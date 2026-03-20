Stallone und Netanyahu: Die Welt verabschiedet sich von Chuck Norris

Nach dem Bekanntwerden des Ablebens von Actionstar Chuck Norris meldeten sich zahlreiche Schauspielkollegen, aber auch politische Vertreter zu Wort.

Folgend ein Auszug der Reaktionen:

Sylvester Stallone, Schauspieler

"Ich hatte eine großartige Zeit bei der Zusammenarbeit mit Chuck", schrieb der US-amerikanische Schauspieler auf Instagram. "Er war in jeder Hinsicht ein echter Amerikaner. Ein großartiger Mann."

Jean-Claude van Damme, Schauspielkollege

"Wir kannten uns schon seit meinen Anfängen, und ich habe den Menschen, der er war, immer respektiert", schrieb der belgische Kampfsportler und Schauspieler auf Instagram.

Stephen King, Bestseller-Autor

"Ich fand ihn großartig", schrieb der amerikanische Autor auf X. "SILENT RAGE hat meinen Buben ... und mir eine Heidenangst eingejagt."

Greg Abbot, Gouverneur von Texas

"Texas hat eine Legende verloren", schrieb der republikanische Gouverneur von Texas auf X. "Ganz Texas trauert um Chuck Norris. Er war nicht nur ein Kampfsport-Champion, eine Action-Ikone und der einzigartige Walker, Texas Ranger. Er hat auch Generationen von Konservativen begeistert und ihnen die Leidenschaft und Stimme gegeben, für die Prinzipien zu kämpfen, die Amerika zur großartigsten Nation der Welt machen. Er verkörperte die Härte, die Entschlossenheit und den Patriotismus, die Texas so einzigartig machen."

Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef

In einem Beitrag auf X bezeichnete der israelische Ministerpräsident Norris als "einen großen Freund Israels und einen engen persönlichen Freund". "Chuck brachte Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Kampfkunst und die Herzlichkeit seines Charakters näher", fügte Netanyahu hinzu.