So tragen Männer Tracht 2025: Die Trends, die Sie kennen müssen

O’zapft is – und zwar modisch: 2025 mischen sich klassische Trachtenlooks mit modernen Schnitten und alltagstauglichen Looks. Ob Sie echter Lederhosen-Fan sind oder erstmal nur mit einem Hemd einsteigen wollen – wir zeigen, welche Teile auf der Wiesn besonders fesch aussehen.

Trachtenmode ist mehr als „nur“ ein Dirndl oder eine Lederhose – sie ist Ausdruck von Herkunft, Handwerk und Geselligkeit. Auf dem Oktoberfest gilt: Authentizität gewinnt, aber Komfort und Stil sind 2025 mindestens genauso wichtig. Im folgenden Ratgeber erklären wir kurz, woher die Trachten-Tradition kommt und was ein klassisches Männer-Trachtenoutfit ausmacht – danach stellen wir Ihnen passende Produkte für ein komplettes Outfit vor.

Woher kommt die Trachten-Tradition eigentlich?

Die Wurzeln der Trachtenmode reichen ins 18. und 19. Jahrhundert: Es handelte sich dabei vor allem um lokal verwurzelte Kleidung, die Berufsgruppen, Regionen und den sozialen Stand sichtbar machte. Aus praktischer Alltagskleidung wurde im Lauf der Zeit ein Festtagsgewand – mit regionalen Details wie Stickereien oder ganz bestimmten Hutformen.

Heute erleben Trachten ein Revival: traditionell, aber mit modernen Details. Bei uns in Österreich ist die Trachtenpflege besonders stark ausgeprägt – Vereine und Volkstrachtenverbände achten auf regionale Merkmale, viele tragen Tracht zu kirchlichen und gesellschaftlichen Anlässen. Auf der Wiesn treffen bayerische und österreichische Varianten dann herzlich aufeinander – ein guter Grund, stets stilsicher aufzutreten.

Hemden – das Fundament eines jeden Trachten-Looks

Ein Trachtenhemd sorgt für den klassischen Basis-Look und entscheidet oft schon darüber, ob Ihr Outfit »rustikal« oder eher »gediegen« wirkt. Karos sind klassisch, schlichtere Hemden mit Stickerei wissen auch im Alltag zu überzeugen. Achten Sie auf atmungsaktive Materialien – denn die Wiesn kann heiß werden.

Das klassische Trachtenhemd für Herren

Das karierte Trachtenhemd* ist der Klassiker für die Wiesn: In drei Farbvarianten (rot-weiß, grau-weiß oder blau-weiß) lässt es sich auch lässig krempeln, wenn es mal wärmer wird. Eine durchgehende Knopfleiste, lange Ärmel und ein Stoffmix, der für besten Komfort sorgt – ideal, wenn Sie es unkompliziert mögen und dabei authentisch wirken wollen.

• Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester – angenehm auf der Haut

• Größen: S-XXXL

• Features: Knopfleiste, krempelbare Ärmel (Kurzarm-Option)

Wer es etwas zurückhaltender mag, greift zum Edelnice-Hemd*: weiße Optik mit feiner Trachtenstickerei auf der Knopfleiste – elegant genug fürs Fest, dezent genug fürs Büro. Aus einem Leinen-Faser-Mix hergestellt, punktet es mit Atmungsaktivität und pflegeleichten Eigenschaften.

• Material: 100 % Baumwolle / Leinen-Charakter laut Herstellerangaben

• Größen: S-5XL

• Features: dezente Stickerei, knöpfbarer Kragen, vielseitig kombinierbar

Die Lederhose ist Herzstück der Männertracht. Kurz, kniebund oder in moderner Interpretation – wichtig ist die Passform. Viele Modelle kommen mit Hosenträgern (praktisch!) und klassischen Taschen für alle Kleinigkeiten, die beim Oktoberfest dabei sein müssen.

Hofglanz Trachten-Lederhose

Klassische, kurze Lederhose* aus echtem Leder – robust gearbeitet und für das größte Volksfest der Welt wie gemacht. Die Hose wirkt handwerklich verarbeitet und passt zu Hemd oder Gilet. Ideal, wenn Sie auf Authentizität Wert legen.

• Material: echtes Leder

• Größen: 46-58

• Features: traditionelle Knopfleiste, robuste Verarbeitung, mit Hosenträgeroption

Premium-Lederhose* mit verstellbaren Hosenträgern – echte Lederqualität, aufwendige Stickerei und praktische Taschen inklusive Messertasche. Sitzt klassisch mit niedriger Taille und ist in Dunkelbraun, Mittelbraun und Schwarz verfügbar. Tipp: unbedingt Größentabelle beachten!

• Material: 100 % Echtleder

• Features: verstellbare Hosenträger, zusätzliche Taschen (Gesäß + Messertasche), Schnürung für Bundanpassung

Wer keine Zeit fürs Mix & Match hat, greift zu Sets: Hose und Hemd oder sogar Komplettpakete mit Schuhen und Socken sind besonders praktisch fürs erste Oktoberfest.

Trachtenset: Dunkelbraune Lederhose + Trachtenhemd

Das Basis-Set* besteht aus einer dunkelbraunen Hose kombiniert einem mit rot-karierten Hemd – klassisch und vor allem sofort tragebereit. Ideal, wenn Sie schnell einen stimmigen Look haben wollen.

• Material: Hose aus Rindveloursleder, Hemd 65 % Baumwolle / 35 % Polyester

• Größen: Hose 46-60, Hemd S-XXXL

Das Rundum-sorglos-Paket für Einsteiger: Lederhose, verstellbare Träger, passende Schuhe, Hemd und sogar lange Socken. Und das ist alles perfekt aufeinander abgestimmt – so fehlt nichts für den ersten großen Auftritt auf der Wiesn.

• Materialmix: Rindveloursleder (Hose, Schuhe), Hemd 65 % Baumwolle/35 % Polyester, Socken mit Baumwollanteil

• Größen: Hose 46-60, Schuhe 41-46, Hemd S-XXXL

Accessoires geben Ihrem Look Persönlichkeit: Samtweste für Eleganz, breitkrempiger Filzhut für Tradition. So entfalten kleine Details eine große Wirkung.

Hochwertige Trachtenweste aus Samt

Die Samtweste* mit Streublumen-Stickerei wirkt edel und ist ein echter Klassiker. Sie passt super sowohl zur Trachten-Lederhose als auch zur Jeans für den Alltagslook mit Trachten-Flair.

• Material: Vorderteil Samt (90 % Polyester / 10 % Nylon), Rücken Polyester

• Features: Streublumen-Stickerei, Brust- und Einstecktaschen, Satinrücken mit verstellbarem Dragoner

Der klassische Filzhut* in Tiroler-Form besteht zu 100 Prozent aus Wolle und ist mit einer Hanfkordel sowie einem Edelweiß-Detail und eine schmale Krempe bestückt. Er hat nicht nur einen echt traditionellen Style, sondern ist zudem auch wasserabweisend. Ein Hut, der jedem Trachten-Look den letzten Schliff gibt.

• Material: 100 % Wolle; schweißabsorbierendes Innenband

• Features: Hanfkordel mit Edelweiß-Patch, ca. 6,5 cm Krempenbreite, handwaschbar

Breiter | Original Herren-Trachtenhut – für 50,41 Euro bei Amazon* © Breiter / Werbung



Was Sie beim Tragen von Trachten beachten sollten

Trachten sind Tradition – und damit fordern sie auch ein Stück weit Respekt vom Träger ein: Auf religiösen oder offiziellen Anlässen also lieber konservativer bleiben, auf Volksfesten darf’s dann gern lockerer zugehen. Tipp: Achten Sie auf Sauberkeit und eine ordentliche Pflege, vor allem bei Leder und Samt. Kombinieren Sie nicht zu viele „echte“ Accessoires auf einmal (z. B. zu viele Pins oder Ketten), das wirkt schnell überladen.

Lederhose pflegen – so bleibt die Hose fit

1. Keine normale Maschinenwäsche. Leder reinigt man punktuell oder lässt es professionell reinigen.

2. Nach dem Tragen kurz lüften, damit Schweiß und Gerüche entweichen.

3. Pflegeprodukte für Leder (Pflegecreme, Imprägnierung) sparsam und passend zur Lederart verwenden. Bei Rindveloursleder spezielle Produkte nutzen.

4. Lagerung luftig und nicht gefaltet – am besten an einem breiten Bügel oder flach liegend.

So treten Sie 2025 trachtig und stilsicher auf

Die Trachten-Trends 2025 kombinieren Tradition mit Tragekomfort: klassische Karos, hochwertige Lederoptiken und smarte Komplettsets sind Ihre Verbündeten. Entscheiden Sie je nach Anlass: schlicht-elegant fürs Festzelt oder rustikal-authentisch für die Bierbank. Mit den vorgestellten Hemden, Hosen, Sets und Accessoires sind Sie bestens für die Wiesn gerüstet – und sehen dabei richtig gut aus.

* Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn ihr über diese Links ein Produkt kauft, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für euch entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann ihr ein Produkt kauft, bleibt natürlich euch überlassen.

* Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.