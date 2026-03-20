Apple 13" MacBook Neo mit A18 Pro Chip im Amazon-Angebot

Apple bringt mit dem 13-Zoll MacBook Neo einen Laptop auf den Markt, der speziell für moderne KI-Anwendungen und Apples Intelligence-Features entwickelt wurde. D

Das Gerät kombiniert schlankes Design, hochwertige Hardware und ein brillantes Display, um sowohl im Alltag als auch bei anspruchsvollen Aufgaben zu überzeugen.

Aktuell ist das Modell bei Amazon für 679,67 € erhältlich!

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 256 GB SSD Speicher, 1080p FaceTime HD Kamera; Silber © Amazon

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher, 256 GB SSD Speicher, 1080p FaceTime HD Kamera; Silber © Amazon

A18 Pro Chip für KI und Performance

Der neue A18 Pro Chip sorgt für flüssige Leistung bei Anwendungen, die künstliche Intelligenz erfordern. Dank 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher arbeitet das MacBook Neo selbst bei mehreren geöffneten Programmen reaktionsschnell und zuverlässig.

Brillantes Liquid Retina Display

Das 13-Zoll Liquid Retina Display liefert gestochen scharfe Farben und hohe Helligkeit. Ideal für kreative Arbeiten, Multimedia oder präzises Arbeiten im Alltag. Die TrueTone-Technologie passt die Farbdarstellung automatisch an die Umgebung an.

Speicher und Kamera

Mit 256 GB SSD-Speicher haben Sie schnellen Zugriff auf Programme und Dateien. Die 1080p FaceTime HD Kamera ermöglicht klare Videokonferenzen und sorgt für perfekte Bildqualität bei digitalen Meetings.

Design und Komfort

In klassischem Silber präsentiert, überzeugt das MacBook Neo durch stabiles Aluminium-Design, leichtes Gewicht und modernes Aussehen. Tastatur, Trackpad und Lautsprecher wurden optimiert, um ein komfortables Arbeiten und Entertainment-Erlebnis zu gewährleisten.

Preis-Check: Reduziertes Apple MacBook

Apple-MacBooks mit aktuellen Chips und Retina-Displays liegen oft deutlich über 700 €. Aktuell bietet Amazon das MacBook Neo für 679,67 € an!

Fazit: Leistungsstark, schlank, KI-ready

Das 13-Zoll MacBook Neo vereint moderne Hardware, schlankes Design und leistungsstarke KI-Funktionen. Ob für kreative Arbeiten, Homeoffice oder Unterhaltung – das Gerät liefert smarte Features und hohe Performance. Mit der aktuellen Reduzierung bei Amazon ist es eine attraktive Gelegenheit, in ein neues Apple-Laptop zu investieren.

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