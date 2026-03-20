Die 3 besten Garten-Loungesets für Balkon, Terrasse & Garten!

Der Frühling ist die perfekte Zeit, um den Outdoor-Bereich gemütlich einzurichten. Wer auf der Suche nach neuen Gartenmöbeln ist, kann sich dank Idealo.at einen schnellen Überblick über Preise und Angebote verschaffen.

Wir stellen die aktuellen Top 3 Garten-Loungesets vor, die besonders beliebt sind und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten!

1. vidaXL 7-tlg. Garten-Lounge-Set Kiefernholz (imprägniert)

vidaXL 7-tlg. Garten-Lounge-Set Kiefernholz Imprägniert (3186395) © idealo.at

vidaXL 7-tlg. Garten-Lounge-Set Kiefernholz Imprägniert (3186395) © idealo.at

Das 7-teilige Loungeset von vidaXL ist ideal für gemütliche Stunden im Freien und überzeugt durch robustes Kiefernholz und praktisches Design.

• Material: Kiefernholz, imprägniert

• Set-Größe: 7-teilig (2 Ecksofas, 2 Mittelsofas, 3 Couchtische)

• Abmessungen Sofa: 66 x 62 x 70,5 cm

• Tisch: 62 x 62 x 32 cm

• Idealo.at-Preis: ab 268,99 €

• Lieferbar bei Kaufland.at, Rücksendung 14 Tage kostenfrei

Dieses Set vereint Stabilität, Komfort und ein natürliches Design, das sich harmonisch in jeden Garten einfügt.

2. vidaXL 2-tlg. Garten-Lounge-Set Anthrazit Stahl

vidaXL 2-tlg. Garten-Lounge-Set Anthrazit Stahl (362810) © idealo.at

vidaXL 2-tlg. Garten-Lounge-Set Anthrazit Stahl (362810) © idealo.at

Für kleinere Balkone oder Terrassen eignet sich das 2-teilige Set aus pulverbeschichtetem Stahl besonders gut.

• Material: Stahl, pulverbeschichtet

• Set beinhaltet: Tisch + Sofa, inkl. Sitzkissen

• Maße: 110 x 55 x 35 cm

• Idealo.at-Preis: ab 200,99 €

• Sofort lieferbar bei Kaufland.at, Rücksendung 14 Tage kostenfrei

Dieses kompakte Set punktet mit leichter Handhabung, modernem Look und wetterfester Verarbeitung.

3. Konifera Keros Premium 20-tlg. Garten-Loungeset

Konifera Keros Premium 20-tlg. braun-anthrazit © idealo.at

Konifera Keros Premium 20-tlg. braun-anthrazit © idealo.at

Für große Familien oder gesellige Runden ist das 20-teilige Keros Premium Set perfekt geeignet.

• Material: Polyrattan & Stahl, pulverbeschichtet

• Geeignet für 8 Personen, inkl. Auflagen

• Tisch: 145 x 75 x 67 cm

• Idealo.at-Preis: ab 495,99 €

• Lieferbar bei universal.at, 30 Tage Rückgaberecht

Dieses Set bietet maximale Sitzkapazität, Komfort und langlebige Materialien – ideal für größere Gartenbereiche.

Fazit: Idealo.at macht die Gartenmöbelwahl einfach

Ob kleines Balkonset, gemütliches Kiefernholz-Loungeset oder luxuriöse Ecklounge für 8 Personen – auf Idealo.at finden Sie aktuelle Preise und die besten Angebote auf einen Blick. So lassen sich Gartenmöbel bequem vergleichen und die perfekte Lösung für den Outdoor-Bereich auswählen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.