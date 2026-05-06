Pfannen-Deal, der richtig heiß ist: WMF Devil Set jetzt stark reduziert!

Wer kennt es nicht: Die alte Pfanne klebt, brennt an oder verteilt die Hitze ungleichmäßig. Genau hier setzen wir an – und haben einen Deal entdeckt, der Ihre Küche sofort aufwertet.

Seien wir ehrlich: Gute Pfannen sind das Herz jeder Küche. Ob schnelles Feierabendgericht oder ambitioniertes Sonntagsmenü – ohne zuverlässiges Kochgeschirr wird es schnell frustrierend. Genau deshalb haben wir uns nach einem echten Preis-Leistungs-Kracher umgesehen – und sind beim WMF Devil Pfannenset fündig geworden. Hochwertig, vielseitig und aktuell massiv reduziert – das klingt nach einem Deal, den man nicht ignorieren sollte.

WMF Devil Pfannenset: Darum lohnt sich der Kauf jetzt

Wer einmal mit einer wirklich guten Pfanne gekocht hat, will nie wieder zurück. Das WMF Devil Pfannenset* bringt genau dieses Upgrade in Ihre Küche – und das gleich im Doppelpack.

Das Set besteht aus zwei Pfannen (20 und 28 Zentimeter), sodass Sie für jede Situation gerüstet sind: die kleine für Spiegeleier oder schnelle Snacks, die große für Fleisch, Gemüse oder Familienportionen. Besonders überzeugend ist die hochwertige Verarbeitung aus Cromargan Edelstahl, die nicht nur edel aussieht, sondern auch extrem robust ist.

Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass nichts anklebt – perfekt für fettarmes Braten und entspanntes Kochen ohne ständiges Schrubben. Gleichzeitig sind die Pfannen kratzfest, hitzebeständig und sogar backofenfest, was sie zu echten Allroundern macht. Egal ob Induktion, Gas oder Ceran – dieses Set funktioniert auf allen Herdarten.

WMF Devil Pfannenset – für 48,96 statt 80,66 Euro bei Amazon © WMF

Unser Eindruck: Das ist genau das Set für alle, die keine Lust mehr auf Billig-Pfannen haben, aber auch nicht gleich ein Vermögen ausgeben wollen. Besonders praktisch im Alltag: Die Reinigung geht schnell von der Hand, und bei Bedarf dürfen die Pfannen sogar in die Spülmaschine.

Preislich wird es jetzt richtig spannend: Statt rund 80 Euro liegt das Set aktuell bei unter 50 Euro. Für ein Markenprodukt von WMF ist das ein echter Kampfpreis – solche Rabatte sieht man nicht oft.

Die Details:

2-teiliges Set: 20 und 28 cm Pfanne

Material: Cromargan Edelstahl – langlebig und robust

Antihaftbeschichtung für fettarmes Braten

Für alle Herdarten geeignet, inklusive Induktion

Backofenfest und hitzebeständig

Kratzfest und spülmaschinengeeignet

Ideal für Alltag und ambitioniertes Kochen

Was macht eine gute Pfanne wirklich aus?

Nicht jede Pfanne ist ihr Geld wert – das merkt man oft erst, wenn es zu spät ist. Entscheidend ist vor allem die Hitzeverteilung: Gute Modelle erhitzen gleichmäßig, sodass nichts anbrennt und alles perfekt gart. Ebenso wichtig ist eine solide Beschichtung, die auch nach vielen Einsätzen noch zuverlässig funktioniert.

Ein weiterer Punkt: Material und Verarbeitung. Edelstahl wie bei WMF sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, während eine gute Antihaftbeschichtung den Alltag deutlich erleichtert. Wer flexibel bleiben will, sollte zudem auf Herdkompatibilität und Backofenfestigkeit achten – genau hier punktet das Devil Set auf ganzer Linie.

Fazit: Heißer Deal für Ihre Küche

Das WMF Devil Pfannenset ist ein echtes Upgrade für alle, die beim Kochen keine Kompromisse mehr eingehen wollen. Zwei vielseitige Pfannen, eine starke Verarbeitung und ein aktuell extrem attraktiver Preis machen dieses Angebot besonders spannend. Wer gerade über neue Pfannen nachdenkt, sollte hier nicht lange zögern – solche Deals sind oft schneller weg, als einem lieb ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.