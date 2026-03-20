Am Freitag, den 20. März lud MADONNA zum zweiten Mal zum Body & Soul Day ins Wiener MAK.

Wenn führende Expert:innen aus Gesundheit, Longevity und moderner Medizin einen ganzen Tag lang für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen, in Dutzenden Wellbeing-Cornern Spezialist:innen Neuheiten für innere und äußere Schönheit präsentieren und eine Vielzahl an Workshops die Möglichkeit bieten, sich einmal ganz auf sich selbst zu fokussieren, dann feiern wir den MADONNA Body & Soul Day. Zum zweiten Mal fand der große Wellbeing-Tag statt und verwandelte das Wiener MAK in einen Tempel für Körper und Seele.

© Moni Fellner

Das war der MADONNA Body & Soul Day 2026

Das war der MADONNA Body & Soul Day 2026 1/11

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Top-Ärzte wie Prof. Siegfried Meryn, Expertinnen wie Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber sowie Social-Media-Star Doc Felix standen auf der Bühne und begeisterten mit hochkarätigen Vorträgen.

Felix Berndt, besser bekannt als Doc Felix, ist einer der bekanntesten medizinischen Instagram-Stars im deutschsprachigen Raum. Beim Body & Soul Day sprach er über die größten Mythen rund um Longevity, die wichtigsten Grundlagen gesunder Ernährung sowie über medizinische Wissensvermittlung auf Instagram. © Moni Fellner

Mag. Carola Schoch zeigt, warum nachhaltige Gesundheit nicht aus Disziplin, sondern aus intelligenter Balance entsteht. Im Fokus stehen Stoffwechsel, Energie und mentale Klarheit als zusammenhängendes System. Sie erklärt, wie Bewegung als Regulation statt als zusätzlicher Stress wirkt und warum kleine, kluge Entscheidungen langfristig wirksamer sind als radikale Programm. © Moni Fellner

Zusätzlich konnten sich die MADONNA-Leserinnen bei führenden Brands aus den Bereichen Gesundheit und Fitness inspirieren und verwöhnen lassen.

“GET IN YOUR BEST SHAPE” Workout-Session powered by JOHN HARRIS und GARNIER © Moni Fellner

Top-Brands wie Top Smile, Panaceo und Skincare Masterlin präsentierten innovative Produktneuheiten, gaben Einblicke in neueste Entwicklungen und luden vor Ort zum Testen ein. © Moni Fellner

Ein ganzer Tag stand somit ganz im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden: Neueste Behandlungen, aktuelle Forschungsergebnisse und alles rund um das Thema Longevity wurden präsentiert – und brachten die Besucherinnen auf den neuesten Stand.

© Moni Fellner

MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin: „Wir sind sehr happy, dass wir neben unseren erfolgreichen MADONNA Beauty Days auch ein innovatives und interaktives Event für die Gesundheitsbranche sowie für alle Gesundheitsinteressierten etablieren konnten. Wir alle wollen so gesund wie möglich älter werden – heute gab es wieder wertvolle Erkenntnisse von führenden Experten unseres Landes und sogar darüber hinaus.“

Ozempic wurde ursprünglich für Diabetiker entwickelt. Mittlerweile verlieren auch Tausende Menschen in Österreich jedes Jahr Gewicht mit dem Medikament. Prof. Dr. Siegfried Meryn, Facharzt für Innere Medizin, hat die Abnehmspritze an sich selbst ausprobiert und sprach über seine Erfahrungen sowie darüber, was er seinen Patient:innen rät. © Moni Fellner

Wer die Bühnentalks von Prof. Siegfried Meryn zum Thema Abnehmspritze, Doc Felix zu Longevity und Gesundheitsmythen, Doris Kiefhaber zu Krebsvorsorge und Forschungsstand sowie Ernst Minar zu Langlebigkeit durch Bewegung oder Katja Burkard und ihren persönlichen Weg durch die Wechseljahre nachhören möchte, sollte dranbleiben: Im April startet der neue MADONNA-Podcast „Leaders of Beauty & Health“ mit den Highlights der Body & Soul Bühnen-Talks.