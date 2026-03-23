KTM Wild Cross: Der günstige Mountainbike-Geheimtipp geht gerade viral

Wer aktuell ein Mountainbike sucht, merkt schnell: Gute Modelle sind oft teuer. Umso spannender ist ein Bike, das gerade immer häufiger auftaucht – und bei vielen für Aufmerksamkeit sorgt!

Das KTM Wild Cross 24 (Modell 2023) ist genau so ein Fall. Vielleicht haben Sie es selbst schon gesehen – im Preisvergleich, in Shops oder Empfehlungen. Und das hat einen einfachen Grund: Es bietet überraschend viel für den Preis.

KTM Wild Cross 24 Blau Modell 2023 © idealo.at

Ein Bike, das im Alltag einfach funktioniert

Das KTM Wild Cross 24 ist kein High-End-Racebike – und genau das macht es interessant.

Es richtet sich an alle, die ein zuverlässiges, unkompliziertes Mountainbike suchen, das im Alltag genauso funktioniert wie auf Waldwegen oder leichten Trails.

Der Aluminiumrahmen sorgt für ein angenehmes Gewicht, während die 24-Gang-Schaltung genug Flexibilität bietet – egal ob Stadt, Hügel oder längere Tour.

Warum dieses Bike im Preisvergleich auffällt

KTM Wild Cross 24 Blau Modell 2023 © idealo.at / KI

Vielleicht kennen Sie das: Sie vergleichen verschiedene Modelle – und plötzlich taucht immer wieder dasselbe Bike auf.

Genau das passiert aktuell beim KTM Wild Cross auf idealo.at.

Der Grund ist schnell erklärt:

bekannte Marke mit solidem Ruf

alltagstaugliche Ausstattung

Preis, der deutlich unter vielen Alternativen liegt

Laut Preisvergleich startet das Modell aktuell bei etwa 329,95 Euro

Gesamtpreis inklusive Versand liegt bei rund 394,95 Euro

Gerade für ein Marken-Mountainbike ist das ein auffällig günstiger Einstieg.

Für wen sich ein genauer Blick lohnt

Dieses Bike passt besonders gut zu Ihnen, wenn Sie:

ein preiswertes Marken-Mountainbike suchen

entspannt durch Stadt, Wald oder Feldwege fahren möchten

kein High-End-Modell brauchen, sondern ein solides Gesamtpaket

Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen

Unser Eindruck: Genau das, was viele gerade suchen

Manchmal sind es nicht die spektakulärsten Produkte, die auffallen – sondern die, die einfach ehrlich gut funktionieren.

Das KTM Wild Cross gehört genau in diese Kategorie. Es bietet alles, was Sie im Alltag brauchen – ohne unnötig teuer zu sein.

Unser Fazit: Wenn Sie aktuell ein Mountainbike suchen, lohnt sich ein Blick in den Preisvergleich auf idealo.at – denn genau dort zeigt sich, wie attraktiv dieses Modell gerade ist.

*Preise können sich jederzeit ändern. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit unterscheiden. In dem Beitrag können Affiliate-Links enthalten sein. Beim Kauf entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten.