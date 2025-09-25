Rekordpreis für Braun Series 9 Pro+ – Premium Rasierer im Angebot bei Amazon

Der Braun Series 9 Pro+ 9557s ist bei Amazon gerade so günstig wie noch nie zuvor. Wer viel Wert auf Hautkomfort, Power und Premium Leistung legt, sollte sich diesen Deal genauer ansehen.

Elektrorasierer der Spitzenklasse sind oft teuer – und Braun gehört mit seinem Series 9 Pro+ ganz oben mit dazu. Der aktuelle Deal bei Amazon ist daher eine prima Gelegenheit für Schnäppchenjäger: Das Modell 9557s inklusive ProComfort Aufsatz arbeitet hautschonend, ausdauernd und flexibel – und ist jetzt reduziert.

Braun Series 9 Pro+ im Check: Wie gut ist das Angebot?

Preis-Check: Ein Blick auf die Preishistorie bei Geizhals.at zeigt: Der Braun Series 9 Pro+* in der Ausführung 9557s war noch nie so günstig wie derzeit bei Amazon. Mit knapp 251 Euro sparen Käufer hier 19 Prozent gegenüber dem normalen Preis. Das lohnt sich!

Was der Braun Series 9 Pro+ 9557s bietet:



Fünf ProShave Elemente inklusive ProLift Klinge und ProTrimmer aus Chirurgenstahl, die auch längeres Haar, Koteletten und Bartpartien unter der Nase effektiv erfassen.

inklusive ProLift Klinge und ProTrimmer aus Chirurgenstahl, die auch längeres Haar, Koteletten und Bartpartien unter der Nase effektiv erfassen. Laufzeit von etwa 60 Minuten mit Lithium Ion Akku – ausreichend für mehrere Anwendungen, ohne ständiges Nachladen.

mit Lithium Ion Akku – ausreichend für mehrere Anwendungen, ohne ständiges Nachladen. ProComfort-Aufsatz zum Vorbereiten der Rasur: Mikro Vibrationen stellen Barthaare auf, was die eigentliche Rasur angenehmer macht.

zum Vorbereiten der Rasur: Mikro Vibrationen stellen Barthaare auf, was die eigentliche Rasur angenehmer macht. Wet & Dry: Der Braun Series 9 Pro+ kann sowohl bei trockener als auch nasser Rasur eingesetzt werden. Praktisch unter der Dusche oder mit Rasierschaum.

Der Braun Series 9 Pro+ kann sowohl bei trockener als auch nasser Rasur eingesetzt werden. Praktisch unter der Dusche oder mit Rasierschaum. Zubehör: Er kommt neben der Ladestation und ProComfort-Aufsatz auch mit Reinigungsbürste und Stoffetui.

Braun Series 9 Pro+ Elektrorasierer – für 230,93 statt 309,50 Euro bei Amazon* © Braun / Anzeige

Für wen ist der Braun Series 9 Pro+ eine gute Wahl?

Der Braun Series 9 Pro+ eignet sich besonders gut für Menschen mit empfindlicher Gesichtshaut: Durch die Kombination aus ProLift Klinge, ProTrimmer und fortgeschrittener Schwingungs /Vibrationsmechanik wird der Bart sanfter erfasst, verhärtete Haare werden besser erreicht und weniger Hautreizungen entstehen. Auch Bartträger, die bevorzugt nass oder mit Schaum rasieren, finden im Series 9 Pro+ einen guten Begleiter für den Alltag.

Alternative: Elektrorasierer Philips i9000 Prestige XP9204/10

Wer einen Premium Rasierer mit starken Features sucht, kann alternativ auch einen Blick auf den Philips i9000 Prestige XP9204/10* werfen. Das Modell kommt mit einem besonderen Sensor, der die Bartdichte misst und die Leistung automatisch daran anpasst. So verspricht Philips eine sehr hautschonende Rasur, auch bei empfindlicher Haut und unregelmäßigem Bartwuchs. Eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten, die Schnellladefunktion und ein integrierter Präzisionstrimmer runden das Paket ab.

Philips i9000 Prestige XP9204/10 Elektrorasierer – für 282,35 Euro bei Amazon* © Philips / Anzeige

Beide Rasierer können mit Leistung, Ausstattung und schonender sowie präziser Rasur überzeugen. Mit rund 250 Euro ist das Modell von Braun derzeit allerdings die günstigere Wahl – den Rekordpreis sollten sich bärtige Schnäppchenjäger nicht entgehen lassen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.