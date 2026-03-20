Mähroboter ohne Kabel mit KI-Navigation jetzt 34 % günstiger

Der Frühling kann kommen: Mit dem Navimow i105E von Navimow wird Rasenpflege zur Nebensache. Der smarte Mähroboter arbeitet komplett ohne Begrenzungskabel, navigiert präzise per GPS und KI – und ist aktuell mit rund 34 % Rabatt erhältlich.

Der Mähroboter ohne Begrenzungskabel gehört zu den spannendsten Entwicklungen im Bereich moderner Gartenpflege – und genau hier setzt der Navimow i105E an. Das Modell aus dem Hause Navimow kombiniert innovative Navigationstechnologie mit einfacher Einrichtung und richtet sich vor allem an Haushalte mit mittelgroßen Gärten. Im Rahmen aktueller Angebotsaktionen ist der Preis derzeit auf etwa 654,46 € reduziert – ein Rabatt von rund 34 % gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung © Amazon

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Präzise Navigation ganz ohne Begrenzungskabel

Ein zentrales Highlight des Navimow i105E ist der Verzicht auf ein klassisches Begrenzungskabel. Stattdessen nutzt das Gerät eine Kombination aus RTK-GPS und visueller Sensorik. Diese Technologie ermöglicht eine besonders präzise Orientierung im Garten – ganz ohne aufwendige Installation im Boden.

Dank der sogenannten RTK+Vision-Technologie erkennt der Mähroboter seine Position zentimetergenau und kann sich intelligent über die Rasenfläche bewegen. Das spart nicht nur Zeit bei der Einrichtung, sondern sorgt auch für ein gleichmäßiges Mähergebnis.

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung © Amazon

Intelligente Kartierung und KI-Unterstützung

Der Navimow i105E setzt auf moderne KI-gestützte Kartierung. Das bedeutet: Der Roboter erstellt automatisch eine Karte Ihres Gartens und passt seine Mähstrategie entsprechend an.

Die Vorteile im Überblick:

• automatische Erstellung einer virtuellen Rasenkarte

• gezielte Navigation statt zufälligem Mähen

• effiziente Flächenabdeckung bis zu 600 m² (empfohlen: 500 m²)

• Hinderniserkennung durch Sensoren

Diese Funktionen machen den Mähroboter besonders komfortabel im Alltag – gerade für Nutzer, die sich möglichst wenig mit Technik beschäftigen möchten.

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung © Amazon

Sicherheit im Fokus: Igelschutz & Hinderniserkennung

Ein wichtiger Aspekt moderner Mähroboter ist die Sicherheit – sowohl für Menschen als auch für Tiere. Der Navimow i105E verfügt über eine intelligente Hinderniserkennung, die unter anderem auch kleine Tiere wie Igel berücksichtigt.

Das System stoppt oder umfährt Objekte automatisch, wodurch das Risiko von Verletzungen deutlich reduziert wird. Gerade in naturnahen Gärten ist das ein entscheidender Vorteil.

Einfache Steuerung per App

Die Bedienung erfolgt bequem über eine Smartphone-App. Hier lassen sich Mähzeiten festlegen, Zonen definieren und der aktuelle Status des Roboters überwachen.

Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist der Einstieg auch für Technik-Einsteiger problemlos möglich.

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung © Amazon

Preis-Check: Mähroboter im Angebots-Deal

Mähroboter mit kabelloser Navigation und RTK-Technologie liegen preislich oft deutlich über 900 €. Umso interessanter ist das aktuelle Angebot im Onlinehandel.

Deal:

Aktuell ca. 654,46 € statt rund 999 € – das entspricht etwa 34 % Rabatt.

Damit zählt der Navimow i105E zu den auffälligeren Deals im Bereich smarter Gartenhelfer.

Fazit: Smarte Rasenpflege ohne Aufwand

Der Navimow i105E überzeugt mit moderner Navigation ohne Begrenzungskabel, intelligenter KI-Kartierung und einem hohen Maß an Bedienkomfort. Besonders die einfache Installation und die präzise Steuerung machen das Modell zu einer attraktiven Lösung für viele Haushalte.

Unser Eindruck: Wer einen leistungsfähigen und gleichzeitig unkomplizierten Mähroboter sucht, findet im aktuellen Angebot eine interessante Gelegenheit, bei einem zukunftsorientierten Gerät zu sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.