Werbe-Stars: Darum setzen immer mehr Brands auf 40plus-Power

„Wahre Schönheit entsteht aus einem inneren Gleichgewicht“, wissen Powerfrauen wie Gisele Bündchen, die mit 40plus von großen Brands zurecht als glaubwürdige Markenbotschafterin ernannt werden.

In einer Welt, die oft dem Jugendwahn verfällt, setzen große Beauty-Brands aktuell ein markantes Statement: Sie wählen Powerfrauen über 40 als ihre globalen Gesichter. Der Grund ist simpel wie genial: Glaubwürdigkeit trifft auf Kaufkraft. Frauen in ihren 40ern und 50ern wissen, wer sie sind. Sie verkörpern eine authentische Souveränität, die junge Models oft noch nicht ausstrahlen können. Für Marken ist das Gold wert, da die kaufkräftige Zielgruppe der „Best Ager“ sich nach Identifikation sehnt – nach Vorbildern, die das Älterwerden nicht als Makel, sondern als Upgrade zelebrieren.

Supermodel Gisele Bündchen (45) © Garnier

Marken mit Botschaft

Zu den Ikonen der neuen Ära zählt etwa Gisele Bündchen (45), die kürzlich als neue Markenbotschafterin für Garnier präsentiert wurde. Für einen bewussten Lebensstil und ihr Engagement für Frauen ist auch Christy Turlington (57) bekannt. Das Supermodel der 1990er-Jahre feiert gerade ein Comeback – als Global Ambassador für Lancôme. Aber auch deutsche Powerladys sind bei den großen Marken gefragt. Für den Duft Mugler Alien etwa holte man Schlagerqueen Helene Fischer für den DACH-Raum an Bord. Zweifelsohne eine Überraschung, die jedoch passt, gilt es doch, Frauen anzusprechen, die sich von Individualität angezogen fühlen. Ein schöner Trend, der hoffentlich bleibt.

Gisele Bündchen (45): Moderne Schönheit

Mit 45 Jahren wurde das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen nun zur globalen Markenbotschafterin von Garnier. „Gut aussehen hat für mich mit Wohlbefinden zu tun“, sagt die dreifache Mutter, die seit vielen Jahren für einen bewussten Lifestyle steht und als Wellness-Ikone gilt. Sie ernährt sich pflanzlich, meditiert täglich, verbringt viel Zeit in der Natur, schwört auf Yoga – und nun auf die Ingredienzen der berühmten Haar- und Hautpflege-Brand.

Christy Turlington (57) ist die globale Markenbotschafterin von Lancôme. © Hao Zeng for Lancome

Christy Turlington (57): Natürlicher Optimismus

Ihr großes Comeback feiert das Supermodel der 1990er-Jahre mit Lancôme. Als neue globale Markenbotschafterin verkörpert die Fürsprecherin für die Gesundheit von Müttern und Filmemacherin den Fortschritt des Unternehmens. „Ich bewundere seit langem das Engagement der Marke, Frauen in jeder Lebensphase zu feiern“, erklärt die 57-Jährige, die nun „Schönheit als Plattform für positive Veränderungen nutzen möchte“, wie sie sagt.

Helene Fischer (41) ist seit letztem Jahr das Gesicht des Duftes Mugler Alien. © Mugler Fragrance

Helene Fischer (41): Stärke und Individualität

Eine besondere weibliche Energie versprüht Schlagerqueen Helene Fischer im Rahmen ihrer Konzerte. Letztes Jahr zu Weihnachten überraschte Mugler Fragrance ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der Frohbotschaft, dass sie Markenbotschafterin des Duftes Mugler Alien wird. „Ich möchte Frauen inspirieren, ihre einzigartige Strahlkraft zu feiern.“

Maria Furtwängler (59) ist Markenbotschafterin für Weleda Cell Longevity. © Weleda

Maria Furtwängler (59): Authentizität und Wertebewusstsein

Als Ärztin und Schauspielerin steht Maria Furtwängler seit vielen Jahren für Authentizität und ihren Einsatz gegen Altersdiskriminierung. Über ihre MaLisa Stiftung fördert sie etwa Studien, die belegen, dass ältere Frauen in den Medien unterrepräsentiert sind. Als Markenbotschafterin für Weleda Cell Longevity geht es ihr um Gesichtspflege als Selfcare-Ritual, vor allem aber auch um Verantwortung – für mich und die Umwelt.“

Sylvie Meis (47) wirbt für Kérastase. © Getty

Sylvie Meis (47): Lebensfreude kennt keine Zahl

Ich darf älter werden und das ist für mich das größte Geschenk. Außerdem, was bedeutet Alter heute eigentlich noch?“, fragt TV-Star Sylvie Meis, die betont, dass es ihr nicht darum geht, perfekt auszusehen, sondern sich gepflegt und wohl zu fühlen. Ihre Haare spielen seit der Chemotherapie aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung eine besonders emotionale Rolle in ihrem Leben. Als neue Markenbotschafterin für die Luxushaarpflegemarke Kérastase verkörpert Sylvie Meis Glamour und das Gefühl, keine Angst vor dem Älterwerden zu haben. „Schönheit und Lebensfreude kennen keine Zahl – sie entstehen von innen.“