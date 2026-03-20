Saubere Wäsche in Rekordzeit: 8 kg Waschmaschine mit Dampffunktion jetzt 19 % günstiger!

Wer Wert auf saubere Wäsche bei geringem Energieverbrauch legt, findet mit der Midea MF10EW80BA10 eine moderne Lösung für den Haushalt. Die Waschmaschine vereint eine Vielzahl nützlicher Funktionen, eine großzügige Trommel und innovative Technik in einem kompakten Gerät.

Aktuell ist das Modell im Rahmen einer befristeten Aktion bei Amazon für nur 302,50 € erhältlich – das entspricht einer Ersparnis von 19 %.

Midea MF10EW80BA10 Waschmaschine / 8kg / 1400 U/Min/EEK A-10%/Inverter Quattro Motor/Dampffunktion/Grosse Trommel/Nachlegefunktion/Kindersicherung/AquaStop, Weiß [Energieklasse A] © Amazon

Midea MF10EW80BA10 Waschmaschine / 8kg / 1400 U/Min/EEK A-10%/Inverter Quattro Motor/Dampffunktion/Grosse Trommel/Nachlegefunktion/Kindersicherung/AquaStop, Weiß [Energieklasse A] © Amazon

8 kg Fassungsvermögen und 1400 U/Min

Die Midea MF10EW80BA10 eignet sich für Haushalte mittlerer Größe. Mit einem Fassungsvermögen von 8 kg und einer Schleuderdrehzahl von bis zu 1400 U/min lassen sich große Wäschemengen effizient reinigen und schnell trocknen.

Die Trommel ist großzügig dimensioniert, sodass auch größere Wäschestücke wie Bettwäsche oder Jacken problemlos hineinpassen.

Midea MF10EW80BA10 Waschmaschine / 8kg / 1400 U/Min/EEK A-10%/Inverter Quattro Motor/Dampffunktion/Grosse Trommel/Nachlegefunktion/Kindersicherung/AquaStop, Weiß [Energieklasse A] © Amazon

Energieeffizient und leise dank Inverter-Motor

Ausgestattet mit einem Quattro-Inverter-Motor arbeitet die Waschmaschine besonders energieeffizient und leise. Durch die Kombination aus langlebigem Motor und optimierten Waschprogrammen werden Stromverbrauch und Geräuschentwicklung reduziert – ohne Einbußen bei der Waschleistung.

Die Maschine trägt die Energieeffizienzklasse A und ist damit ideal für Haushalte, die sowohl Umwelt als auch Stromrechnung schonen möchten.

Midea MF10EW80BA10 Waschmaschine / 8kg / 1400 U/Min/EEK A-10%/Inverter Quattro Motor/Dampffunktion/Grosse Trommel/Nachlegefunktion/Kindersicherung/AquaStop, Weiß [Energieklasse A] © Amazon

Komfortfunktionen für den Alltag

Die Midea-Waschmaschine bietet zahlreiche Funktionen, die den Waschalltag erleichtern:

• Dampffunktion für hygienische und schonende Wäschepflege

• Nachlegefunktion für vergessene Kleidungsstücke

• Kindersicherung für zusätzliche Sicherheit

• AquaStop-System für Schutz vor Wasserschäden

Diese Ausstattung macht die Maschine besonders flexibel und benutzerfreundlich.

Preis-Check: Smarte Waschmaschine im Amazon-Angebot

Waschmaschinen mit vergleichbarer Ausstattung und Dampffunktion liegen häufig über 350 €. Das aktuelle Amazon-Angebot ist daher besonders attraktiv:

Deal:

302,50 € statt rund 375 € – etwa 19 % Rabatt.

Damit zählt die Midea MF10EW80BA10 zu den interessantesten Angeboten für Haushalte, die auf Technik, Komfort und Energieeffizienz Wert legen.

Fazit: Effizient, praktisch, komfortabel

Die Midea MF10EW80BA10 überzeugt durch ihr großes Fassungsvermögen, die Energieeffizienzklasse A, die Dampffunktion und zahlreiche Komfortfeatures. Wer auf der Suche nach einer modernen und zuverlässigen Waschmaschine ist, findet hier ein attraktives Angebot bei Amazon.

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