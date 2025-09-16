Alles zu oe24VIP
© Fischer | Faltbar, sicher, praktisch – das Fischer-Schloss schützt das Rad überall.
Schnäppchenalarm: Faltbares Fahrradschloss von Fischer

16.09.25, 17:19
Das faltbare Fahrradschloss von Fischer ist aktuell bei Ebay zum Bestpreis im Angebot. Ein Blick auf den Deal zeigt, dass der Preis wirklich überzeugt. 

Ein stabiler Begleiter für jede Radtour, der nicht viel Platz braucht: Das Fischer-Fahrradschloss lässt sich praktisch zusammenklappen und verschwindet im Handumdrehen in der Tasche. Preislich fährt der Deal gerade ebenfalls in die richtige Richtung – hier kommt der Preis-Check.

Fahrradschloss von Fischer im Detail

Das Faltschloss bringt eine Länge von 85 Zentimetern mit. Durch das klappbare Design landet es nach Gebrauch kompakt im Gepäck – ganz ohne Platzdrama. Die Gelenkstangen stecken in einer Kunststoffhülle und trotzen Wind und Wetter, während das geringe Gewicht nicht zum Schleppfaktor wird. Ein passender Halter für die Montage am Rahmen ist ebenfalls Teil des Pakets und sorgt dafür, dass das Schloss unterwegs immer griffbereit bleibt.

  • Faltschloss mit 85 Zentimetern Spannweite
  • Stäbe mit Kunststoffhülle schützen den Rahmen
  • Beständig gegen Regen und Rost
  • Eignet sich zum Abschließen eines Fahrrads

Shopping Channel Faltbares Fahrradschloß Fischer Faltschloss Protect

Fischer Faltschloss Protect – für 18,90 Euro bei Ebay* 

© Fischer / Werbung

Deal-Check: Ebay-Angebot unter der Lupe

Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: So günstig gab es das Schloss noch nie – das verrät ein Blick auf die Vergleichsplattform Idealo. Der Rabatt auf die UVP beträgt satte 47 Prozent und lässt das Schloss für 18,90 Euro über die Ladentheke wandern. Wer sein Rad also sicher abstellen will, bekommt hier eine günstige Möglichkeit.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

