Samsonite-Koffer zum Rekordpreis: Bei diesem Amazon-Angebot schlagen Globetrotter zu!

Antizyklisch einzukaufen, kann sich lohnen – so zum Beispiel bei diesem Samsonite-Koffer, der jetzt bei Amazon nur noch 144 Euro kostet. Wir verraten, für wen das ein gutes Angebot ist.

Wer oft reist und dabei auf Qualität und Langlebigkeit setzt, kennt die Marke Samsonite. Der S’Cure Spinner M (79 Liter) bietet nicht nur ordentlich Volumen für lange Reisen, sondern auch solide Verarbeitung mit einem stabilen Vier Rollen-System. Bei Amazon ist er jetzt reduziert – ein guter Deal? Wir prüfen das Angebot.

Dieser Koffer von Samsonite ist jetzt unschlagbar günstig

Preis-Check: 144 Euro sind ein wirklich starker Preis für den Samsonite S’Cure Spinner M*, günstiger war er nämlich erst ein einziges Mal und nur kurzfristig. Bei anderen Händlern kostet das gleiche Modell momentan rund 130 Euro – Amazon hat also den besten Deal.

Spinner M mit 79 Litern Volumen – mittelgroßer Koffer

Mit Dreipunktverschluss

Integrierte TSA-Funktion am Hauptschloss für sicheres Reisen

Vier leichtgängige Doppelräder

Samsonite S’Cure Spinner M – für 143,71 Euro bei Amazon* © Samsonite / Anzeige

Samsonite S’Cure Spinner M: Was zeichnet den Koffer aus?

Der S’Cure Spinner M kommt mit einem robusten Polypropylen-Gehäuse, das stoßfest und kratzresistent ist. Für Stabilität sorgen verstärkte Ecken und ein Schließsystem, das drei integrierte Schlösser in der Gehäusekonstruktion vereint. Mit vier drehbaren Zwillingsrollen lässt sich der Koffer leicht manövrieren – selbst auf belebten Bahnhöfen oder in engen Gängen. Ebenfalls praktisch für den Transport sind die beiden Griffe oben und an der Seite. Innen bieten Kreuzspanngurte, Wäschefach und Reißverschluss-Trennwand Struktur und Ordnung für den Inhalt.

Mit einer Höhe von 69 Zentimetern und 79 Litern Volumen empfiehlt der Hersteller den Spinner M für Reisen von etwa einer Woche.

Alternative: Softshell-Koffer von American Tourister

Es soll noch etwas größer sein? Dann ist der American Tourister Holiday Heat in Größe L* vielleicht die richtige Wahl:

Aus Polyester

108 Liter Volumen

Dreistelliges TSA-Schloss, 360-Grad-Kofferrollen, zwei Vordertaschen

American Tourister Holiday Heat Spinner L – für 115,31 Euro bei Amazon* © American Tourister / Anzeige

Mit seinen 360-Grad-Spinnerrollen lässt sich dieser Koffer leicht manövrieren, auch wenn er voll beladen ist. Mit 108 Litern Volumen bietet er deutlich mehr Platz als das Modell von Samsonite – ideal für lange Reisen oder den Familienurlaub! Bei Amazon ist dieser Koffer derzeit ebenfalls reduziert, und zwar um 30 Prozent. In der Vergangenheit rutsche er preislich auch schon unter die 100-Euro-Marke, aktuell geht es aber nirgends günstiger. Ein starker Deal für alle, die sich für den Herbst- oder Winterurlaub neu ausstatten möchten!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.