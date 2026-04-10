Dieser Duft bleibt im Kopf – THE NARCISSIST Pheromon-Parfum

Ein Parfum, das nicht einfach nur gut riecht, sondern Eindruck hinterlässt – genau das verspricht THE NARCISSIST Extrait de Parfum. Aktuell sorgt der Herrenduft mit intensiver Duftöl-Konzentration und Pheromon-Formel für Aufmerksamkeit und gehört zu den gefragteren Nischen-Düften auf Amazon.

Mehr als nur ein Duft – ein Statement

THE NARCISSIST ist kein klassisches Alltagsparfum. Der Anspruch ist klar: auffallen, präsent sein, im Gedächtnis bleiben.

Mit 30 % Duftölanteil gehört das Parfum zur Kategorie Extrait de Parfum – das bedeutet eine besonders hohe Intensität und lange Haltbarkeit auf der Haut.

Schon beim ersten Auftragen wirkt der Duft kraftvoll, entwickelt sich dann aber über Stunden hinweg weiter.

© Amazon

Die Duftkomposition: markant und modern

Die Mischung setzt auf einen klaren, maskulinen Charakter mit warmen und frischen Elementen:

Vanille sorgt für Tiefe und eine leicht süßliche Note

Moschus verleiht dem Duft eine sinnliche, warme Basis

Bergamotte bringt Frische und einen modernen Einstieg

Das Ergebnis ist ein Duft, der sowohl im Alltag als auch am Abend funktioniert – jedoch immer mit einem gewissen Anspruch an Präsenz.

© Amazon

Pheromoneffekt – was steckt dahinter?

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Integration von Pheromonen. Diese sollen laut Herstellern die Wahrnehmung des Duftes verstärken und eine besondere Wirkung auf andere Menschen haben.

Auch wenn dieser Effekt wissenschaftlich unterschiedlich bewertet wird, zeigt sich im Alltag vor allem eines:

Der Duft fällt auf und wird häufiger wahrgenommen als viele klassische Parfums.

Für wen ist dieser Duft gemacht?

THE NARCISSIST richtet sich an Männer, die:

einen intensiven, langanhaltenden Duft suchen

bewusst auffallen möchten

keine dezenten Standard-Parfums bevorzugen

Es ist ein Duft für Präsenz – nicht für Zurückhaltung.

© Amazon

Preis und Verfügbarkeit

Aktuell ist das Parfum auf Amazon erhältlich:

60,46 € statt 70,54 €

rund 14 % reduziert

Für ein Extrait de Parfum mit dieser Konzentration bewegt sich der Preis im mittleren Premiumbereich.

Fazit: Auffallen ist hier Programm

THE NARCISSIST macht seinem Namen alle Ehre. Der Duft ist intensiv, selbstbewusst und darauf ausgelegt, Eindruck zu hinterlassen.

Wenn Sie ein Parfum suchen, das nicht untergeht, sondern bewusst wahrgenommen wird, ist dieses Modell eine der aktuell spannendsten Optionen – besonders im reduzierten Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.