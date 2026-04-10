Dieser Saugroboter ist heute wieder im Angebot – jetzt schnell zugreifen

Saugroboter sind längst mehr als nur ein technisches Gadget. Sie übernehmen im Alltag zuverlässig die Reinigung – und genau hier setzt der Roborock QV 35S an. Mit starker Saugleistung, Wischfunktion und intelligenter Navigation gehört er aktuell zu den gefragtesten Modellen auf Amazon.

Stark reduziert: Jetzt über 40 % günstiger

Aktuell ist der Roborock QV 35S im befristeten Angebot mit rund 43 % Rabatt erhältlich. Statt des ursprünglichen Preises zahlen Sie derzeit 403,36 €.

Für ein Modell mit All-in-One-Dock und dieser Ausstattung ist das ein besonders attraktiver Einstieg in die Premiumklasse.

roborock QV 35S-Set Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa HyperForce Saugkraft, Anti-Tangle-Bürsten, Anhebbare Schleudermopps, Intelligente Hindernisvermeidung, All-in-One Dock (Schwarz) © Amazon

Leistung im Alltag: Was den Unterschied macht

Im Zentrum steht die HyperForce-Saugkraft mit 10.000 Pa – ein Wert, der deutlich über vielen Standardgeräten liegt. Im Alltag bedeutet das: Auch feiner Staub, Tierhaare oder Schmutz aus Teppichen werden zuverlässig aufgenommen.

Zusätzlich sorgt die integrierte Wischfunktion dafür, dass nicht nur gesaugt, sondern gleichzeitig gewischt wird. Die anhebbaren Mopps passen sich dabei automatisch an verschiedene Bodenarten an.

Intelligente Reinigung statt Chaos

Ein großer Vorteil moderner Saugroboter liegt in der Navigation. Der Roborock QV 35S nutzt eine intelligente Hinderniserkennung, um Möbel, Kabel oder andere Gegenstände gezielt zu umfahren.

Das spart Zeit und verhindert typische Probleme wie Festfahren oder Auslassen von Bereichen.

roborock QV 35S-Set Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa HyperForce Saugkraft, Anti-Tangle-Bürsten, Anhebbare Schleudermopps, Intelligente Hindernisvermeidung, All-in-One Dock (Schwarz) © Amazon

Weniger Wartung dank All-in-One Dock

Besonders praktisch im Alltag ist das All-in-One Dock. Es übernimmt mehrere Aufgaben gleichzeitig:

Automatisches Entleeren des Staubbehälters

Reinigung der Mopps

Nachfüllen von Wasser

Für Sie bedeutet das: deutlich weniger manuelle Arbeit und ein nahezu autonomer Reinigungsprozess.

roborock QV 35S-Set Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa HyperForce Saugkraft, Anti-Tangle-Bürsten, Anhebbare Schleudermopps, Intelligente Hindernisvermeidung, All-in-One Dock (Schwarz) © Amazon

Durchdachtes System für den Alltag

Auch Details wie die Anti-Tangle-Bürsten zeigen, dass das Gerät auf echte Nutzung ausgelegt ist. Gerade bei Haushalten mit langen Haaren oder Haustieren reduziert sich so der Wartungsaufwand spürbar.

Hohe Nachfrage bestätigt den Trend

Mit konstant starken Verkaufszahlen und vielen positiven Bewertungen gehört der Roborock QV 35S zu den beliebtesten Saugrobotern seiner Klasse. Besonders hervorgehoben werden die Kombination aus Leistung, Komfort und automatisierten Funktionen.

roborock QV 35S-Set Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa HyperForce Saugkraft, Anti-Tangle-Bürsten, Anhebbare Schleudermopps, Intelligente Hindernisvermeidung, All-in-One Dock (Schwarz) © Amazon

Fazit: Premium-Reinigung mit deutlich weniger Aufwand

Der Roborock QV 35S ist eine klare Empfehlung für alle, die Reinigung möglichst automatisieren möchten.

Sie profitieren von:

hoher Saugleistung

kombinierter Wischfunktion

intelligenter Navigation

minimalem Wartungsaufwand

Im aktuellen Angebot wird das Modell zusätzlich besonders interessant – vor allem, wenn Sie einen leistungsstarken Saugroboter suchen, der Ihnen im Alltag wirklich Arbeit abnimmt.

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