Im Test: Dieser Fensterputzroboter erobert gerade die Haushalte

Bevor wir ins Detail gehen, ein wichtiger Hinweis für Sie: Der ECOVACS WINBOT Mini ist aktuell nicht nur reduziert, sondern mit dem Gutscheincode OE24 noch einmal zusätzlich günstiger erhältlich. Genau deshalb haben wir ihn uns in der Redaktion genauer angesehen!

Unser Test: Kann der WINBOT Mini wirklich Fensterputzen ersetzen?

Wir haben den Fensterputzroboter im Alltag getestet – an großen Glasflächen, kleineren Fenstern und auch bei typischem Schmutz wie Staub, Wasserflecken und Fingerabdrücken.

Das Ergebnis war überraschend klar:

Der WINBOT Mini arbeitet systematisch, zuverlässig und sichtbar streifenfrei.

Nach dem Start haftet das Gerät sicher am Glas und beginnt automatisch mit der Reinigung. Besonders positiv fiel uns auf, dass die Fenster gleichmäßig gereinigt werden, ohne dass man selbst nacharbeiten muss.

ECOVACS Fensterputzroboter WINBOT MINI © Chip Store

Was im Test wirklich überzeugt hat

Ein Highlight ist die Ultraschall-Sprühfunktion. Sie sorgt dafür, dass Schmutz vor der Reinigung angefeuchtet wird – das macht sich vor allem bei stärkeren Verschmutzungen bemerkbar.

Auch die 7.500 Pa Saugkraft spielt eine entscheidende Rolle. Im Test hielt der Roboter stabil an der Scheibe, ohne zu verrutschen, selbst bei längeren Einsätzen.

Dank der drei Reinigungsmodi konnten wir je nach Verschmutzung variieren – vom schnellen Durchgang bis zur intensiveren Reinigung.

Alltagstauglich und sicher

Mit seinem kompakten Design und nur 1,3 kg Gewicht lässt sich der WINBOT Mini einfach anbringen und auch flexibel einsetzen.

Ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht: der integrierte Notstromakku. Sollte die Stromzufuhr unterbrochen werden, bleibt das Gerät bis zu 30 Minuten am Fenster haften – ein klares Plus in Sachen Sicherheit.

ECOVACS Fensterputzroboter WINBOT MINI © Chip Store

Direkt startklar – ohne Zusatzkosten

Im Lieferumfang ist bereits eine 1-Liter-Reinigungslösung enthalten. Das bedeutet für Sie: auspacken, anbringen und direkt loslegen.

Preis und Angebot

Aktuell ist der WINBOT Mini im CHIP Store reduziert erhältlich:

229,00 € statt 299,00 €

Und besonders wichtig:

Mit dem Gutscheincode OE24 erhalten Sie zusätzlich Rabatt, wodurch das Angebot nochmals attraktiver wird.

ECOVACS Fensterputzroboter WINBOT MINI © Chip Store

Fazit der Redaktion

Unser Test zeigt klar: Der ECOVACS WINBOT Mini nimmt Ihnen eine der unangenehmsten Haushaltsaufgaben tatsächlich ab.

Sie sparen Zeit, vermeiden Aufwand – und erhalten dennoch saubere, streifenfreie Fenster. Gerade in Kombination mit dem aktuellen Rabatt und dem zusätzlichen Gutscheincode OE24 gehört das Gerät aktuell zu den interessantesten Lösungen im Bereich Haushaltsrobotik!

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