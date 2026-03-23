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Apple iPhone Air: Jetzt 40 % Rabatt im Amazon-Deal
© Amazon / KI
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Deal des Jahres!

Apple iPhone Air: Jetzt 40 % Rabatt im Amazon-Deal

23.03.26, 08:22
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Die Amazon-Deals laufen auf Hochtouren – und wer schon länger mit einem neuen Smartphone liebäugelt, sollte jetzt genauer hinschauen: Das Apple iPhone Air mit 1 TB Speicher in Himmelblau ist aktuell stark reduziert erhältlich. 

Wir zeigen, warum sich der Deal lohnt – und für wen sich der Kauf besonders anbietet!

Aktuell bietet Amazon das Apple iPhone Air zu einem deutlich niedrigeren Preis an – und das ohne große Shopping-Event-Aktion. Solche Rabatte sind bei Apple-Produkten eher selten, was den Deal besonders interessant macht. 

Apple iPhone Air: Viel Speicher, starke Leistung, elegantes Design 

Apple iPhone Air: Jetzt 40 % Rabatt im Amazon-Deal
© Amazon

Mit dem iPhone Air liefert Apple ein modernes Smartphone, das Design, Leistung und Alltagstauglichkeit vereint. Besonders hervorzuheben ist die 1-TB-Speichervariante – ideal für alle, die viele Fotos, Videos oder Apps nutzen und sich keine Gedanken über Speicherplatz machen möchten.

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Zu den wichtigsten Features gehören:

  • Großzügiger 1-TB-Speicher für Fotos, Videos und Apps
  • leistungsstarker Chip für flüssige Performance
  • hochwertiges Kamerasystem für starke Aufnahmen
  • schlankes, leichtes Design in der Farbe Himmelblau

Gerade für Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Smartphone intensiv nutzen, ist die große Speicherkapazität ein echter Vorteil. 

Apple iPhone Air: Jetzt 40 % Rabatt im Amazon-Deal
© Amazon

Apple iPhone Air: Jetzt 40 % Rabatt im Amazon-Deal
© Amazon

Preis-Check: Über 40 % Rabatt – aktuell stark reduziert

Der Preis ist derzeit besonders attraktiv:

1.015,08 Euro – rund 41 % günstiger als üblich.

Damit gehört das iPhone Air aktuell zu den spannendsten Smartphone-Deals bei Amazon. 

Apple iPhone Air: Jetzt 40 % Rabatt im Amazon-Deal
© Amazon

Für wen lohnt sich das Angebot?

Das iPhone Air richtet sich vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die ein Premium-Smartphone mit viel Speicher und starker Leistung suchen.

Besonders interessant ist es für:

  • Foto- und Video-Fans mit großem Speicherbedarf
  • Nutzer, die viele Daten lokal speichern
  • Apple-Fans, die ein leistungsstarkes Gerät möchten
  • alle, die ein High-End-Smartphone günstiger bekommen wollen
  • Selten so günstig: Apple-Deal mit über 40 % Rabatt

Auch ohne große Rabattaktion liefert Amazon aktuell ein echtes Highlight. Das Apple iPhone Air mit 1 TB Speicher ist deutlich günstiger als üblich – und solche Preisnachlässe sind bei Apple eher selten.

Unser Eindruck: Wer ohnehin ein Upgrade plant, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen – denn wie lange der Preis noch gilt, ist unklar. 

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