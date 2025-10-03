Soundcore Space One: Dieser stylische Kopfhörer kostet bei Amazon gerade einmal 70 Euro

Der Soundcore Space One bietet alles, was ein guter und flexibler Over-ear-Kopfhörer können soll. Bei Amazon ist er gerade deutlich günstiger als anderswo.

Kopfhörer mit starkem Klang und aktiver Geräuschunterdrückung müssen nicht über 100 Euro kosten – das beweist der aktuelle Deal bei Amazon. Der beliebte Soundcore Space One ist dort gerade für nur 70 Euro erhältlich! Warum sich der Deal lohnt und für wen der Kopfhörer eine gute Wahl ist, verraten wir im Folgenden.

Stylisher Over-ear-Kopfhörer für 70 Euro: Soundcore Space One im Angebot

Preis-Check: Bei Amazon ist der Soundcore Space One* gerade im Angebot und sinkt im Preis auf knappe 70 Euro. Ein Preisvergleich bei Geizhals.at zeigt: Ein sehr starker Deal! Denn im Vergleich zu anderen Händlern sparen Käufer derzeit mindestens 17 Euro.

Die Highlights auf einen Blick:

Active Noise Cancelling mit adaptiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit

Hoher Tragekomfort durch weiche Ohrpolster

Features: Multipoint-Verbindung, App für personalisierten Klang, 3,5-mm-Klinke

Farben: Creme, Hellblau, Rosa, Schwarz

Soundcore Space One Over-ear-Kopfhörer – für 69,58 Euro bei Amazon* © Soundcore by Anker / Anzeige

Soundcore-Kopfhörer: Klangqualität, die sich hören lassen kann

Der Over-Ear-Kopfhörer von Soundcore überzeugt mit sattem Klang, kräftigem Bass und gutem Noise Cancelling, das Umgebungsgeräusche deutlich reduziert – perfekt für Zugfahrten, Büro oder einfach nur entspannte Momente zuhause. Das bestätigen auch die Rezensionen bei Amazon: Nach über 10.700 Bewertungen rangiert der Space One bei durchschnittlich 4,4 von fünf Sternen. Käuferinnen und Käufer loben die Tonqualität, den Tragekomfort und die Geräuschunterdrückung.

Drei verschiedene Transparenzmodi sorgen dafür, dass Sie auf Wunsch auch Umgebungsgeräusche bewusst wahrnehmen können – etwa im Straßenverkehr oder beim Telefonieren. Auch der Tragekomfort bleibt nicht auf der Strecke: Die weichen Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel machen den Space One zum idealen Begleiter für längere Hörsessions. Dazu passt auch die Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung – ohne ANC sind sogar bis zu 55 Stunden möglich.

Fazit: Viel Klang fürs Geld

Der Space One ist ideal für alle, die einen hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer mit ANC suchen, aber nicht mehrere hundert Euro für ein Markenmodell von Apple oder Bose ausgeben möchten. Wer Musik, Podcasts oder Serien in top Qualität genießen will – egal ob zu Hause oder unterwegs –, macht mit diesem Deal alles richtig.

Alternative: Sony WH-CH720N für rund 80 Euro

Eine Alternative mit ähnlichem Funktionsumfang und ähnlicher Preisklasse ist der Sony WH-CH720N*.

Sony WH-CH720N Over-ear-Kopfhörer – für 69,48 Euro bei Amazon* © Sony / Anzeige

Auch er punktet mit aktiver Geräuschunterdrückung, solider Klangqualität und einer sehr guten Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden mit ANC. Mit nur rund 192 Gramm Gewicht ist er zudem besonders leicht und angenehm zu tragen. Über die Sony Headphones Connect App lässt sich der Klang individuell anpassen – praktisch für alle, die ihr Soundprofil personalisieren möchten. Ebenso wie das Soundcore-Modell kommt dieser Over-ear-Kopfhörer mit Multipoint-Verbindung, Transparenzmodi und Klinkenanschluss für die Audioübertragung per Kabel.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.