4K-Power fürs Wohnzimmer: Xiaomi TV F jetzt ab 259 € auf idealo.at!

Der Frühling ist die ideale Zeit, um das Wohnzimmer mit einem neuen Fernseher auszustatten. Der Xiaomi TV F ist ein moderner 4K Smart TV, der hochauflösendes LED-Display, praktische Smart-TV-Funktionen und eine solide Ausstattung kombiniert.

Auf idealo.at können Sie schnell die besten Angebote vergleichen – das 43-Zoll-Modell ist derzeit ab 259 € verfügbar!

Brillantes 4K-LED-Display mit 100 Hz

Der Xiaomi TV F bietet ein LED-Display in 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) mit 100 Hz Bildwiederholrate. Unterstützt wird HDR10 für intensive Farben und hohen Kontrast. Dank MEMC-Technologie wirken schnelle Bewegungen, wie Sportübertragungen oder Actionfilme, besonders flüssig.

Xiaomi TV F 43 © idealo.at

Smart TV mit Fire TV und Alexa

Integriertes Fire TV ermöglicht den direkten Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps und Spiele. Über die Alexa-Sprachsteuerung lassen sich Inhalte schnell finden oder der Fernseher bedienen. Zusätzlich sind Funktionen wie integrierter Webbrowser, Apple AirPlay und DLNA verfügbar.

Umfangreiche Ausstattung

• Triple Tuner: DVB-C / DVB-S / DVB-S2 / DVB-T / DVB-T2

• 3 HDMI-Eingänge, HDMI-ARC & HDMI-CEC

• 20 W Lautsprechergesamtleistung

• Kindersicherung, Sleep-Timer, Spielemodus

• Mehrsprachiges OSD und Untertitelunterstützung

Mit diesen Features ist der TV ideal für Streaming, Gaming und klassischen Fernsehkonsum geeignet.

Xiaomi TV F 43 © idealo.at

Idealo.at Preisvergleich

Auf idealo.at lassen sich Preise verschiedener Shops vergleichen. Das Xiaomi TV F 43″ startet aktuell bei 259 €. Weitere Größenvarianten sind ebenfalls gelistet:

• Xiaomi TV F 50″ ab 299 €

• Xiaomi TV F 55″ ab 349 €

• Xiaomi TV F 65″ ab 399 €

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Fazit: 4K-TV zum Top-Preis

Der Xiaomi TV F vereint hohe Bildqualität, moderne Smart-TV-Funktionen und eine solide Ausstattung zu einem attraktiven Preis. Mit dem Preisvergleich auf idealo.at finden Sie unkompliziert die günstigsten Angebote und können Ihr Wohnzimmer schnell aufrüsten – ganz ohne langes Suchen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.