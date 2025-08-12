Schonen Sie Ihr Grün! Profi-Tipps fürs Rasenmähen in sengender Sonne

Rasenmähen im Hochsommer klingt nach einer Herausforderung? Mit unseren cleveren Strategien schonen Sie Ihr Grün, sparen Zeit und vermeiden gelbe Stellen – selbst bei 35 Grad im Schatten!

Der Sommer zeigt sich von seiner heißesten Seite, und Ihr Rasen leidet unter der sengenden Sonne und Trockenstress. Wer jetzt ohne Plan den Mäher anschmeißt, riskiert unschöne gelbe Flecken und ein ausgedörrtes Grün. In diesem Ratgeber verraten wir Ihnen, wie Sie auch bei hohen Temperaturen optimal mähen, richtig bewässern und Ihrem Rasen ein langanhaltendes, sattes Grün zurückgeben.

1. Perfektes Timing: Wann mähen Sie am besten?

Verzichten Sie auf die pralle Mittagshitze! Mähen Sie Ihr Gras idealerweise in den frühen Morgenstunden, wenn Tau und kühle Luft den Schnitt erleichtern. Alternativ lohnt sich der späte Nachmittag, sobald die Sonne an Intensität verliert. So verhindern Sie Stressrisse an den Halmen und vermeiden, dass die obere Bodenschicht zu stark austrocknet.

2. Gießen mit Köpfchen: So bleibt Ihr Rasen sattgrün

Nicht jeden Tag, aber dafür intensiv: Ein- bis zweimal pro Woche gründlich bewässern reicht, am besten schon vor Sonnenaufgang. So dringt das Wasser tief ein und starke Verdunstung wird vermieden. Spezielle Bewässerungscomputer sorgen für exakt programmierte Zeitpläne – und lassen Sie ruhiger schlafen.

3. Schnittlänge anpassen: Lassen Sie Ihr Grün wachsen

In Hitzeperioden darf der Rasen ruhig etwas länger bleiben: Eine Schnitthöhe von fünf bis sieben Zentimeter schützt vor Austrocknung und fördert tiefere Wurzeln. Mühelos umsetzen lässt sich das mit einem smarten Helfer, der selbstständig mäht und Sie per App benachrichtigt, wenn alles getan ist.

4. Mulchen und Düngen: Rundum-Schutz gegen Trockenstress

Mulchmähen lässt das Schnittgut als natürlichen Dünger liegen – und mit dem richtigen Sommerdünger erhält Ihr Grün einen zusätzlichen Schutzschild gegen Hitze und Trockenheit. Mulchen können Sie wunderbar mit dem Scheppach Rasenmäher*, für das Düngen brauchen Sie einen passenden Sommerdünger.

Kleiner Aufwand, großer Effekt

Mit dem richtigen Timing, gezielter Bewässerung, angepasster Schnittlänge, Mulchfunktion und maßgeschneiderter Düngung machen Sie Ihrem Rasen das Mähen auch bei brütender Hitze leicht. Unsere Produkttipps unterstützen Sie dabei – für ein sattes, widerstandsfähiges Grün auch im Hochsommer!

