Süße Schoko-Highlights zu Ostern: Diese Schnäppchen sollten Sie nicht verpassen!

Ostern naht in großen Schritten – und damit die große Frage: Wie füllt man die Osternester, ohne gleich das Budget zu sprengen? Wir haben uns umgesehen und zeigen Ihnen süße Marken-Deals, bei denen Sie jetzt richtig sparen können.

Das Osterfest muss nicht teuer sein

Ostern ohne Schokolade? Undenkbar! Doch gerade Markenprodukte können schnell ins Geld gehen. Die gute Nachricht: Viele beliebte Klassiker sind aktuell deutlich reduziert. Wir haben die besten Schnäppchen gesammelt – von edlen Lindt-Kreationen bis zu bunten Familienpacks.

Ob für Kinder, Partner oder einfach zum Selbstnaschen: Mit diesen Deals wird Ihr Osternest garantiert zum Highlight – und Ihr Geldbeutel bleibt entspannt.

Klassiker mit Goldfolie: Lindt GOLDHASE Glamour-Edition

Der wohl bekannteste Osterhase darf natürlich nicht fehlen. Der Lindt GOLDHASE* steht für Tradition und feinste Vollmilch-Schokolade. In der Glamour Edition wirkt er noch ein Stück edler – perfekt als kleines Geschenk oder Hingucker im Nest. Besonders stark: Mit rund 25 Prozent Rabatt ist dieser Klassiker aktuell deutlich günstiger als gewohnt. Für unter 4 Euro bekommen Sie hier Premium-Schoki zum Sparpreis.

Lindt Schokolade GOLDHASE Glamour-Edition (100 g) – für 3,85 statt 5,13 Euro bei Amazon* © Lindt

Alles drin: Lindt GOLDHASE Nest

Wer gleich ein komplettes Mini-Osternest* verschenken möchte, liegt hier richtig. Die Kombination aus Tasche und Schokolade macht das Set besonders praktisch – einfach verschenken, fertig. Wir mögen vor allem die Mischung aus hochwertiger Optik und Inhalt. Auch hier gibt’s rund 25 Prozent Rabatt, was das Set zu einem richtig fairen Deal macht.

Lindt GOLDHASE Nest (198 g) – für 9,24 statt 12,33 Euro bei Amazon* © Lindt

Zartschmelzender Luxus: Lindt LINDOR Oster-Mix

Für alle, die es besonders cremig mögen: Die LINDOR Eier* sind echte Genussmomente. Drei Sorten sorgen für Abwechslung – perfekt zum Teilen oder selbst genießen. Die hochwertige Verpackung macht das Ganze auch als Geschenk attraktiv. Mit 25 Prozent Rabatt wird aus Luxus plötzlich ein cleverer Kauf.

Lindt LINDOR Oster-Mix (144 g) – für 7,32 statt 9,76 Euro bei Amazon* © Lindt

Bunter Mix: Milka & OREO Osternest

Hier kommt Vielfalt ins Spiel: Schokolade, Kekse und Pralinen in einem Set* – ideal für alle, die sich nicht entscheiden wollen. Besonders praktisch für Familien oder als kleines Mitbringsel. Der Rabatt ist zwar kleiner, aber der Mix macht’s wett – viel Inhalt für überschaubares Geld.

Milka Feine Eier Alpenmilch (900 g) – für 24,45 statt 32,16 Euro bei Amazon* © Milka

Süßer Klassiker: Milka Schmunzelhase

Der lilafarbene Hase* gehört zu Ostern einfach dazu. Dieser Schmunzelhase punktet mit einer Füllung aus kleinen Tafeln zarter Alpenmilch-Schokolade und einer Verpackung im klassischen Look. Perfekt für Kinder oder als kleines Extra im Nest. Preislich eher stabil, aber immer noch ein solider Deal für Markenqualität.

Milka Naps Schmunzelhase (115 g) – für 5,17 statt 5,43 Euro bei Amazon* © Milka



Großpackung für Vielnascher: Milka Feine Eier

Hier lohnt sich der Großeinkauf: 900 Gramm einzeln verpackte Schoko-Eier* sind ideal für größere Familien, Büros oder das Verteilen im Garten. Besonders stark: rund 24 Prozent Rabatt. Wer viel braucht, spart hier richtig – und hat garantiert genug für alle.

Milka Feine Eier Alpenmilch (900 g) – für 24,45 statt 32,16 Euro bei Amazon* © Milka



Knackig und cremig: Kinder Mini-Eggs Haselnuss

Die kleinen Eier mit Haselnussstückchen* sind perfekt für alle, die es etwas abwechslungsreicher mögen. Außen Schokolade, innen cremig – genau das Richtige fürs Osternest. Preislich günstig und mit kleinem Rabatt als nettes Extra für Ostern.

Kinder Mini-Eggs Haselnuss (85 g) – für 2,30 statt 2,56 Euro bei Amazon* © Kinder



Edle Geschenkidee: Venchi Schoko-Eier

Wer etwas Besonderes sucht, wird hier fündig. Die dekorative Dose in Eiform macht sofort Eindruck, der Inhalt überzeugt mit hochwertigen Schokoladen-Eiern*. Perfekt als stilvolles Geschenk. Mit rund 15 Prozent Rabatt wird der Luxus ein bisschen erschwinglicher.

Venchi Schokoladeneier Dose (77 g) – für 11,01 statt 12,96 Euro bei Amazon* © Venchi



Mega-Pack: Storz Mini-Osterhasen

Perfekt für Schulen, Kitas oder große Familien: 140 kleine Schoko-Hasen* im Vorteilspack. Jeder einzeln verpackt – ideal zum Verteilen. Der Preis pro Stück ist extrem niedrig, auch wenn der Rabatt selbst klein ist. Hier zählt die Menge!

Storz Schoko Osterhasen Vorteilspack (140 Stück) – für 27,60 statt 28,90 Euro bei Amazon* © Storz



Süß und verspielt: Riegelein Glückskäfer

Eine charmante Alternative zum klassischen Hasen: kleine Glückskäfer* aus Edel-Vollmilch-Schokolade. Ideal für kreative Osternester oder als kleine Aufmerksamkeit. Preislich solide, mit leichtem Rabatt – aber vor allem optisch ein Hingucker.

Riegelein Glückskäfer (45 Stück) – für 15,79 statt 16,27 Euro bei Amazon* © Riegelein

Oster-Schoki gibt’s auch günstig

Ostern muss kein teurer Spaß sein – im Gegenteil. Wer gezielt zugreift, kann Marken-Schokolade aktuell deutlich günstiger bekommen. Wir empfehlen: Mixen Sie Klassiker mit Großpackungen und kleinen Highlights. So wird Ihr Osternest abwechslungsreich, hochwertig und trotzdem preisbewusst.

Unser Tipp: Besonders die Lindt-Deals und großen Milka-Packungen lohnen sich aktuell richtig!

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