möglich – ein klarer Vorteil, wenn Sie viel unterwegs sind.

Samsung Galaxy A57 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Icyblue, 2,5 Jahre Herstellergarantie © Amazon

Robust, schlank und langlebig

Trotz starker Technik bleibt das Gerät angenehm schlank (ca. 6,9 mm) und liegt gut in der Hand. Gleichzeitig ist es nach IP68 zertifiziert – also geschützt gegen Wasser und Staub.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt:

Samsung liefert bis zu 6 Jahre Updates, was für diese Preisklasse ungewöhnlich stark ist.

Jetzt günstiger auf Amazon

Aktuell bekommen Sie das Galaxy A57 5G:

für 533,45 €

rund 10 % günstiger als üblich

inkl. Garantie und aktueller Ausstattung

Gerade bei neuen Geräten sind solche Rabatte selten – deshalb lohnt sich ein genauer Blick.

Samsung Galaxy A57 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Icyblue, 2,5 Jahre Herstellergarantie © Amazon

Samsung Galaxy A57 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Icyblue, 2,5 Jahre Herstellergarantie © Amazon

Fazit: Viel Smartphone fürs Geld

Das Galaxy A57 5G zeigt, wie nah die Mittelklasse inzwischen an High-End-Geräte herankommt.

Sie bekommen:

starke Kamera

lange Akkulaufzeit

modernes Design

AI-Features für den Alltag

Wenn Sie ein neues Smartphone suchen, das nicht übertrieben teuer ist, aber trotzdem alles kann, gehört dieses Modell aktuell zu den spannendsten Deals auf Amazon.

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