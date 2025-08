Roar! Sneaker mit Animal-Print sind jetzt DAS Must-have des Sommers

Es wird wild: Sneaker mit Animal Print sind der Sommertrend 2025! Ob Leo Look oder Zebra Streifen – wir zeigen Ihnen, welche Modelle Sie jetzt brauchen, um Ihre wilde Seite zu zeigen.

Kaum ein Muster verkörpert Abenteuerlust und Selbstbewusstsein so stark wie Animal Prints. In diesem Sommer 2025 ziehen wir Sneaker mit Leoparden-, Zebra oder sogar Giraffen Optik an den Fuß und setzen ein mutiges Fashion Statement. Von dezent bis extravagant: Animal Prints sind so vielfältig wie die Tierwelt selbst und passen zu lässigen Street Looks ebenso wie zu femininen Sommerkleidern.

Was Animal Prints ausmacht

Animal Print bezeichnet textile oder lederne Muster, die an das Fell, die Haut oder das Gefieder exotischer Tiere erinnern. Ob klassischer Leo Look, grafische Zebra Streifen oder verspielte Schlangen Optik – diese Prints wecken Urinstinkte nach Freiheit und Rebellion. Im Sommer 2025 erleben sie ihr Revival, weil sie jedes Outfit im Handumdrehen aufpeppen und dabei erstaunlich vielseitig kombinierbar sind. Fashion Insider lieben den animalischen Touch, weil er Power ausstrahlt und gleichzeitig urbanen Chic verkörpert.

Unsere Favoriten: Die besten Animal Print Sneaker

Tamaris Low Top-Sneaker für den coolen Auftritt

Für alle, die den Leo Print richtig feiern, kommt dieser Sneaker mit einem lässigen Allover Print im Leoparden Look. Der Tamaris Low Top Sneaker* verbindet einen hochwertigen Leder Mix mit einem komfortablen Wechselfußbett. Ob zum Jeans Dress oder zur Culotte: Diese Sneaker machen jeden Ihrer Schritte zum modischen Statement.

Wechselfußbett und COMFORT Lining für ganztägigen Tragekomfort

Materialmix aus Rindleder und Synthetik

Synthetische Gummilaufsohle, 3 Zentimeter flacher Absatz

Schafthöhe: 6 Zentimeter, Verschluss: klassische Schnürung

Herkunft: Portugal – Qualität „Made in Europe“

Tamaris Low-Top Sneaker – für 86,05 Euro bei Amazon* © Tamaris



Zeitloser Style: PUMA Club II Era Animal Flair Sneaker

Der PUMA Club II Era* bringt Retro Charme auf die Straße. Das wasserfeste Kunstleder hält Nieselregen ab, der markante Formstrip im Animal Print sorgt für das besondere Etwas. Sportlich, urban und extrem vielseitig. Aber Achtung: Es sind nur noch wenige vorrätig!

Obermaterial aus wasserfestem Kunstleder

Gummilaufsohle für optimalen Grip und Stabilität

Schnürverschluss für perfekte Passform

Moderne Street Wear Optik mit Animal Flair

Inspiriert von PUMAs Erbe: Lifestyle trifft Performance

PUMA Club II Era Animal Flair Sneaker – für 70,99 Euro bei Amazon* © PUMA



Der freshe Begleiter: Adidas Racer TR23 Sneaker

Dieser schwarze Sneaker mit Leo Print* und neon grünen Akzenten ist wunderbar sportlich und auffällig. Mit recycelten Materialien und Cloudfoam Zwischensohle setzt der Racer TR23 auf Nachhaltigkeit und Komfort. Die kontrastreichen Farbakzente bringen Schwung in jeden Look, ob Sport Outfit oder Sommerkleid.

Mindestens 50 Prozent recyceltes Obermaterial

Reguläre Passform mit Schnürsenkeln

Obermaterial: Textil/Synthetics, Laufsohle: Textil/Leder

Cloudfoam Dämpfung für weiches Abrollen

Adidas Damen Racer Tr23 Shoes – für 59,99 Euro bei Amazon* © Adidas



Für den extravaganten Look: s.Oliver Plateau Sneaker

Dieser extravagante beige Sneaker* mit goldfarbenen Akzenten kombiniert eine trendy Plateau Sohle mit Animal Print Details. Das Performance-Fußbett passt sich Ihrem Fuß an und sorgt für Komfort, während die goldenen Highlights Glamour in jeden Alltagslook bringen.

Performance-Fußbett für individuellen Komfort

Synthetisches Obermaterial, Textil Innenfutter

4 Zentimeter Plateau Absatz für extra Höhe

Leicht profilierte Gummisohle

S.OLIVER Qualität: zeitlos, bequem, nachhaltig

s.Oliver Plateau-Sneaker – für 69,95 Euro bei Amazon* © s.Oliver



Das raffinierte Plus für jeden Sneaker: SNORS bedruckte Schnürsenkel

Leoparden Schnürsenkel* zum Nachrüsten: für das DIY Upgrade Ihrer Lieblings Sneaker.

Ob Sneaker, Chucks oder Boots: Mit den 140 Zentimeter langen, reißfesten Schnürsenkeln mit Animal Print setzen Sie gezielt Akzente. Waschbar, farbecht und hergestellt in Deutschland – so wird jedes Paar zum Unikat.

10 Millimeter Breite, 140 Zentimeter Länge, flach und reißfest

Transparente Ummantelung gegen Ausfransen

Bei 40 °C waschbar, Öko Tex zertifiziert

Vielseitig einsetzbar: Freizeit, Sport, Business

Made in Germany

SNORS bedruckte Schnürsenkel – für 6,04 Euro bei Amazon* © SNORS



Kauf Tipps für Animal Print Sneaker

1. Passform prüfen: Achten Sie beim Anprobieren auf ausreichend Platz im Zehenbereich und einen festen Sitz an Ferse und Mittelfuß.

2. Materialmix beachten: Echtes Leder wirkt hochwertiger und passt sich dem Fuß optimal an, während Synthetik oft pflegeleichter ist.

3. Pflegeaufwand kalkulieren: Helle Modelle und Prints benötigen eine regelmäßige Reinigung – Wildleder Imitate vertragen keinen Waschgang.

4. Plateau vs. Flach: Plateau Sneaker sind ein Hingucker, können aber bei längerer Tragezeit ermüden. Flache Modelle punkten mit mehr Flexibilität.

Fazit: Tierisch coole Sneaker erobern den Sommer

Sneaker mit Animal Print sind in Sommer 2025 mehr als nur ein Modetrend – sie sind ein Statement für Abenteuerlust und Stilbewusstsein. Ob dezent mit leichten Leo Akzenten oder komplett gemustert: Finden Sie Ihr persönliches Lieblingsmodell und bringen Sie Licht in den Mode-Dschungel!

Disclaimer: * "Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern"