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Diese Bosch Mini-Pumpe rettet Sie im Alltag – jetzt wieder im Angebot!
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Amazon-Bestseller

Diese Bosch Mini-Pumpe rettet Sie im Alltag – jetzt wieder im Angebot!

23.03.26, 09:44
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Wer unterwegs ist, kennt die Situation: Der Reifen verliert Luft – und eine passende Pumpe ist nicht griffbereit. Genau hier kommt ein praktischer Helfer ins Spiel, der aktuell bei Amazon reduziert erhältlich ist: die kompakte Bosch EasyPump!

Die kleine, kabellose Mini-Pumpe gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Produkten ihrer Kategorie – sie ist handlich, leistungsstark und vielseitig einsetzbar. 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

© Amazon

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

© Amazon

Klein, kabellos, sofort einsatzbereit 

Die Bosch EasyPump von Bosch ist ein kompakter Mini-Kompressor, den Sie problemlos im Rucksack, Handschuhfach oder Fahrradkorb verstauen können.

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Dank integriertem Akku funktioniert das Gerät komplett kabellos – aufgeladen wird es bequem per USB-C. Damit ist die Pumpe jederzeit einsatzbereit, egal ob unterwegs oder zu Hause.

Ein besonderes Highlight ist die Autostop-Funktion:

Sie stellen einfach den gewünschten Druck ein – und die Pumpe stoppt automatisch, sobald dieser erreicht ist. Das macht die Nutzung besonders einfach und präzise. 

Vielseitig einsetzbar im Alltag

Die Bosch Mini-Pumpe ist nicht nur für Fahrräder gedacht. Sie können damit problemlos:

Fahrradreifen und E-Bikes aufpumpen
Autoreifen nachjustieren
Motorradreifen befüllen
Bälle oder kleinere Luftartikel aufblasen

Mit bis zu 150 PSI bzw. 10,3 bar Druckleistung bietet das Gerät ausreichend Power für die meisten Anwendungen im Alltag. 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

© Amazon

Preis-Check: Bestseller jetzt deutlich günstiger

Aktuell ist die Bosch EasyPump bei Amazon reduziert erhältlich:

55,25 Euro – rund 29 % günstiger als üblich.

Mit 4,5 von 5 Sternen aus über 23.000 Bewertungen und dem Status „Bestseller Nr. 1 in Auto & Motorrad“ zählt sie zu den gefragtesten Mini-Kompressoren überhaupt.

Zusätzlich zeigt sich die hohe Nachfrage: Über 5.000 Käufe im letzten Monat sprechen eine klare Sprache. 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

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Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

© Amazon

Für wen lohnt sich die Bosch Mini-Pumpe?

Die EasyPump eignet sich besonders für alle, die unterwegs flexibel bleiben möchten:

  • Fahrradfahrer und Pendler
  • Autofahrer für Notfälle
  • Motorradfahrer
  • alle, die eine kompakte, zuverlässige Lösung suchen 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

Bosch elektrische Fahrradpumpe/Luftpumpe/Mini Kompressor EasyPump (3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, 150 PSI, 10,3 bar, LED, über USB-C® wiederaufladbar, im Karton) 

© Amazon

Kleines Gerät, großer Nutzen

Die Bosch Mini-Pumpe zeigt, dass praktische Helfer nicht groß sein müssen. Sie ist kompakt, einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar – genau das, was man sich im Alltag wünscht.

Unser Eindruck: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte so ein Gerät immer dabeihaben – vor allem, wenn es gerade deutlich günstiger zu haben ist. 

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